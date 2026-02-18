Live TV

Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin

Sursa foto: Nastoiashee Vremea.
Proba nr. 1: Ceasul biologic din ghiveci Proba nr. 2: Manichiura lui Golikova

Pe 5 februarie 2026, Putin a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a Anului Unității Popoarelor Rusiei. Aceasta este ultima sa apariție publică în fața unui public numeros la momentul publicării acestui articol. A doua zi au avut loc două ședințe de lucru la Kremlin. De atunci, Kremlinul a trecut la publicarea de „conserve”, au aflat jurnaliștii de la  „Sistema”. Astfel, Putin nu a mai apărut în fața camerelor de filmat timp de 11 zile. În această săptămână are programate câteva evenimente publice.

„Conservele” sunt întâlniri filmate în prealabil ale președintelui cu oficiali, politicieni și oameni de afaceri. Acestea sunt înregistrate pentru a fi folosite ulterior și puse deoparte. Când președintele pleacă în vacanță, este bolnav sau lucrează în spatele ușilor închise, serviciul de presă publică aceste înregistrări, prezentându-le ca știri de actualitate. Mass-media loială difuzează, de asemenea, știri despre activitatea „de astăzi” a președintelui.

Jurnaliștii au demascat deja „conservele” pe baza diverselor indicii vizuale din biroul lui Putin – dispunerea cărților, creioanelor și pixurilor, precum și absența bradului de Crăciun din biroul de la Kremlin la câteva zile după apariția sa solemnă. În 2026, „Sistema” a numărat nu mai puțin de 18 întâlniri „conservate” ale președintelui.

În 2026, jurnaliștii continuă să găsească astfel de indicii vizuale.

Proba nr. 1: Ceasul biologic din ghiveci

În colțurile biroului președintelui se află două aglaoneme – o plantă de interior foarte populară. Aglaonema nu se supune programului Kremlinului, așa că a devenit pentru jurnaliști un indicator vizual convenabil al apariției „conservelor”.

Jurnaliștii au observat că în această iarnă una dintre frunzele aglaonemei din dreapta a început să se îngălbenească. În plus, pe o linie temporală mai largă se poate vedea cum frunzele plantei cresc, depășind marginile ghiveciului.

Frunza ofilită poate fi observată în videoclipul de la întâlnirea cu marele rabin al Rusiei, Berel Lazar, și cu șeful Federației Comunităților Evreiești, Alexander Boroda (28 ianuarie). La întâlnirea cu directorul companiei „Mantra”, Alexander Tkachev (6 februarie), se poate observa că această frunză a îngălbenit complet. Iar celelalte frunze s-au ramificat. Starea plantei permite să se facă o estimare a ordinii întâlnirilor.

Cu toate acestea, la aproape toate întâlnirile publicate începând cu 9 februarie, aglaonema a „înflorit” și a devenit verde. Plantele nu pot face acest lucru – Kremlinul publică „conserve”.

planta
Sursa foto: Natoiashee vremea


Excepție a făcut întâlnirea cu vicepremierul Tatiana Golikova: în imaginile cu ea se vede, de asemenea, o frunză ofilită. Mai jos – de ce este „conservată”.

Proba nr. 2: Manichiura lui Golikova

Pe 10 februarie, Kremlinul a dat publicității informații despre întâlnirea dintre Putin și Golikova. La această întâlnire, Golikova avea manichiura de culoare roz prăfuit. Cu toate că, exact cu o zi înainte de publicarea informațiilor despre întâlnire la Kremlin și a doua zi după aceasta, la evenimentele publice, unghiile Golikovei erau vopsite într-o nuanță mai strălucitoare de roz „Barbie”. În același timp, Golikova a purtat aceeași nuanță de roz prăfuit ca la întâlnirea cu Putin la începutul lunii februarie 2026 – atunci se presupune că a fost înregistrată această „conservă”.

manichiura
Putin a fost tr[dat de manichiura interlocutoarei. Sursa foto: Nastoiașee vremea

Această întâlnire are încă o particularitate. La ea, Putin pronunță cu ușoară dificultate sunetul „s”. În alte înregistrări publicate de Kremlin între 9 și 17 februarie, Putin vorbește ca de obicei.

Această pronunție specifică a lui Putin apare puțin mai devreme: la fel, el atenuează consoanele în discursurile sale publice din 5 februarie. Până la această dată, el vorbește ca de obicei.

Lista „conservelor” din februarie 2026 și a oaspeților lui Putin care au participat la filmările regizate:

9 februarie: Primarul Moscovei, Serghei Sobianin
10 februarie: Viceprim-ministrul Tatiana Golikova
11 februarie: Șeful Osetiei de Nord, Serghei Meniailo
12 februarie: Șeful Rosimushchestva Vadim Yakovenko
13 februarie: Protoiereul Alexander Tkachenko
16 februarie: Șeful regiunii Orlovskaya Andrei Klychkov
17 februarie: Șeful Ingușetiei Mahmoud-Ali Kalimatov
Dispariția lui Putin a coincis cu o sărbătoare de familie. La mijlocul lunii februarie, fiul său mai mare, Ivan, și-a sărbătorit ziua de naștere.

