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„Operațiunea Vivaldi”, contraatacul Ucrainei care a surprins Rusia. Cum a recucerit Kievul teritorii în nordul Donbasului

Data publicării:
Russian rocket over Kostiantynivka city, Donbass, Ukraine - 03 Jun 2022
Foto: Profimedia IImages
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Din articol
Avansul Rusiei a încetinit Contraatac ucrainean în Donbas Rusia susține că victoria în Donbas este inevitabilă Drone și vehicule blindate în contraatac Lupte intense în sudul Donbasului Dronele și sistemele robotizate schimbă apărarea O „zonă mortală” tot mai extinsă

Contraofensiva ucraineană din nordul Donbasului a împiedicat Rusia să încercuiască principalele orașe aflate încă sub controlul Kievului, iar forțele ucrainene au recucerit teritorii în cadrul Operațiunii „Vivaldi”. În sud, Rusia continuă atacurile, însă avansul său a încetinit puternic în 2026, în timp ce Ucraina și-a reorganizat apărarea și folosește tot mai intens drone, sisteme robotizate și atacuri asupra logisticii ruse, anunță The New York Times.

Ucraina a reușit să recucerească teritorii în nordul Donbasului și să zădărnicească eforturile Rusiei de a încercui principalele orașe ucrainene din regiune, în pofida afirmațiilor repetate ale Moscovei că preluarea controlului asupra întregului Donbas este inevitabilă.

Președintele rus Vladimir Putin a susținut în repetate rânduri că regiunea din estul Ucrainei va cădea și că acest lucru se va întâmpla mai repede decât se așteaptă Kievul. Evoluțiile recente de pe front conturează însă o situație mai complicată pentru armata rusă.

O contraofensivă ucraineană desfășurată de câteva luni în nordul Donbasului a împiedicat forțele ruse să încercuiască orașele rămase sub control ucrainean. Potrivit analiștilor occidentali, Rusia a pierdut zeci de mile pătrate de teritoriu în timpul campaniei ucrainene, denumită de Kiev „Operațiunea Vivaldi”.

În sudul Donbasului, Rusia continuă să lanseze atacuri pentru a străpunge liniile defensive ucrainene. Kievul și-a reorganizat însă apărarea și a reușit, până acum, să împiedice forțele ruse să avanseze suficient pentru a-și atinge obiectivul de a încercui marile orașe din regiune.

Avansul Rusiei a încetinit

La nivelul întregului front, avansul armatei ruse pe teritoriul Ucrainei a încetinit semnificativ în 2026, în comparație cu ritmul deja foarte lent înregistrat anul trecut.

Luna septembrie a fost cea mai slabă lună pentru câștigurile teritoriale nete ale Rusiei în Ucraina din iunie 2023, potrivit firmei finlandeze de cercetare Black Bird Group.

Deși cercetătorii occidentali care monitorizează evoluția frontului prezintă cifre diferite, există un consens general că Rusia a câștigat în acest an doar puțin mai mult teritoriu decât a pierdut.

February,19,,2024.,Ukraine.,Donbass.,Zaporizhia,Region.,Russian,Army,Special
Foto: Shutterstock

Situația contrastează puternic cu bilanțul prezentat de Ministerul rus al Apărării, care a afirmat pe 19 septembrie că Rusia a cucerit peste 2.000 de mile pătrate de teritoriu.

Chiar și bloggerii militari ruși ultranaționaliști au contestat această afirmație și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la eșecul eforturilor Moscovei de a încercui așa-numitele orașe-fortăreață din Donbas.

Contraatac ucrainean în Donbas

Avansurile ucrainene au avut loc într-un moment în care ambele tabere încearcă să găsească modalități de a restabili mobilitatea pe un câmp de luptă blocat în mare măsură de prezența omniprezentă a dronelor.

George Barros, analist senior la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, afirmă că Operațiunea „Vivaldi” demonstrează că mișcarea mecanizată rămâne posibilă chiar și sub supravegherea intensă a dronelor, atunci când o armată pregătește în prealabil condițiile necesare.

