Un videoclip scurs pe internet arată brutalitatea cu care armata lui Putin se comportă față de propriile trupe în Ucraina, un număr tot mai mare de soldați fiind uciși de superiorii lor, scrie The Times care prezintă detalii ceea ce a devenit deja o practică în armata lui Putin, prin care șefii corupți „reduc la zero” soldații care refuză să le urmeze ordinele sinucigașe sau să plătească șpaga cerută.

În timp ce pregătea o misiune de luptă în Ucraina, ofițerul rus din videoclip a amenințat cu voce gravă un grup de soldați. „Dacă nu ascultați ordinele mele, dacă refuzați să vă îndepliniți îndatoririle, jur pe mama mea, jur pe copiii mei, vă voi împușca personal. Pe fiecare dintre voi!”, a spus el, într-o bază militară rusă care părea să fie improvizată.

„Vă voi raporta ca dispăruți în acțiune, apoi vă voi împușca pe toți. Nu-mi pasă! Am aprobare”, a continuat ofițerul. Soldații nu au răspuns.

Videoclipul este una dintre cele mai crude ilustrări ale metodelor brutale folosite de armata Kremlinului pentru a-și menține trupele în linie. Acesta a apărut săptămâna aceasta, când a fost postat de canalul Telegram Ne Zhdi Khoroshiye Novosti [Nu vă așteptați la vești bune], care monitorizează pierderile militare rusești.

Videoclipul ar fi fost trimis de Andrei Dmitriev, un militar rus care a fugit de pe front după ce comandantul, numit Yuri Babakov din Regimentul 218 Tancuri, l-a amenințat că îl va ucide. Nu este clar dacă Dmitriev, identificat ca soldat contractat în unitatea de asalt „Storm V” a regimentului, este unul dintre soldații din videoclip.

Peste 140.000 de soldați ruși au murit în Ucraina de când Moscova a lansat invazia totală în 2022, dar nu toți au fost uciși de forțele de la Kiev. Verstka, un site web al opoziției ruse exilate, a identificat recent 101 de militari ruși care, potrivit sursei, și-au ucis camarazii sau i-au trimis în mod deliberat în misiuni sinucigașe ca pedeapsă pentru că nu au dat mită sau au refuzat să execute ordinele.

Site-ul a afirmat că unii soldați au fost aruncați în gropi de către comandanți și obligați să se lupte între ei până la moarte. Un videoclip publicat în mai părea să arate doi soldați ruși care refuzaseră să participe la o misiune de luptă luptându-se între ei într-o groapă în pământ.

„Termină-l odată, ce naiba mai aștepți? Încă mai respiră”, spune o voce din afara cadrului, în timp ce unul dintre soldați îl strânge cu putere pe celălalt de gât. Al doilea soldat încetează în cele din urmă să se mai miște.

Uciderea soldaților ruși de către propriile forțe, adesea la ordinul superiorilor lor, a devenit atât de obișnuită încât este denumită prin expresia „a reduce la zero” un soldat, sau obnulit în rusă. „Au bătut literalmente până la moarte un puști din plutonul meu, lovindu-l cu capul de podea”, a spus un soldat. Alții ar fi fost executați cu sânge rece sau vizați cu drone după ce au intrat în conflict cu comandanții.

O sursă din cadrul parchetului militar rus a declarat pentru Verstka că a primit peste 12.000 de plângeri legate de aeastă practică de „a reduce la zero” în cadrul forțelor armate. Cu toate acestea, doar o mână de soldați au fost acuzați, deoarece astfel de investigații ar „afecta negativ operațiunile militare”, a spus sursa.

Într-un caz, un soldat numit Andrei Bîkov din Regimentul 80 de tancuri de gardă ar fi fost bătut până la moarte după ce a refuzat să predea comandanților săi o mașină pe care o cumpărase cu banii primiți ca despăgubire pentru o rană de război.

„L-au bătut atât de rău încât nu a mai rămas niciun loc pe corpul lui neatins”, a declarat mama lui, Tatiana, pentru Verstka. „Dar anchetatorii nu fac nimic. Sunt în stare de șoc. Băiatul meu zace acolo din 8 mai. Nici măcar nu pot să-l îngrop.”

Un alt soldat rus care se crede că a fost ucis de propriile trupe este Saîid Murtazaliev, un tânăr de 18 ani din Daghestan, o republică rusă cu populație majoritar musulmană din regiunea Caucazului de Nord.

Murtazaliev a fost arestat la Moscova sub suspiciunea de fraudă, după care a fost torturat de poliție până când a semnat un contract militar, a spus mama sa. El i-a spus într-un mesaj video, după ce a fost trimis în Ucraina, că i s-a ordonat să plătească comandanților 1.150.000 de ruble (circa 14.000 de dolari) sau va fi trimis într-o misiune sinucigașă.

După ce a predat banii, Murtazaliev i-a spus mamei sale că unuia dintre colegii săi soldați i s-a ordonat să-l ucidă pentru a-l împiedica să dea informații despre comandanți. De atunci nu s-a mai auzit nimic de el.

Editor : B.E.