Live TV

Opozantul rus Boris Nadejdin a anunțat că nu mai candidează la alegerile parlamentare: „Sper să rămân în viaţă şi liber”

Data actualizării: Data publicării:
Boris Nadejdin
Boris Nadejdin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Opozantul rus Boris Nadejdin, condamnat la o amendă pentru „simboluri extremiste”, şi-a anunţat duminică retragerea din cursa electorală pentru alegerile parlamentare, afirmând că i s-a „închis gura” şi a fost „împins în afara politicii”, transmite AFP.

Nadejdin este printre puţinii politicieni din Rusia care nu a ajuns în închisoare după ce i-a adus acuzaţii publice preşedintelui Vladimir Putin şi a condamnat războiul din Ucraina.

Acum, el a recunoscut însă pe Telegram că „mi s-a epuizat capacitatea de a face legal politică în Rusia”, adăugând totuşi: „sper că doar temporar”. Opozantul a explicat că potrivit legii electorale statutul său de „agent al străinătăţii” şi condamnarea suferită exclud „orice posibilitate de a fi ales în Dumă” (Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus - n. red.).

„Nu sunt gata să îi pun în pericol pe cei care mă susţin. Nu vom depune la comisia electorală sutele şi sutele de semnături pe care le-am strâns”, a arătat Nadejdin.

Politicianul în vârstă de 63 de ani, fost deputat în 2000-2003, a fost declarat săptămâna trecută „agent al străinătăţii” şi a fost arestat pentru scurt timp luni, iar vineri a fost condamnat la o amendă de 1000 de ruble pentru „expunerea de simboluri extremiste” - în speţă, o fotografie a disidentului Alexei Navalnîi, apărută în treacăt în anunţul unei emisiuni din 2023 a unei alte opozante. Navalnîi a fost declarat extremist înainte de a muri în închisoare în 2024, iar de atunci autorităţile ruse îi acuză frecvent pe disidenţi că promovează extremismul prin difuzarea ideilor sau chiar a fotografiilor lui.

Concluzia lui Nadejdin, comunicată pe Telegram, a fost că „acum trebuie să înţeleg cum să continui să trăiesc”. „Sper să rămân în viaţă şi liber. Sunt sigur că totul va fi bine, chiar dacă nu imediat”, a încheiat el, potrivit AFP, citată de Agerpres.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, puterea de la Moscova a intensificat reprimarea disidenţei, condamnând la închisoare sute de detractori, menţionează AFP. Aproape toţi opozanţii sunt acum fie închişi, fie morţi, fie în exil. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ramzan Kadirov pe un tanc
2
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
3
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
US President Trump to deliver address to nation
4
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
militar lesinat ziua aviatiei
5
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Lovitură de teatru: Mohamed Salah NU a mai semnat, după ce impresarul a făcut ceva "incredibil"!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Mohamed Salah NU a mai semnat, după ce impresarul a făcut ceva "incredibil"!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Putin
Un opozant al lui Putin spune că politica cu care liderul rus conduce ţara „duce spre haos şi posibil spre o catastrofă”
Boris Nadejdin
Poliţia rusă l-a reţinut pe Boris Nadejdin, fost contracandidat al lui Vladimir Putin în 2024. „A venit poliţia. Sunt dus la secție”
boris nadejdin
Boris Nadejdin, opozant al lui Vladimir Putin, a fost adăugat de Rusia pe lista „agenților străini”, înaintea alegerilor din toamnă
calin georgescu saluta oamenii la iesirea de la audieri
După 2028, AUR va fi principalul partid de la guvernare, crede Petrișor Peiu. Ce spune despre varianta Călin Georgescu premier
DC: President Trump Holds a Cabinet Meeting
Trump se teme să nu ajungă o „rață șchioapă”. Liderul de la Casa Albă ar vrea să candideze pentru un nou mandat
Recomandările redacţiei
busteni-viitura
Viitură puternică în Bușteni după o rupere de nori în Bucegi. Mașini...
ilie bolojan face declaratii
Ciucu, despre viitorul politic al lui Bolojan: „A intrat în...
dfgbzdgbh zgd
Furtunile au făcut ravagii în România. Drumuri blocate de alunecări...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
PSD va depune amendamente la legea salarizării. Florin Manole: „Sunt...
Ultimele știri
Reacție din Canada la amenințările lui Trump, furios din cauza incendiilor de vegetație: „E inacceptabil”
De la deșeuri electronice la sisteme de avertizare timpurie: un start-up lituanian transformă telefoanele vechi în detectoare de drone
Pompierii italieni au găsit într-un incendiu de vegetație cadavrul ars al unui jurnalist. Anchetatorii au stabilit că e vorba de crimă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Fanatik.ro
Actrița din Baywatch, ”dată afară” din tribunele de la Cupa Mondială 2026. Cum a reacționat vedeta
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Actrița din Baywatch, ”dată afară” din tribunele de la Cupa Mondială 2026. Cum a reacționat vedeta
Adevărul
De anul viitor, elevii ar putea fi puși să meargă la biserică pentru a fi evaluați la Religie. Expert: „O...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
„S-a transformat într-un coșmar”. Ce s-ar fi întâmplat la reuniunea dintre Meghan, Harry și familia regală...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-au reziliat contractul! Răsturnare de situație la negocierile cu Jurgen Klopp
Pro FM
Cum a cucerit-o Deliric pe Inna. Artistul a dezvăluit secretul relației lor: „Îi spun că o iubesc, o mângâi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Julia Roberts și Kiefer Sutherland trebuiau să se căsătorească. Ce s-a întâmplat cu doar trei zile înainte de...
Adevarul
Grupa de sânge care poate crește riscul de AVC înainte de 60 de ani. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Românii încep „vânătoarea” anilor de muncă înainte de pensie! CNPP, asaltată de cereri și verificări urgente
Digi FM
O femeie de 38 de ani comandat 18 sticle de vin, apoi a murit. Mama ei, sfâșiată: „Aș fi făcut orice să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Harrison Ford, cu bicicleta prin LA. La 84 de ani, actorul din Indiana Jones are un stil de viață activ: Așa...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...