Serviciile de informații ruse ar fi planificat o operațiune de sabotaj pe teritoriul Poloniei, la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, cu scopul de a provoca un număr mare de victime și de a da vina pe Ucraina. Potrivit unor surse citate de publicația poloneză Rzeczpospolita, citată de Meduza, avertismente privind o posibilă provocare au fost transmise și serviciilor de informații din Estonia, Letonia și Lituania.

Potrivit unor surse de rang înalt citate de publicația poloneză Rzeczpospolita, acțiunea ar fi urmat să fie pusă în scenă ca o operațiune de tip „steag fals”, pentru a arunca vina asupra Kievului.

Planul ar fi putut presupune trecerea frontierei poloneze și organizarea unui atac asupra unei ținte de pe teritoriul țării. Avertismentul privind sabotajul ar fi venit din partea serviciilor de informații ale unor state partenere. Totodată, analiștii agențiilor de informații poloneze au luat în calcul posibilitatea unei provocări, au declarat sursele citate de Rzeczpospolita.

Potrivit publicației, avertismente similare au fost transmise și serviciilor de informații din statele baltice: Estonia, Letonia și Lituania.

„Aveam informații despre locații specifice unde urma să aibă loc atacul. Rușii mizau pe un număr mare de victime”, a declarat una dintre sursele ziarului.

O altă sursă a comparat presupusa operațiune cu provocarea de la Gleiwitz, organizată de Germania nazistă în 1939, înaintea invadării Poloniei și a izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Desigur, cei care ar fi trecut granița ar fi fost, cel mai probabil, împușcați sau asupra lor s-ar fi găsit dovezi care să indice că proveneau din Ucraina. Scopul era de a opri ajutorul acordat Ucrainei”, a afirmat sursa citată.

La începutul lunii noiembrie, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că a fost înregistrată o tentativă de provocare la granița Poloniei cu regiunea rusă Kaliningrad.

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Potrivit acestuia, a primit o informare din partea serviciului de frontieră, care semnalase „mișcări suspecte” în zona graniței.

„Persoane cu lanterne. Am mobilizat foarte rapid forțele și resursele necesare în zonă și am reușit să prevenim provocarea”, a declarat Donald Tusk.

Informațiile despre presupusul plan de sabotaj au fost relatate de publicația poloneză Rzeczpospolita, pe baza declarațiilor unor surse din domeniul securității. Acestea nu au fost prezentate ca o confirmare oficială a implicării Rusiei.