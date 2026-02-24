Live TV

Analiză „Operațiunea militară specială" intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă și cât mai rezistă „consensul Putin"

Data publicării:
Vladimir Putin Visits Vienna To Mark Pipeline Anniversary
Foto: Getty Images
Conform înțelepciunii populare, cu cât un război durează mai mult, cu atât publicul devine mai puțin entuziast în ceea ce privește continuarea conflictului. La urma urmei, cetățenii obișnuiți sunt cei care tind să suporte costurile economice și umane, scrie The Conversation într-o analiză privind războiul lui Putin împotriva Ucrainei care întră astăzi în cel de-al cincilea an.

Și totuși, pe măsură ce războiul care a urmat invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022 intră în al cincilea an, atitudinea publicului rus rămâne dificil de evaluat: conform unui sondaj recent, puțin peste jumătate dintre ruși se așteaptă ca războiul să se încheie în 2026; totuși, majoritatea afirmă că, în cazul eșuării negocierilor, Moscova trebuie să „escaladeze” conflictul prin utilizarea unei forțe mai mari.

În calitate de observatori ai societății ruse, Peter Rutlan, profesor de științe politice la Universitatea Wesleyan, și Elizaveta Gaufman, profesor asistent de discurs și politică rusă la Universitatea din Groningen, consideră că această ambiguitate a opiniei publice ruse îi oferă președintelui Vladimir Putin un pretext pentru a continua să-și impună cu fermitate obiectivele în Ucraina. În același timp, însă, o analiză mai aprofundată a sprijinului aparent al opiniei publice ruse pentru război sugerează că acesta este mai fragil decât ar dori să creadă președintele rus.

Contractul social al lui Putin

Încă din prima zi a conflictului, strategia occidentală s-a bazat pe convingerea că sancțiunile economice vor determina în cele din urmă elita rusă sau societatea rusă să-l convingă pe Putin să renunțe la război.

Aceasta, la rândul său, se bazează pe presupunerea că legitimitatea putinismului se bazează pe un fel de contract social: poporul rus va fi loial Kremlinului dacă se bucură de un nivel de trai stabil și i se permite să-și ducă viața privată fără interferența statului.

Economia rusă se confruntă cu dificultăți încă din 2014, astfel încât mulți analiști considerau că acest contract social era pus la încercare chiar înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei. Cu toate acestea, după patru ani de război, combinația dintre excluderea de pe piețele europene și triplarea cheltuielilor militare a dus la stagnarea economică și la o presiune crescândă asupra nivelului de trai.

O problemă a abordării bazate pe contractul social este că tinde să minimizeze rolul ideologiei.

Este posibil ca propaganda lui Putin „Make Russia Great Again” (Să facem Rusia din nou măreață) să rezoneze cu o parte semnificativă a publicului rus. Sondajele au plasat în mod constant ratingul de aprobare al lui Putin peste 80% de la începutul conflictului din Ucraina.

Desigur, validitatea rezultatelor sondajelor într-o societate autoritară aflată în război nu poate fi luată ca atare. Cu toate acestea, nu trebuie exclus faptul că o parte din acest sprijin este autentic și se bazează nu numai pe o economie stabilă, ci și pe susținerea populară a promisiunii lui Putin de a restabili puterea și influența Rusiei pe scena mondială.

Mobilizarea rușilor

Unii cercetători indică un efect de „unire în jurul drapelului”. A existat o creștere evidentă a popularității lui Putin după utilizarea forței militare împotriva Ucrainei în 2014 și 2022.

Este greu de spus dacă creșterea sprijinului pentru Putin reflectă o schimbare reală de opinie sau doar o reacție la acoperirea mediatică și la ceea ce oamenii percep ca fiind o reacție acceptabilă.

Kremlinul a încercat să ascundă costurile războiului de public: ascunzând numărul real al victimelor și evitând mobilizarea pe scară largă a recruților prin recrutarea de voluntari bine plătiți. De asemenea, încearcă să mențină economia stabilă prin reducerea fondurilor de rezervă ale țării.

Rămâne deschisă întrebarea dacă „consensul Putin” se va destrăma la un moment dat în viitor, dacă costurile războiului vor începe să afecteze majoritatea rușilor.

Problema sondajelor

Opinia generală a observatorilor este că o mică minoritate de ruși se opune războiului, o minoritate puțin mai mare susține cu entuziasm războiul, iar majoritatea acceptă pasiv ceea ce face statul.

Există încă unele institute de sondare independente care efectuează sondaje în Rusia și care raportează un nivel ridicat de susținere în rândul respondenților pentru „operațiunea militară specială” împotriva Ucrainei, cu cifre cuprinse între 60% și 70%.

O serie de cercetători au subliniat dificultatea de a obține o imagine exactă a opiniei publice ruse, având în vedere că întrebările din sondaje ar putea face ca respondenții să se teamă că vor fi acuzați de încălcarea legilor care pedepsesc „răspândirea de știri false” și „discreditarea armatei” cu pedepse lungi cu închisoarea.

