O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova

În Balashikha, lângă Moscova, a fost găsit cadavrul dezmembrat al unui băiat de șase ani, a cărui cap fusese descoperit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova. Informația a fost comunicată de TASS, citând surse din cadrul organelor de drept. Potrivit anchetei, părinții băiatului sunt implicați în crimă.

Canalul Telegram Shot afirmă că sunt suspectați mama și tatăl vitreg. Sursa canalului afirmă că părinții și-au ucis fiul cu câteva zile în urmă, lovindu-l, după care i-au tăiat capul și a ascuns cadavrul pe balcon. Bunica a anunțat poliția despre dispariția băiatului.

Canalul 112 precizează că băiatul se numea Miroslav. Potrivit canalului, mama copilului, Elena C., în vârstă de 31 de ani, lucrează ca curier și vânzătoare și are numeroase datorii la microcredite. De asemenea, 112 scrie că ea ar fi ajutat la uciderea copilului, ar fi dus capul băiatului într-un rucsac și l-ar fi lăsat lângă iazul Golanovski. În același timp, bunica neagă că fiica ei ar fi fost capabilă de așa ceva: ea nu lăsa băiatul singur și îi cerea întotdeauna unei prietene să stea cu el.

Geanta cu rămășițele a fost găsită în dimineața zilei de 16 noiembrie de către muncitorii care se ocupau de reparații la iaz. În cursul zilei, scafandrii au cercetat iazul în căutarea altor părți ale corpului, dar fără rezultat.

Mama băiatului, a cărui cap a fost găsit într-un iaz din Moscova, iar trupul dezmbembrat într-un apartament din Balashikha, a mărturisit că l-a ucis. Acest lucru a fost comunicat de către GSU SK RF din regiunea Moscova.

