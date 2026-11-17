Cei mai bogați oameni din Rusia au început să discute, în cercuri restrânse, despre viitorul țării după plecarea de la putere sau moartea lui Vladimir Putin. Unii dintre miliardarii ruși își doresc revenirea la un sistem asemănător celui din anii ’90, când oligarhii controlau o parte importantă a vieții politice și economice. Potrivit unei ample analize publicate de BBC, războiul din Ucraina, sancțiunile occidentale și concentrarea puterii în mâinile președintelui rus au alimentat nemulțumirea unei părți a elitei economice.

Pe 24 februarie 2022, la doar câteva ore după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, Vladimir Putin i-a convocat la Kremlin pe unii dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei. Peste 30 de miliardari au participat la întâlnirea în care președintele le-a cerut să susțină economia și efortul de război.

Niciunul dintre oamenii de afaceri prezenți nu a îndrăznit să îl contrazică public.

Tăcerea lor ilustrează transformarea produsă în Rusia în ultimii 25 de ani. Dacă în anii ’90 marii proprietari de companii influențau deciziile politice și participau la desemnarea liderilor, odată cu venirea lui Putin la Kremlin raportul de forțe s-a inversat.

Astăzi, miliardarii depind de bunăvoința președintelui, iar averile nu le mai garantează influență politică.

Rusia are 155 de miliardari, cu averi de aproape 700 de miliarde de dolari

În ciuda războiului și a sancțiunilor occidentale, numărul miliardarilor ruși a ajuns la un nivel record.

Potrivit datelor Forbes citate de BBC, Rusia are în prezent 155 de miliardari, ale căror averi cumulate se apropie de 700 de miliarde de dolari.

Însă bogăția nu înseamnă și libertate.

Cei care critică războiul riscă să își piardă afacerile, în timp ce oamenii de afaceri loiali Kremlinului sunt recompensați cu contracte guvernamentale extrem de profitabile.

Fostul investitor american Bill Browder, care a avut afaceri importante în Rusia înainte de a fi expulzat din țară, descrie schimbarea radicală a comportamentului oligarhilor.

El povestește că, înainte de consolidarea puterii lui Putin, miliardarii ruși se comportau la Forumul Economic Mondial de la Davos ca și cum ar fi controlat întreaga lume. Însă, în prezența președintelui rus, aceiași oameni deveneau complet supuși.

Situația s-a complicat după invadarea Ucrainei. Sancțiunile occidentale le-au limitat accesul la proprietățile și activele din străinătate, iar unii nu își mai pot utiliza avioanele private sau iahturile în destinațiile exclusiviste din Europa.

Trei scenarii pentru Rusia după Vladimir Putin

Potrivit experților consultați de BBC, există trei scenarii principale privind viitorul Rusiei după dispariția lui Putin de la conducere.

Primul presupune o democratizare a țării, cu alegeri competitive, instituții independente și o reducere a represiunii politice. Analiștii consideră însă că această variantă este cea mai puțin probabilă, deoarece instituțiile democratice au fost slăbite sistematic în timpul actualului regim.

Al doilea scenariu este apariția unui nou lider autoritar, care să continue sistemul construit de Putin. Totuși, succesorul său ar putea fi inițial mai slab, neavând același control asupra instituțiilor de securitate și asupra grupurilor de interese.

Al treilea scenariu, preferat de o parte a miliardarilor, este revenirea la o formă de oligarhie, în care marile grupuri economice și câteva clanuri influente ar împărți puterea politică.

Alexandra Prokopenko, analistă rusă aflată în exil, afirmă că oamenii de afaceri își doresc revenirea la o perioadă în care opiniile lor contau, proprietățile nu puteau fi confiscate arbitrar, iar regulile jocului economic erau mai previzibile.

Într-un asemenea sistem, Rusia ar putea fi condusă de o alianță între marile familii de afaceri și reprezentanții aparatului de stat.

Miliardarii ruși au început să îi spună lui Putin „Bunicul”

Unul dintre cele mai interesante detalii dezvăluite de BBC privește schimbarea modului în care oamenii de afaceri vorbesc despre președintele rus.

În trecut, aceștia foloseau apelative precum „Șeful”, „Primul” sau inițialele „VV”, care sugerau respectul și autoritatea de care se bucura Putin.

În prezent, potrivit Alexandrei Prokopenko, unii miliardari au început să îl numească „Ded”, termen rusesc care înseamnă „Bunicul”, folosit uneori cu o notă de dispreț.

Schimbarea de limbaj ar reflecta o modificare a percepției asupra liderului de la Kremlin, care a împlinit 74 de ani în octombrie.

Totuși, teama de aparatul represiv rămâne extrem de puternică. Prokopenko povestește că, în timpul unei discuții cu un miliardar rus, acesta a stat permanent așezat pe propriul telefon, convins că astfel ar putea împiedica interceptarea conversației de către serviciile secrete.

Analista a comparat atmosfera de teamă cu cea din perioada stalinistă.

Unul dintre cei mai bogați ruși cere sfârșitul conducerii autoritare

Un semnal privind nemulțumirile din interiorul elitei economice a venit din partea miliardarului Andrei Melnicenko, considerat al optulea cel mai bogat om din Rusia.

Într-un interviu acordat publicației The Economist în 2026, omul de afaceri a susținut necesitatea schimbării modelului politic rusesc și a renunțării la concentrarea puterii în mâinile unui singur lider.

Melnicenko nu a cerut explicit plecarea lui Putin și a repetat unele dintre argumentele Kremlinului privind războiul din Ucraina. Cu toate acestea, declarațiile sale au fost considerate neobișnuite pentru un miliardar care continuă să aibă interese economice majore în Rusia.

Jurnalistul Arkadi Ostrovski, care l-a intervievat, consideră că miliardarul ar putea exprima și nemulțumirile altor membri ai elitei economice.

Potrivit acestuia, mulți dintre cei mai bogați ruși au ajuns să perceapă războiul drept o situație fără ieșire, care compromite perspectivele de dezvoltare ale țării.

De ce oligarhii nu îndrăznesc să îl înlăture pe Putin

Deși o parte a elitei economice privește deja către perioada de după Putin, experții consultați de BBC consideră improbabilă o acțiune directă împotriva președintelui.

Oligarhii se tem că orice tentativă de contestare a autorității sale ar putea duce la confiscarea averilor, închisoare sau chiar la eliminarea lor fizică.

Un exemplu este Mihail Hodorkovski, fostul magnat al petrolului și unul dintre cei mai bogați oameni ai Rusiei la începutul anilor 2000. După ce l-a criticat pe Putin și a finanțat grupări de opoziție, acesta a petrecut aproximativ zece ani în închisoare, în urma unor condamnări pe care le-a contestat.

Deocamdată, nu există indicii că Vladimir Putin ar urma să părăsească puterea în viitorul apropiat sau că ar avea probleme grave de sănătate.

Conform mecanismului constituțional rus, dacă președintele ar demisiona sau ar muri în timpul mandatului, atribuțiile sale ar fi preluate temporar de premierul Mihail Mișustin.

Însă adevărata confruntare pentru putere ar putea avea loc între reprezentanții serviciilor de securitate, elitele politice și marile grupuri economice.

Concluzia analizei BBC este că miliardarii ruși se gândesc tot mai serios la o Rusie fără Putin, dar deocamdată sunt prea speriați pentru a încerca să grăbească schimbarea.

Editor : Sebastian Eduard