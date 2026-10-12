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O zi, în loc de 60. Putin ar accepta oprirea atacurilor asupra Ucrainei doar în ziua alegerilor prezidențiale

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Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să oprească atacurile asupra Ucrainei doar în ziua desfășurării alegerilor prezidențiale, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Anunțul vine după ce Volodimir Zelenski a propus un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea scrutinului în plin război. Moscova respinge însă o încetare prelungită a focului, iar ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că liderul ucrainean „nu merită” un astfel de răgaz.

Rusia va respecta o încetare a focului de o zi pentru desfăşurarea alegerilor în Ucraina, a declarat Peskov, citat de AFP, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat pentru un armistiţiu de „60 de zile” pentru a putea organiza un scrutin prezidenţial în plin război.

„Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, preşedintele rus, comandantul şef al armatei (ruse), va fi gata să ordone ca Ucraina să nu fie lovită în ziua alegerilor, mai exact în ziua desfăşurării alegerilor”, a declarat Peskov, după declarase anterior că Moscova vrea un acord de pace global.

La rândul său, şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a declarat luni că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „nu merită” un armistiţiu pentru organizarea unor alegeri prezidenţiale în Ucraina, conform AFP.

„Nu cred că merită această răgaz, nu cred că ne vom lăsa încă o dată cumpăraţi de asigurări şi promisiuni”, a declarat Lavrov într-o conferinţă de presă.

Volodimir Zelenski a propus un armistiţiu de „60 de zile” cu Rusia pentru a permite organizarea alegerilor prezidenţiale după ce preşedintele american Donald Trump făcuse apel sâmbătă la schimbarea preşedintelui în Ucraina.

După anunţul de vineri privind acordul său cu Putin privind livrările ruseşti de motorină pe pieţele americană şi mondială, Donald Trump a îndemnat sâmbătă Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte, reproşându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor ruseşti, cât şi lipsa voinţei de a încheia un acord de pace cu Rusia, acord despre care preşedintele american a susţinut că este dorit de Putin, potrivit agenţiilor de presă internaţionale.

Citește și În ce condiții este dispus Zelenski să-i facă pe plac lui Trump și să organizeze alegeri

Editor : M.I.

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