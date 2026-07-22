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„O viață fără frică!” Ultimul partid anti-Putin luptă pentru votul rușilor: „Oamenii să înceteze să se mai omoare între ei”

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View over the Kremlin and the Moskva river, Moscow, Russia, Europe
Clădirea Kremlinului, Moscova. Foto: Profimedia
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Zeci de milioane de ruși se vor îndrepta spre secțiile de vot în septembrie și ar putea alege un partid a cărui misiune este să pună capăt războiului din Ucraina, pregătind terenul pentru o pace durabilă. Cel puțin acesta este obiectivul ambițios al Iabloko, singurul partid politic legal din Rusia care face campanie deschisă pe o platformă antirăzboi, înaintea primelor alegeri parlamentare din țară de la începutul invaziei Ucrainei în 2022, scrie The Times.

„Pentru pace și libertate! Pentru o viață fără frică! Scopul nostru este o Rusie prosperă și democratică!”, se putea citi pe sloganul de campanie al partidului.

„Singurul scop al partidului Iabloko în aceste alegeri este ca oamenii să înceteze să moară și să înceteze să se ucidă între ei”, a declarat Nikolai Ribakov, liderul partidului Iabloko, pentru publicația britanică The Times, de la Moscova.

Iabloko — nume care înseamnă „măr” — este cel mai vechi partid liberal din Rusia. Deși nu a mai avut un loc în Parlament din 2007, Ribakov speră că acesta poate valorifica ceea ce el numește o opoziție larg răspândită față de război și poate transmite un mesaj pe care președintele Vladimir Putin nu îl va putea ignora, chiar dacă oficialii electorali ai Kremlinului vor truca rezultatele votului.

„Rezultatele noastre [oficiale] nu sunt importante. Important este ca atmosfera să se schimbe în Rusia și ca Putin și ceilalți care iau deciziile să vadă că zeci de milioane de oameni au putut întreprinde o acțiune civică unificată și comună votând pentru pace”, a subliniat el.

Totuși, astfel de sentimente antirăzboi sunt periculoase. Opt membri ai Iabloko sunt în închisoare sub acuzații motivate politic, în timp ce 12 au fost desemnați „agenți străini” de către Kremlin, interzicându-le să candideze pentru funcții publice.

În iunie, Maxim Kruglov, liderul adjunct al partidului Iabloko, a fost închis timp de șapte ani pentru postări pe rețelele sociale despre morțile civililor din Ucraina. În aprilie, Vasili Neustroev, un activist de partid, a fost condamnat la zece ani de închisoare alături de alți membri ai mișcării antirăzboi Vesna.

„Presiunea asupra conducerii Iabloko este neîncetată”, a declarat Amnesty International. „Este clar [că autoritățile ruse] vor să epureze peisajul politic.”

În timp ce 67% dintre ruși spun că susțin războiul din Ucraina, un număr aproape identic spun că ar prefera începerea negocierilor de pace, potrivit Centrului Levada, un centru de sondare cu sediul la Moscova. Doar 29% sunt în favoarea continuării ostilităților militare. Cu toate acestea, un număr egal de respondenți au afirmat, de asemenea, că Rusia ar avea justificare să folosească arme nucleare.

„Este foarte dificil pentru oameni să reziste propagandei [Kremlinului]”, a spus Ribakov. „Facem tot posibilul să încercăm să contracarăm această mașinărie uriașă. Dar adevărul este că în Rusia, ca peste tot, marea majoritate a oamenilor își doresc o viață normală.”

Și-a ales cuvintele cu grijă pentru a nu încălca legile rusești draconice care incriminează opoziția față de război sau ocuparea teritoriului ucrainean de către Moscova.

Alegerile se apropie într-un context în care există o oboseală crescândă față de un război urgentat de o criză a combustibililor, declanșată de atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești. Lipsa unei strategii clare a Kremlinului pentru război, dincolo de trimiterea trupelor la o moarte aproape sigură pe linia frontului, a provocat, de asemenea, critici fără precedent la adresa lui Putin din partea foștilor loialiști.

Ratele de aprobare ale lui Putin au scăzut la 66%, un minim record de la începutul războiului, potrivit unui sondaj de opinie publicat săptămâna trecută de FOM, o firmă de sondaje afiliată Kremlinului. Partidul său, Rusia Unită, este susținut de aproximativ o treime dintre alegători, indică sondajele.

Cel mai semnificativ contracandidat nominal al său este Partidul Comunist, care este susținut de 10%. 18% dintre alegători au declarat,totuși, că ar lua în considerare susținerea partidului Iabloko la urne, o constatare pe care Ribakov a considerat-o o dovadă a potențialului unui șoc în septembrie.

Totuși, Putin nu dă semne că se pregătește pentru pace. Săptămâna trecută, televiziunea de stat a transmis o întâlnire între liderul rus și Roman Boiarkin, un veteran de război, care i-a spus: „Cererea mea este aceasta - nu te opri, mergi până la capăt. Trebuie să continuăm să luptăm până la sfârșit.”

Deși Iabloko a participat la toate alegerile parlamentare de la destrămarea Uniunii Sovietice în 1991, analiștii spun că autoritățile ar putea interzice participarea sa în acest an. O decizie este așteptată în următoarele săptămâni. „Kremlinul consideră în mod clar că există riscul ca nemulțumirea publică față de război să ducă la câștigarea de voturi de către Iabloko”, a scris Vlast, o publicație condusă de jurnaliști ruși din opoziție exilați. 

Statutul partidului Iabloko ca ultimă forță antirăzboi rămasă în Rusia ar putea spori atractivitatea sa electorală, dacă va ajunge pe buletinele de vot. Boris Nadejdin, un politician al opoziției care a încercat să-l conteste pe Putin la alegerile prezidențiale din 2024 înainte de a fi exclus, s-a retras din alegerile parlamentare săptămâna trecută după presiuni neîncetate asupra sa și a susținătorilor săi.

Lui Ribakov i s-a interzis deja dreptul de a fi candidat după ce a fost condamnat și amendat în decembrie pentru postarea unei fotografii cu Alexei Navalnîi, regretatul lider al opoziției, pe care instanța a considerat-o „extremistă”. Fotografia a fost inclusă într-un mesaj de condoleanțe adresat familiei lui Navalnîi după moartea acestuia într-o închisoare arctică în 2024.

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Editor : Ș.R.

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