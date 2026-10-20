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Analiză Operațiunea Matrioșka și armata de boți a lui Putin. Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din SUA

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Un hacker cu drapelul Rusiei pe fundal.
Foto: Getty Images
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Din articol
„Este echivalentul dezinformării războiului cu drone”, a comentat Bloomberg Semne de alarmă Rusia, „cel mai activ adversar”

Rusia folosește o armată de boți generați de inteligența artificială pentru a promova conținut de dezinformare, cu scopul de a influența rezultatul alegerilor intermediare din noiembrie din SUA, au afirmat analiștii.

Postările îi vizează în principal pe candidații democrați din cadrul viitoarelor alegeri, a raportat agenția de știri Bloomberg.

Printre temele cele mai frecvente se numără acuzațiile de corupție, multe postări îndemnând utilizatorii de internet să se alăture unei campanii denumite #AllDemocratsAreCriminals, transmite TVPWorld.

Multe dintre postări, care apar în principal pe platforma X a lui Elon Musk, folosesc videoclipuri generate de IA care pretind că arată vedete precum Robert De Niro, Julia Roberts și Cher susținând mesajele respective, a raportat Bloomberg.

O mare parte din conținut a fost atribuită unei campanii rusești cunoscută sub numele de „Matrioșka”, potrivit cercetătorilor din domeniul rețelelor sociale citați de agenția de știri. „Matrioșka”, denumită astfel de analiști după celebrele păpuși rusești, inundă platformele de socializare cu știri false care pretind că provin de la surse media consacrate.

„Este echivalentul dezinformării războiului cu drone”, a comentat Bloomberg

Postările adună adesea zeci sau chiar sute de mii de vizualizări aparente în prima oră, iar apoi se stabilizează brusc – un semn revelator al activității bot-urilor, a scris Bloomberg, citând grupul rus de monitorizare a dezinformării Antibot4Navalny.

Vizualizările organice tind să urmeze o curbă, în loc să crească vertiginos și apoi să se stabilizeze, afirmă sursele Bloomberg.

„De obicei, vizualizările nu scad brusc”, a declarat pentru publicație Darren Linvill, profesor la Universitatea Clemson din Carolina de Sud și codirector al Media Forensics Hub al acesteia.

Semne de alarmă

Alte semne de alarmă privind activitatea boturilor includ un număr foarte redus de distribuiri, retweeturi și aprecieri, precum și conturi cu foarte puțini urmăritori și care sunt adesea inactive de ani de zile.

Multe dintre postări vizează candidații democrați aflați în competiții strânse cu republicanii, deși campania este la nivel național și urmărește să influențeze alegătorii în 29 dintre cele 36 de alegeri pentru funcția de guvernator și în 20 dintre cele 35 de competiții electorale, potrivit unei analize realizate de Bloomberg, care a examinat 130 de videoclipuri și prime pagini de ziar falsificate, publicate în perioada 10 septembrie – 9 octombrie.

Un videoclip în care se susține că James Talarico, un democrat de renume din Texas care candidează pentru Senat, ar refuza acordarea de beneficii părinților hasidici care nu le permit copiilor lor să treacă printr-un proces de tranziție de gen a înregistrat 35.000 de vizualizări, în ciuda faptului că a fost postat de un cont cu doar 35 de urmăritori, care anterior publicase doar în limba japoneză, a raportat Bloomberg.

Printre exemplele de știri fabricate se numără afirmațiile conform cărora democrații ar fi fost în spatele unui recent atac terorist asupra companiei aeriene FlyDubai, că Taylor Swift s-ar fi oferit să susțină democrații și tranziția de gen în schimbul unei sume de 500 de milioane de dolari și că Talarico ar fi folosit bani publici pentru a plăti modele de pe OnlyFans.

Rusia, „cel mai activ adversar”

Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații a informat Congresul în septembrie cu privire la interferența online a Rusiei, menită să semene discordie și să submineze încrederea publicului în sistemul electoral, a raportat ziarul „Washington Post” la începutul lunii octombrie.

Potrivit „Washington Post”, în cadrul briefingului s-a menționat că și China și Iranul erau active, dar că Rusia era „cel mai activ adversar”.

X a luat măsuri pentru a combate interferența străină în alegeri, dar problema persistă, a afirmat Bloomberg, întrucât conturile noi le iau locul celor vechi.

„Oricât de mult ar continua X să le elimine, vedem mereu o nouă serie”, i-a spus lui Bloomberg Jean le Roux, investigator senior la Graphika, o organizație care monitorizează dezinformarea susținută de stat.

Însă, în ciuda avalanșei de știri false, majoritatea nu au reușit să capete o mare amploare, sugerează cercetarea realizată de Bloomberg.

Editor : A.R.

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