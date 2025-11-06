Țările occidentale se pregătesc să organizeze o diversiune la centrala nucleară din Zaporojia (CNE) „cu topirea zonei active a reactoarelor sale nucleare”, a declarat Serviciul de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse.

„Datele obținute în urma unei simulări computerizate efectuate special [de specialiști occidentali] au arătat că, ținând cont de direcția vânturilor și de mișcarea maselor de aer, în zona de răspândire a particulelor radioactive se vor afla locuitorii din regiunile controlate de Kiev și cetățenii țărilor UE din apropierea frontierei de vest a Ucrainei”, se arată în comunicatul biroului de presă al departamentului.

Potrivit SVR, operațiunea este elaborată de centrul de analiză britanic Chatham House cu scopul de a „găsi posibilități de a schimba urgent cursul conflictului ucrainean, negativ pentru occidentali, și percepția acestuia de către opinia publică din Occident”.

De asemenea, „europenii din NATO” pregătesc o operațiune de informare care ar trebui să convingă opinia publică că Moscova este vinovată de o posibilă catastrofă nucleară, a declarat serviciul de informații.

Centrala nucleară de la Zaporojia, situată pe malul stâng al Dniprului, lângă orașul Energodar, este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Are șase blocuri energetice cu o putere de 1 GW fiecare. Trupele ruse au capturat obiectivul în primele zile ale invaziei pe scară largă din 2022. În septembrie același an, producția de energie la blocurile energetice a fost oprită, iar din aprilie 2024 acestea se află în regim de oprire la rece.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, stația a rămas fără alimentarea externă cu energie electrică necesară pentru răcirea combustibilului, din cauza întreruperii liniei de înaltă tensiune „Dniprovska”. Alimentarea stației se realizează cu ajutorul generatoarelor diesel de urgență.

Moscova susține că acest lucru s-a întâmplat din cauza bombardamentelor ucrainene, în timp ce președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a acuzat Rusia, afirmând că bombardamentele din partea Federației Ruse „împiedică repararea liniilor electrice către centrală și restabilirea securității de bază”. La Kremlin s-a răspuns că Rusia nu are niciun motiv să bombardeze centrala nucleară, pe care o controlează oricum.

La mijlocul lunii octombrie, Rusia a propus declararea unui armistițiu temporar pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei.

