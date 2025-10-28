Serghei Șoigu se plânge că „Occidentul pune o presiune agresivă asupra Rusiei și urmărește divizarea țării în zeci de state independente. Actualul secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse susține că scopul este „destrămarea țării”.

Occidentul exercitează o presiune agresivă asupra Rusiei și urmărește divizarea țării în zeci de state independente, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu. „Scopul lor este desuveranizarea țării noastre.

Vor să împartă patria noastră în zeci de state mici, pentru a le supune apoi voinței lor, a le exploata și a le folosi în interesele lor egoiste”, a scris Șoigu într-un articol pentru „Argumentî i Faktî”.

Potrivit lui, pentru a atinge acest scop, țările occidentale au lansat „o propagandă anti-rusă extrem de puternică” și atacă istoria, cultura și „valorile spirituale” ale Rusiei. În plus, nu încetează încercările de „a introduce un cuțit în armonia și fraternitatea popoarelor țării noastre și ale țărilor CSI”, a remarcat Șoigu. El a subliniat că guvernele „neprietenoase” față de Rusia consideră în mod eronat că multinaționalitatea țării este punctul său vulnerabil și încearcă „cu o încăpățânare de invidiat” să dezbine societatea rusă. În același timp, Șoigu a subliniat că Occidentul nu înțelege natura relațiilor interetnice rusești, „forța spirituală și morală”, unitatea poporului multinațional al Rusiei, care permite „să se opună cu încredere tehnologiilor geopolitice distructive”.

Anterior, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a vorbit în repetate rânduri despre încercările de a diviza societatea rusă prin separatism, naționalism și ideologii similare. El a cerut FSB să se opună mai activ „tuturor acestor nemernici”. De asemenea, Putin a declarat că SUA și aliații lor își propun să înfrângă strategic Rusia și, dacă nu o vor distruge, să reducă rolul Moscovei la zero.

Potrivit lui, „dușmanii geopolitici” au încercat deja să „distrugă” Rusia după destrămarea URSS, dorind să se răzbune pentru eșecurile din lupta cu Moscova în diferite perioade ale istoriei. Putin a explicat că țările occidentale doresc să-și păstreze hegemonia într-o lume în rapidă schimbare, inclusiv pe seama Rusiei, a teritoriilor sale imense, a resurselor umane și naturale. „Se pare că cineva a considerat țara noastră un verigă slabă”, a spus Putin. În același timp, el a subliniat că „nimeni nu va reuși să facă acest lucru”.