Live TV

O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova

Data publicării:
masina de politie din rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

În Balashikha, lângă Moscova, a fost găsit cadavrul dezmembrat al unui băiat de șase ani, a cărui cap fusese descoperit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova. Informația a fost comunicată de TASS, citând surse din cadrul organelor de drept. Potrivit anchetei, părinții băiatului sunt implicați în crimă.

Canalul Telegram Shot afirmă că sunt suspectați mama și tatăl vitreg. Sursa canalului afirmă că părinții și-au ucis fiul cu câteva zile în urmă, lovindu-l, după care i-au tăiat capul și a ascuns cadavrul pe balcon. Bunica a anunțat poliția despre dispariția băiatului.

Canalul 112 precizează că băiatul se numea Miroslav. Potrivit canalului, mama copilului, Elena C., în vârstă de 31 de ani, lucrează ca curier și vânzătoare și are numeroase datorii la microcredite. De asemenea, 112 scrie că ea ar fi ajutat la uciderea copilului, ar fi dus capul băiatului într-un rucsac și l-ar fi lăsat lângă iazul Golanovski. În același timp, bunica neagă că fiica ei ar fi fost capabilă de așa ceva: ea nu lăsa băiatul singur și îi cerea întotdeauna unei prietene să stea cu el.

Geanta cu rămășițele a fost găsită în dimineața zilei de 16 noiembrie de către muncitorii care se ocupau de reparații la iaz. În cursul zilei, scafandrii au cercetat iazul în căutarea altor părți ale corpului, dar fără rezultat.

Mama băiatului, a cărui cap a fost găsit într-un iaz din Moscova, iar trupul dezmbembrat într-un apartament din Balashikha, a mărturisit că l-a ucis. Acest lucru a fost comunicat de către GSU SK RF din regiunea Moscova.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nava-gpl-atac rusia
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
buletin de vot introdus in urna
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de...
criminal beciu teleorman
Nereguli grave în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Ultimele știri
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
Cel puțin 32 de oameni au murit după ce mina de cobalt unde lucrau ilegal s-a prăbușit
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
girofar al unei masini de politie
Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-o locuință din Galați. Individul suspectat de crimă a fost înjunghiat de un alt bărbat
Dentist
Medic român ATI, din Germania, despre cazul fetiței moarte la dentist: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului”
copil stomatologie s3
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată
Roman Novak
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins de camere. Fiul lor de trei ani a fost martor la crimă
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Fanatik.ro
Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
Michael J. Fox, alături de soție și de cei patru copii, la gala dedicată luptei contra bolii Parkinson: „Mă...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu