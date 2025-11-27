Tribunalul Militar al Districtului Sudic al Rusiei din Rostov-pe-Don i-a condamnat pe toți cei opt inculpați în cazul atentatului cu bombă de la podul Kerci la închisoare pe viață, potrivit unui corespondent Mediazona care a transmis din sala de judecată, scrie The Insider. Cei opt au fost găsiți vinovați de terorism și transport de explozibili în legătură cu atacul din 8 octombrie 2022 asupra rutei de transport cheie care leagă Rusia continentală de Crimeea ocupată de Rusia.

Potrivit anchetatorilor, șase oameni de afaceri, un fermier și un șofer de camion au acționat în colaborare cu serviciile de informații ucrainene, ceea ce a dus la detonarea unui camion încărcat cu explozibili. Explozia a avariat grav podul și a ucis cinci persoane. Inculpații au pledat nevinovați, insistând că nu știau că încărcătura conținea explozibili.

La un an după explozie, Vasil Maliuk, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a detaliat într-un interviu acordat New Voice modul în care a fost pregătită operațiunea. El a spus că 21 de tone de explozibili (echivalent TNT) au fost ascunse în cilindri metalici plasați în role mari de folie de plastic. Marfa părea „în întregime civilă”. Operațiunea a fost planificată de trei ofițeri SBU, inclusiv Maliuk, în timp ce celelalte persoane implicate au fost „folosite fără știrea lor”.

Instanța i-a găsit vinovați pe următorii inculpați și i-a condamnat la închisoare pe viață:

Roman Solomko, un fermier din Herson

Artur Tercanian, cetățean armean și șofer de camion

Antreprenorul Artem Azatian

Antreprenorul Georgi Azatian

Antreprenorul Vladimir Zloba

Antreprenorul Alexander Bîlin

Oleg Antipov, șeful companiei de logistică TEK-34

Dmitri Tiajelîk, care a lucrat cu serviciul OnlineSim

Considerați prizonieri politci

În august, grupul pentru drepturile omului Memorial a recunoscut toți inculpații ca fiind prizonieri politici. Organizația a declarat că anchetatorii nu au prezentat dovezi convingătoare că acuzații știau despre explozivii ascunși în transport sau că intenționau să arunce în aer podul Kerci:

„În opinia noastră, acțiunile inculpaților înainte și după explozie nu arată nicio legătură cu serviciile de informații ucrainene. Dimpotrivă, după explozie, aceștia s-au predat FSB și au cooperat cu anchetatorii. Considerăm că dosarul privind atentatul cu bombă asupra podului Kerci este în mod clar unul politic. Acesta se bazează pe presupunerile anchetatorilor. Întrucât adevărații organizatori și autori ai atentatului sunt inaccesibili autorităților ruse, anchetatorii au decis să organizeze un proces spectacol cu persoane aleatorii pe care au putut să le prindă.”

Cum ar fi colaborat cei opt pentru a îndeplini planul ucrainean

Dosarele cazului descriu în detaliu lanțul de custodie al transportului, iar participanții – precum și apărătorii drepturilor omului – nu contestă aspectele logistice. Cu toate acestea, procurorii insistă că inculpații cunoșteau natura încărcăturii și intenționau să distrugă podul Kerci. Ei susțin că Solomko, fermierul din Herson, a stabilit ruta cu luni înainte de explozie, folosind-o pentru a transporta echipamente agricole comandate din China prin Rusia în Hersonul ocupat.

Anchetatorii spun că acest plan a trezit interesul unui cetățean ucrainean, Mîkhailo Țiurkalo – acum căutat la nivel internațional –, care l-a contactat pe Solomko prin intermediul unui cunoscut, Denis Kovaci, spunând că o încărcătură de folie de plastic „și-a găsit un cumpărător”. Solomko, potrivit fostului său avocat, susține că a împărtășit doar informații logistice și nu știa că erau implicate explozive.

Folia a ajuns în Poti, Georgia, din Bulgaria, după care șoferul Artur Tercanian a transportat-o prin Georgia și Armenia în Rusia. Camionul a trecut de trei ori prin vamă, după cum a menționat BBC News Russian. În sudul Rusiei, Tercanian a descărcat transportul într-un depozit aparținând companiei Agrobusiness, deținută de Artem și Georgi Azatian (o rută aranjată în prealabil prin intermediul cunoștinței lor, Vladimir Zloba, și Solomko). A doua zi dimineață, încărcătura a fost preluată de Mahir Iusubov, care a murit în explozie după ce a acceptat sarcina prin intermediul unei platforme de schimb de mărfuri. Procurorii spun că anunțul a fost postat de șeful TEK-34, Oleg Antipov, din Sankt Petersburg. Informațiile de contact ale lui Antipov au fost transmise lui Zloba de către antreprenorul Alexander Bîlin, despre care familia sa spune că a făcut legătura între doar doi transportatori și nu a avut nicio legătură cu conținutul încărcăturii.

Un episod separat din actul de acuzare îl privește pe Dmitri Tiajelîk, în vârstă de 40 de ani, care lucra cu serviciul OnlineSim și întreținea gateway-uri GSM în apartamentul său. Anchetatorii susțin că unul dintre numerele de telefon virtuale emise de sistem a fost utilizat pentru comunicarea secretă și urmărirea camionului care transporta rolele de folie. Tiajelîk a declarat că nu controla modul în care erau distribuite numerele și că doar înlocuia cartelele SIM din echipament.

Explozia l-a ucis pe Iusubov, șoferul camionului care transporta rolele de plastic, precum și patru persoane dintr-un autoturism din apropiere. Deflagrația a provocat un incendiu de proporții, determinând prăbușirea unei părți a carosabilului în apă. Traficul pe pod a fost temporar oprit și ulterior redeschis în format restricționat, în timp ce se efectuau reparații.