Ucraina a avut însă nevoie de luni întregi de pregătiri pentru a recupera o parte relativ mică din teritoriul pierdut.

Putin a afirmat că obținerea controlului deplin asupra Donbasului, fie prin forță, fie prin concesii din partea Ucrainei, reprezintă o condiție nenegociabilă pentru încheierea războiului.

Kievul a respins propunerile administrației Trump privind cedarea teritoriilor pe care Rusia nu a reușit să le cucerească pe câmpul de luptă.

În condițiile în care obiectivele Moscovei în Donbas rămân neîndeplinite, Rusia și-a intensificat și campania aeriană împotriva orașelor ucrainene, folosindu-și avantajul în materie de rachete și drone pentru a lovi inclusiv Kievul.

Oficialii ucraineni descriu această campanie drept o formă de terorism menită să afecteze capacitatea și voința Ucrainei de a continua războiul.

Rusia susține că victoria în Donbas este inevitabilă

Operațiunea „Vivaldi” își trage numele de la cele patru „anotimpuri”, sau faze, ale campaniei, într-o referire la celebra compoziție a lui Antonio Vivaldi.

În timp ce forțele ruse au avansat în acest an în zonele situate la est de Sloviansk și Kramatorsk, orașe care fac parte din așa-numita „centură fortificată”, și au pătruns în Kostiantynivka dinspre sud, forțele ucrainene pregăteau o contraofensivă în nord.

Înainte de a trece la ofensivă, armata ucraineană a trebuit să-și stabilizeze liniile defensive și să oprească înaintarea lentă a Rusiei în nordul Donbasului, potrivit unor interviuri cu comandanți ucraineni.

Ukrainian artillery units prepare for Russian advance in Donbas
Foto: Profimedia

Ulterior, Kievul a încercat să creeze condițiile necesare pentru ca trupele sale să poată avansa.

Forțele ucrainene au vizat în primul rând logistica rusă, extinzând campania de lovituri cu rază medie de acțiune asupra drumurilor și căilor ferate care alimentează trupele și echipamentele rusești de pe front.

În cadrul acestei campanii, Ucraina a distrus un oleoduct, întrerupând accesul la combustibilul necesar Rusiei pentru supravegherea câmpului de luptă, potrivit colonelului Petro Horbatenko, din cadrul celui de-al Treilea Corp de Armată, care a condus contraofensiva.

Trupele ucrainene au urmărit, de asemenea, să elimine operatorii ruși de drone considerați de elită. Folosind informații de semnal, acestea au încercat să le localizeze și să le lovească pozițiile și adăposturile.

În zonele în care Rusia a folosit drone controlate prin cabluri de fibră optică, cercetașii ucraineni au urmărit fizic bobinele de cablu până la locurile de lansare.

Un alt element important al pregătirilor l-a reprezentat neutralizarea minelor. Ucraina a utilizat sisteme robotizate pentru a curăța căile de acces destinate trupelor și a folosit drone pentru a amplasa mine pe rutele de aprovizionare ale forțelor ruse.

Drone și vehicule blindate în contraatac

După pregătirea terenului, Ucraina și-a început ofensiva. În spatele liniilor rusești, drone terestre lansate din aer au atacat cu explozibili și mitraliere, încercând să provoace haos în dispozitivul advers.

În același timp, forțele ucrainene au avansat de-a lungul frontului cu vehicule blindate, încercând să elimine pozițiile rusești, buncăr cu buncăr, potrivit comandanților.

Utilizarea vehiculelor blindate pe câmpul de luptă a scăzut în ultimii ani din cauza vulnerabilității acestora în fața dronelor. În timpul contraofensivei, unele dintre aceste vehicule au fost protejate cu blindaj reactiv îmbunătățit, care utilizează explozii controlate pentru a contracara atacurile.

Soldații ucraineni afirmă că forțele ruse, luate prin surprindere în unele zone, au trimis întăriri către poziții pe care trupele ucrainene reușiseră deja să le ocupe, ceea ce a dus la ambuscade.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși în cadrul operațiunii și că alți aproximativ 250 au fost capturați.