Centrul Levada, care este încă considerat un institut de sondare independent și relativ fiabil, realizează interviuri față în față la domiciliul persoanelor, dar are un procent de răspuns foarte scăzut. Sondajele realizate online, în schimbul unor recompense bănești, pot încerca să găsească respondenți echilibrați din punct de vedere demografic, dar problema reticenței de a da răspunsuri critice la adresa regimului rămâne. În contextul politic actual al Rusiei, refuzul de a răspunde sau oferirea unui răspuns acceptabil din punct de vedere social este o strategie rațională.

Unii cercetători, precum cei asociați cu Laboratorul de Sociologie Publică, care analizează sentimentul public în statele post-sovietice, continuă să efectueze cercetări pe teren în Rusia, trimițând cercetători să locuiască incognito în orașele provinciale și să observe practicile sociale care implică sprijinul pentru război.

Cercetările lor etnografice găsesc puține dovezi ale unui efect de „unire în jurul drapelului” în societatea provincială rusă. Alți analiști au apelat la etnografia digitală a rețelelor sociale ca sursă alternativă de informații. Însă analiștii care nu sunt familiarizați cu contextul local și digital riscă să confunde loialitatea performativă cu convingerea autentică.

„Emigrarea internă”

Majoritatea cetățenilor ruși încearcă să evite complet discuțiile politice și se retrag în ceea ce este adesea descris ca „emigrare internă” – trăindu-și propriile vieți și reducând la minimum interacțiunile cu autoritățile.

Această practică datează din perioada sovietică, dar a reapărut odată cu intensificarea represiunii politice după revenirea lui Putin la președinție în 2012.

Nu există nicio îndoială că în Rusia există mulți susținători fervenți ai războiului. Aceștia sunt destul de vocali și vizibili, deoarece statul le permite acest lucru – cum ar fi bloggerii militari care raportează de pe linia frontului.

În afară de sondajele de opinie și rețelele sociale, se poate analiza nivelul de susținere reală pentru război și prin prisma practicilor cotidiene. Dacă susținerea populară pentru război ar fi entuziastă, birourile de recrutare ar fi copleșite. Nu este cazul.

În schimb, Rusia s-a bazat în mare măsură pe stimulente financiare, publicitate agresivă, recrutare din închisori și mobilizare coercitivă. În același timp, sute de mii de bărbați au încercat să evite recrutarea părăsind țara, ascunzându-se de autorități sau profitând de scutiri legale.

Participarea simbolică urmează un model similar. Simbolurile Z sponsorizate de stat continuă să domine spațiul public – litera Z este folosită ca simbol al sprijinului pentru război, în sloganuri precum „Za pobedu”, care se traduce prin „pentru victorie”. Dar semnele de sprijin afișate în mod privat au dispărut în mare parte.

Ajutorul umanitar destinat soldaților de pe front sau din Ucraina ocupată este adesea colectat prin școli și biserici, unde participarea este determinată de presiunea socială sau administrativă. Dar mulți participanți își prezintă implicarea mai degrabă ca pe un ajutor acordat unor persoane decât ca pe un sprijin pentru război în sine.

Realitatea vs. experiența trăită

Produsele de propagandă de mare vizibilitate nu reușesc adesea să aibă rezonanță. Topurile muzicale și platformele de streaming din Rusia nu sunt dominate de imnuri patriotice, ci de un mix eclectic de cântece despre relații personale, precum balada melancolică a lui Jakone „Eyes As Wet As Asphalt”.

Vânzările de cărți arată o cerere puternică pentru opere precum „1984” de George Orwell și memoriile lui Viktor Frankl despre Holocaust, „Man’s Search for Meaning” (Omul în căutarea sensului vieții, n.r.), sugerând că cititorii caută modalități de a înțelege autoritarismul, trauma și responsabilitatea morală, mai degrabă decât să celebreze militarismul.

Și în loc să vizioneze filmul susținut de stat „Toleranță”, o poveste distopică despre decăderea morală din Occident, rușii urmăresc pe serviciile de streaing serialul romantic „Heated Rivalry” (Rivalitate arzătoaree, n.r.) despre relația de dragoste dintre doi jucători de  hochei homosexuali.

Campania lui Putin de promovare a ceea ce el consideră valori tradiționale pare să nu aibă succes. Rata divorțurilor este printre cele mai ridicate din lume, iar natalitatea continuă să scadă.

În al cincilea an al războiului din Ucraina, prăpastia dintre versiunea Kremlinului asupra realității și experiența trăită de rușii obișnuiți e încă prezentă. Aceasta reflectă un model care a mai fost văzut: în ultimul deceniu al Uniunii Sovietice, Kremlinul s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de opiniile poporului său.

Istoria nu se va repeta neapărat, dar stăpânii Kremlinului ar trebui să fie conștienți de paralelele existente.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

