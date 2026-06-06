Sosirea în Rusia a influencerului britanico-american de pe rețelele sociale Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, a stârnit critici din partea unor personalități din întreg spectrul politic al țării, de la criticii Kremlinului până la comentatori pro-guvernamentali și bloggeri naționaliști. Frații Tate, care se autodescriu drept misogini și care se confruntă cu acuzații penale în România și Marea Britanie, au devenit faimoși ca membri ai „manosferei”, o rețea informală de comunități online unite de opoziția față de feminism și de convingerea că societatea este părtinitoare împotriva bărbaților. Sosirea lor la Moscova a stârnit speculații că cei doi ar putea participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) din această săptămână, arată The Moscow Times.

Potrivit cotidianului de afaceri Kommersant, itinerariul fraților Tate include întâlniri cu lideri de afaceri, reprezentanți ai mass-media, personalități din sectoarele educațional și cultural și „filmarea de conținut pentru un public internațional”.

„Am venit în Rusia pentru că țările serioase merită să fie luate în serios. Vreau să cunosc oameni, să văd cum funcționează țara, să înțeleg cum trăiesc oamenii și să vorbesc despre asta pe baza a ceea ce am văzut cu ochii mei”, a declarat Andrew Tate.

Printre primii critici s-a numărat Lyubov Sobol, o fostă aliată a regretatului lider al opoziției Alexei Navalnîi, care l-a descris pe Andrew Tate drept „nu un oaspete al Rusiei, ci al lui Putin”, adăugând că vizita sa a fost „cea mai bună ilustrare a «valorilor tradiționale» ale Kremlinului”.

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„Este oaspetele de onoare al lui Putin, indiferent cum ai privi lucrurile. Ar fi trebuit să-l facă vorbitor principal alături de comentatoarea conservatoare americană Candace Owens în sesiunile dedicate familiei”, a scris Sobol.

Andrei Pivovarov, fost deținut politic și fost șef al organizației Open Russia, a scris că „în zilele noastre, singurii «oaspeți de onoare» din Rusia sunt infractorii”:

Conform legislației penale ruse, el ar trebui condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru trafic de persoane, viol și incitare la ură împotriva femeilor. Cu toate acestea, aici este întâmpinat cu kokoshniki și pâine

Ekaterina Mizulina, șefa Ligii pentru un internet sigur, pro-Kremlin, și directoarea Centrului Național pentru Asistența Copiilor, a criticat, de asemenea, vizita, calificând-o drept „absurdă”.

„Bloggerii sunt acuzați în trei țări (n.r. România, Marea Britanie și SUA) de constituirea unui grup criminal organizat pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și al violenței sexuale, inclusiv împotriva copiilor. Natura acuzațiilor este extrem de gravă”, a scris ea.

Dacă mâine se vor dovedi acuzațiile de pedofilie și trafic de persoane, cum va arăta țara noastră după ce i-am primit cu pâine și sare?

Comentatorul televiziunii de stat Andrei Medvedev l-a descris pe Andrew Tate drept un „nazist și misogin care a câștigat popularitate prin tiradele sale despre cât de «ușoare» sunt femeile moderne și despre decăderea morală din Occident. În același timp, este un admirator al «moralității stricte» a ISIS.”

Un oaspete minunat. Nimic altceva decât pâine și sare pentru el

Chiar și bloggerii pro-război și-au exprimat obiecțiile față de vizită.

Rybar, un canal Telegram pro-război cu mulți urmăritori, i-a numit pe frații Tate o „alegere proastă” și a spus că prezența lor în Rusia este „jenantă”.

Într-o postare de joi, Rybar a spus că frații nu au primit „practic nicio atenție” din partea mass-media rusești și a sugerat că organizatorii SPIEF încercau să-i țină „departe de lumina reflectoarelor pentru a evita un alt scandal”.

Canalul i-a comparat pe frații Tate cu Owens, pe care l-a descris ca fiind „singurul oaspete străin cu adevărat valoros”.

Bloggerul naționalist Roman Antonovsky, care scrie sub pseudonimul „Fiii Monarhiei”, l-a numit pe Tate „traficant de persoane, misogin, islamist și violator” și a criticat vizita, scriind:

Se presupune că încercăm să ne dezbărăm de obiceiurile noastre de adorare a Occidentului, dar continuăm să ne târâm în fața unor clovni occidentali

„Este timpul ca Rusia să codifice ce sunt de fapt «valorile conservatoare tradiționale». „Altfel, sub pretextul apărării valorilor tradiționale, ajungem să găzduim adunări de ezoterici, șamani, vrăjitori și astrologi”, a continuat Antonovsky.

Comentatoarea media Lara Rzhondovskaya a glumit: „Escrocul și cvasi-pedofilul Errol Musk este aici. Misoginul Andrew Tate se află pe platformă. Ah, păcat că Charlie Manson nu a apucat să vadă asta. Ar fi fost vorbitorul principal pe tema valorilor familiale.”

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Editor : C.A.