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Oligarhii și funcționarii ruși își trimit rudele în străinătate de teama unei mobilizări generale, după alegeri (Bloomberg)

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vladimir putin langa comandanti militari
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Teama de o eventuală mobilizare, pe care se consideră că Vladimir Putin ar putea-o anunța după alegerile pentru Duma de Stat, a cuprins, printre alții, și pe reprezentanții elitei ruse.

Funcționarii de la Kremlin își îndeamnă prietenii și rudele să părăsească Rusia în următoarele luni și caută modalități de a-și deschide conturi bancare în străinătate, relatează Bloomberg, citând documente ale agenției care au ajuns în posesia sa. De asemenea, potrivit agenției, același lucru îl fac și angajații centrelor de recrutare militară.

La începutul acestui an, Putin a dat ordinul de a reduce cu 15% numărul funcționarilor din regiuni, pentru a diminua presiunea asupra bugetului deficitar. Iar unii se tem că persoanele care au rămas fără loc de muncă ar putea fi mobilizate de Kremlin, reiese din documentele obținute de Bloomberg.

Potrivit unei surse a agenției, un funcționar din cadrul structurilor europene de securitate, Rusia se pregătește să trimită la război încă 300.000 de persoane. Totuși, spre deosebire de septembrie 2022, când sute de mii de ruși au părăsit țara, este posibil să nu existe un anunț oficial de mobilizare.

Rusia a reorganizat activitatea birourilor de recrutare militară pentru ca acestea să poată face față afluxului de recruți, a declarat sursa Bloomberg: în locul citațiilor pe hârtie, acestea pot trimite citații electronice, interzicând în același timp părăsirea țării. Ministerul Apărării a obținut acces la o bază de date extinsă privind cetățenii: registrul unic de recrutare militară este acum conectat la datele serviciului fiscal, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, la istoricul medical, la informații privind proprietățile și la bazele de date ale controlului de frontieră.

Putin, potrivit unui interlocutor al Bloomberg, nu a luat încă o decizie definitivă cu privire la mobilizare. Cu toate acestea, armata care luptă în Ucraina are nevoie de noi soldați, iar președintele încă așteaptă ca aceasta să cucerească în totalitate Donbasul. Pierderile Rusiei pe front se ridică în prezent la 1.000 de morți pe săptămână, a declarat pentru Bloomberg o sursă din Moscova familiarizată cu statisticile. Armata are nevoie de mai mulți soldați, însă „calitatea” celor care semnează contracte cu Ministerul Apărării este în prezent extrem de scăzută, a spus acesta.

Pentru a menține un efectiv stabil al forțelor de pe frontul ucrainean, pe care Putin însuși l-a estimat la 700.000 de soldați, Rusia trebuie să recruteze anual aproximativ 400.000 de persoane. Și, deși „bonusul” mediu pentru semnarea unui contract a atins nivelul record de 1,8 milioane de ruble, afluxul de recruți este în scădere: în prima jumătate a anului au fost 234.000 de persoane, față de 260.000 în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit calculelor lui Janis Klug, expert al Centrului german pentru probleme de securitate internațională.

Cuceririle teritoriale din Ucraina s-au redus, de asemenea, practic la zero: în urma ofensivei din vară, doar 155 km² au trecut sub controlul Rusiei — de 13 ori mai puțin decât în aceeași perioadă a anului precedent (2.037 km²), estimează analistul Bloomberg Alex Kokcharov.

Editor : A.R.

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