Oligarhii Rusiei se îmbogățesc rapid în ciuda sancțiunilor. Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a câștigat cel mai mult în ultimul an

Averile celor mai bogați oameni din Rusia au crescut în total cu peste 20 de miliarde de dolari în ultimul an, pe listă regăsindu-se fondatorul Telegram, Pavel Durov, dar și mai mulți oligarhi sancționați de Occident, inclusiv cel mai bogat rus, Vladimir Potanin, potrivit datelor Bloomberg.

În ciuda sancțiunilor impuse împotriva a zeci de oligarhi din Rusia după izbucnirea războiului din Ucraina, cei mai bogați ruși continuă să se îmbogățească într-un ritm foarte rapid.

Rusia s-ar putea confrunta cu și mai multe sancțiuni, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va impune tarife secundare „severe” dacă liderul rus Vladimir Putin nu va accepta o încetare a focului în Ucraina.

Primul din lista bogătașilor ruși care au câștigat cel mai mult în ultimul an este Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, care a fost arestat anul trecut în Franța după ce a fost acuzat că nu a moderat în mod corespunzător aplicația pentru a reduce criminalitatea.

Alișer Usmanov din Germania, un magnat al mineritului și telecomunicațiilor, a câștigat peste 3 miliarde de dolari în ultimul an. El a fost sancționat din cauza legăturilor apropiate cu Kremlinul. Foto: Profimedia Images

Averea lui Durov a crescut cu 3,27 de miliarde de dolari față de aceeași perioadă a anului trecut. Averea sa totală se ridică acum la 14,3 miliarde de dolari.

Pe locul doi se află Alișer Usmanov, un magnat al mineritului și telecomunicațiilor care a condus Federația Internațională de Scrimă timp de mai bine de un deceniu. S-a retras din funcție după ce a fost sancționat de țările occidentale din cauza legăturilor sale apropiate cu Kremlinul.

Usmanov are o avere totală de 16,4 miliarde de dolari și a câștigat 3,17 miliarde în ultimul an.

Cel mai bogat oligarh rus a ajuns să aibă o avere de peste 30 de miliarde de dolari deși a fost sancționat de 6 țări occidentale

Cel mai bogat rus, Vladimir Potanin, a câștigat 3,12 miliarde de dolari în ultimul an, având o avere totală de 31 de miliarde. Potanin este fondatorul și președintele Interros, care deține pachete importante de acțiuni în companii rusești precum Norilsk Nickel, unul dintre cei mai mari producători de nichel și paladiu din lume, Rosbank și Yandex, care deține cel mai utilizat motor de căutare din Rusia.

Potanin a fost sancționat de Ucraina, Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă.

Fondatorul conglomeratului Renova Group, Viktor Vekselberg, a câștigat și el peste 3 miliarde de dolari în ultimul an, având o avere totală de 10,3 miliarde.

Suleiman Kerimov, un alt rus care face parte din grupul de oligarhi cu legături directe cu guvernul rus, a câștigat 2,68 de miliarde de dolari. Averea lui totală este de aproximativ 9,7 miliarde.

Suleiman Kerimov, un alt rus care face parte din grupul de oligarhi cu legături directe cu guvernul rus, are o avere mai mare cu 2,68 de miliarde de dolari față de aceeași perioadă a anului trecut. Foto: Profimedia Images

Alți ruși care au avut câștiguri de peste 1 miliard de dolari în ultimul an: Leonid Mihelson (avere totală: 23,5 miliarde), Alexei Mordașov (20,8 de miliarde), Leonid Fedun (11,3 miliarde), Viktor Rașnikov (11,1 miliarde) și Andrei Guriev (10,2 miliarde). Fostul patron al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, a câștigat puțin sub 1 miliard de dolari în ultimul an și are o avere totală de 7,83 de miliarde de dolari.

Principalele sectoare industriale care au contribuit la creșterea averilor oligarhilor ruși au fost metalurgia, mineritul, extracția petrolului și a gazelor naturale și industria chimică.

Rusia a câștigat în total 847 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili de la începutul războiului din Ucraina și până în prezent, potrivit Newsweek.

Editor : Raul Nețoiu