Lupte intense în sudul Donbasului

Una dintre cele mai importante evoluții de pe front înainte de Operațiunea „Vivaldi” a fost străpungerea liniilor defensive ucrainene de către forțele ruse în 2025.

În primăvara și vara anului trecut, Rusia a străpuns pozițiile ucrainene din jurul orașului Pokrovsk și a avansat câteva mile spre vest, pe teren deschis, în direcția Dobropillia.

Ofensiva amenința să permită Rusiei să blocheze accesul Ucrainei la o autostradă importantă și să încercuiască din sud-vest orașele din „centura fortificată”, denumite astfel deoarece Kievul a construit în jurul lor sisteme defensive solide.

Pentru a opri avansul rusesc, Ucraina a trimis în zonă unele dintre cele mai bine pregătite brigăzi ale sale.

Ucraina avertizează că orașul Avdiivka ar putea deveni un „al doilea Bahmut”
Bătălia pentru Bahmut, în regiunea Donbas, a fost una dintre cele mai aprige din războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

La începutul acestui an, forțele ruse au capturat Pokrovsk. În lunile următoare, acestea au continuat să avanseze lent spre nord.

Potrivit soldaților ucraineni și analiștilor militari, forțele Kievului au reușit în cele din urmă să-și stabilizeze apărarea și să împiedice Rusia să-și atingă obiectivele strategice.

Rusia încearcă în continuare să-și recapete ritmul ofensiv și trimite zilnic sute de soldați în atacuri, susțin comandanții ucraineni.

Pe măsură ce atacurile și contraatacurile continuă, zona rămâne unul dintre cele mai disputate sectoare ale frontului.

Dronele și sistemele robotizate schimbă apărarea

Locotenent-colonelul Kyrylo Dubrovskyi, comandant în cadrul Primului Corp Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei, care a condus apărarea zonei, a declarat că integrarea sistemului digital de gestionare a câmpului de luptă Delta a avut un rol crucial în oprirea avansului rus.

Software-ul a permis, potrivit acestuia, „organizarea schimbului de informații în timp real, precum și detectarea și neutralizarea grupurilor de asalt inamice”.

Mykola Bielieskov, analist la fundația „Come Back Alive”, unul dintre cei mai mari donatori ai armatei ucrainene, susține că noile tehnologii, producția de masă de drone și coordonarea mai eficientă au contribuit la consolidarea apărării.

Printre evoluțiile importante se numără și vehiculele terestre robotizate, pe care Ucraina le-a utilizat în zeci de mii de misiuni de-a lungul frontului.

O „zonă mortală” tot mai extinsă

Avansurile rusești se bazează în mare măsură pe tactici de infiltrare. Soldați individuali sau grupuri mici se deplasează pe jos prin ceea ce militarii numesc „zona mortală” - o fâșie de teren de câțiva kilometri lățime, saturată de drone de recunoaștere și atac.

După ce ajung în spatele fortificațiilor ucrainene, militarii se adună, așteaptă și încearcă ulterior să atace pozițiile defensive.

George Barros afirmă că Rusia a dus aceste tactici aproape de limitele lor, pe măsură ce „zona mortală” s-a extins și a pus la încercare capacitatea de rezistență a militarilor.

Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine
Imagine din 13 ianuarie 2023 cu soldați ucraineni pe linia frontului de la Soledar. Foto: Profimedia Images

Tactica infiltrării a dus la apariția unei zone gri tot mai largi, în care se află trupe ale ambelor părți, iar controlul asupra terenului este dificil de stabilit.

Cele două armate luptă pentru fiecare linie de copaci, clădire, drum și rută logistică, potrivit colonelului Oleksandr Rashevsky, comandantul Brigăzii de Asalt Comun „Liut” a Poliției Naționale a Ucrainei.

„Astăzi, în Donbas nu există un front simplu, unde ar fi suficient să trasezi o singură linie pe hartă și să spui: «Până la acest punct, o parte controlează teritoriul, iar dincolo de acesta, cealaltă»”, a spus colonelul Rashevsky.

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Editor : C.A.

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