News Alert Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu, anunță presa de stat de la Moscova. 

Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Iuri Ushakov.

"La sugestia părții americane, s-a convenit asupra unui acord de principiu pentru organizarea unui summit bilateral în zilele următoare, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump", a declarat diplomatul. După cum a precizat Ushakov, acum, împreună cu omologii lor americani, autoritățile ruse au început o elaborare concretă.

„Apropo, voi nota că și locul de întâlnire a fost, în principiu, convenit și vă vom informa despre aceasta ceva mai târziu”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Anterior, Trump a declarat că există perspective bune pentru încheierea conflictului din Ucraina și pentru ca el să aibă o întâlnire cu Putin. „Nu am decis încă unde [va avea loc întâlnirea], dar am avut discuții foarte bune cu președintele Putin astăzi”, a adăugat el, referindu-se la întâlnirea dintre liderul rus și trimisul său special Steven Whitkoff la Moscova, la 6 august.

The New York Times afirmase anterior, citând o sursă, că Trump se așteaptă să aibă o întâlnire față în față cu Putin încă de săptămâna viitoare, urmată la scurt timp de o întâlnire trilaterală cu Vladimir Zelenski. Potrivit CNN, președintele american a cerut deja echipei sale să înceapă pregătirile pentru aceste întâlniri.

Actualul președinte american Donald Trump, după alegerea sa, a manifestat dispoziția de a normaliza relațiile cu Rusia. Noul lider american a calificat drept importantă perspectiva unei întâlniri cu Vladimir Putin, dar, după cum a subliniat Kremlinul, summitul ar trebui să fie rezultatul unei numeroase activități bilaterale, nu un precursor al acesteia. Cu toate acestea, liderii sunt în contact permanent și au avut șase conversații telefonice de la începutul anului.

