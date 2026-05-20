„Oamenii s-au săturat de acest război fără sfârșit". Nemulțumirea rușilor față de politica externă a lui Putin a atins un nivel record

Politica externă a lui Vladimir Putin, bazată pe confruntarea cu Occidentul și pe planurile de a se răzbuna pentru prăbușirea imperiului sovietic, a început să provoace o nemulțumire tot mai mare în rândul rușilor, potrivit unui sondaj realizat de VTsIOM.

În aprilie, procentul cetățenilor care au declarat că „în general nu sunt mulțumiți” de politica externă „condusă de autoritățile țării” a ajuns la 26% — un nivel record de când se fac aceste sondaje (din 2007).

Față de nivelurile din aprilie 2025, numărul celor nemulțumiți de cursul politicii externe a crescut practic de două ori, iar față de noiembrie anul trecut — cu 11 puncte procentuale.

Proporția celor care sunt „în general mulțumiți” de politica externă a scăzut de la 59% în decembrie la 46% în aprilie. Ca urmare, indicele VTsIOM, care ia în calcul toate răspunsurile, a scăzut la 41 de puncte, repetând recordul negativ din ultimele două decenii de observații (acesta a fost stabilit în 2021).

Aceste cifre reflectă dispariția speranțelor privind o colaborare fructuoasă între Vladimir Putin și Donald Trump, a declarat pentru The Moscow Times politologul Alexander Morozov: „Cifrele ridicate din primăvara anului 2025 reflectă titlurile optimiste din mass-media rusă, care promiteau că războiul se va încheia în curând sub presiunea lui Trump (asupra Kievului, desigur). Apoi, aceste cifre s-au menținut până în noiembrie, când a devenit clar că „spiritul de la Anchorage” a dispărut. Și totul a început să scadă”.

„Oamenii s-au săturat de un război nesfârșit și fără succes, îi sperie perspectiva unui război de amploare cu NATO, vor să-și normalizeze relațiile cu lumea înconjurătoare, dar nu văd decât o escaladare”, descrie politologul Abbas Gallyamov.

El leagă creșterea bruscă a nemulțumirii față de politica autorităților de la începutul anului 2026 de faptul că, în ianuarie, „SVO” a depășit, ca durată, Marele Război Patriotic. „Ca orice popor plin de patos, rușii trăiesc într-un spațiu simbolic. Sentimentul că generațiile actuale de locuitori ai țării s-au dovedit nedemne de memoria strămoșilor glorioși le-a otrăvit încrederea în sine. Au promis că vor „repeta” – și, sub privirile întregii lumi, au dat-o în bară”, argumentează Gallyamov.

Odată cu politica externă, a crescut brusc și procentul celor nemulțumiți de politica internă, economică și socială a Kremlinului — ajungând la 36%, 46% și, respectiv, 35%. Toate cele trei indicatori au atins niveluri record de la începutul războiului cu Ucraina, iar creșterea lor — cu 10-15 puncte procentuale în patru luni — este cea mai bruscă de la reforma pensiilor din 2018.

VTsIOM a întrebat respondenții „în ce măsură sunt mulțumiți de politica externă dusă de autoritățile țării”. Între Crimeea și 2022, cetățenilor le-a plăcut politica externă mult mai mult decât orice altceva, subliniază sociologul Ella Paneiah. Dar, în timp de război, graficele s-au apropiat, s-au sincronizat, iar acum aprobarea politicii externe scade odată cu restul.

De la începutul războiului pe scară largă, cetățenii au încetat să mai separe politica externă de restul politicilor, concluzionează Paneiah: „Nu este vorba de anumite acțiuni de politică externă. Problema este că cetățenii au început să simtă pe propria piele consecințele tuturor politicilor”.

