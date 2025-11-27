Live TV

Video Opt inculpați în cazul bombardării podului Kerci au fost condamnați, în Rusia, la închisoare pe viață

Data actualizării: Data publicării:
ezgif.com-gif-maker (4)
Momentul exploziei de pe podul Kerci. Sursa gif: Twitter/Truha
Din articol
Considerați prizonieri politci Cum ar fi colaborat cei opt pentru a îndeplini planul ucrainean

Tribunalul Militar al Districtului Sudic al Rusiei din Rostov-pe-Don i-a condamnat pe toți cei opt inculpați în cazul atentatului cu bombă de la podul Kerci la închisoare pe viață, potrivit unui corespondent Mediazona care a transmis din sala de judecată, scrie The Insider. Cei opt au fost găsiți vinovați de terorism și transport de explozibili în legătură cu atacul din 8 octombrie 2022 asupra rutei de transport cheie care leagă Rusia continentală de Crimeea ocupată de Rusia.

Potrivit anchetatorilor, șase oameni de afaceri, un fermier și un șofer de camion au acționat în colaborare cu serviciile de informații ucrainene, ceea ce a dus la detonarea unui camion încărcat cu explozibili. Explozia a avariat grav podul și a ucis cinci persoane. Inculpații au pledat nevinovați, insistând că nu știau că încărcătura conținea explozibili.

La un an după explozie, Vasil Maliuk, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a detaliat într-un interviu acordat New Voice modul în care a fost pregătită operațiunea. El a spus că 21 de tone de explozibili (echivalent TNT) au fost ascunse în cilindri metalici plasați în role mari de folie de plastic. Marfa părea „în întregime civilă”. Operațiunea a fost planificată de trei ofițeri SBU, inclusiv Maliuk, în timp ce celelalte persoane implicate au fost „folosite fără știrea lor”.

Instanța i-a găsit vinovați pe următorii inculpați și i-a condamnat la închisoare pe viață:

  • Roman Solomko, un fermier din Herson
  • Artur Tercanian, cetățean armean și șofer de camion
  • Antreprenorul Artem Azatian
  • Antreprenorul Georgi Azatian
  • Antreprenorul Vladimir Zloba
  • Antreprenorul Alexander Bîlin
  • Oleg Antipov, șeful companiei de logistică TEK-34
  • Dmitri Tiajelîk, care a lucrat cu serviciul OnlineSim

Considerați prizonieri politci

În august, grupul pentru drepturile omului Memorial a recunoscut toți inculpații ca fiind prizonieri politici. Organizația a declarat că anchetatorii nu au prezentat dovezi convingătoare că acuzații știau despre explozivii ascunși în transport sau că intenționau să arunce în aer podul Kerci:

„În opinia noastră, acțiunile inculpaților înainte și după explozie nu arată nicio legătură cu serviciile de informații ucrainene. Dimpotrivă, după explozie, aceștia s-au predat FSB și au cooperat cu anchetatorii. Considerăm că dosarul privind atentatul cu bombă asupra podului Kerci este în mod clar unul politic. Acesta se bazează pe presupunerile anchetatorilor. Întrucât adevărații organizatori și autori ai atentatului sunt inaccesibili autorităților ruse, anchetatorii au decis să organizeze un proces spectacol cu persoane aleatorii pe care au putut să le prindă.”

Cum ar fi colaborat cei opt pentru a îndeplini planul ucrainean

Dosarele cazului descriu în detaliu lanțul de custodie al transportului, iar participanții – precum și apărătorii drepturilor omului – nu contestă aspectele logistice. Cu toate acestea, procurorii insistă că inculpații cunoșteau natura încărcăturii și intenționau să distrugă podul Kerci. Ei susțin că Solomko, fermierul din Herson, a stabilit ruta cu luni înainte de explozie, folosind-o pentru a transporta echipamente agricole comandate din China prin Rusia în Hersonul ocupat.

Anchetatorii spun că acest plan a trezit interesul unui cetățean ucrainean, Mîkhailo Țiurkalo – acum căutat la nivel internațional –, care l-a contactat pe Solomko prin intermediul unui cunoscut, Denis Kovaci, spunând că o încărcătură de folie de plastic „și-a găsit un cumpărător”. Solomko, potrivit fostului său avocat, susține că a împărtășit doar informații logistice și nu știa că erau implicate explozive.

Folia a ajuns în Poti, Georgia, din Bulgaria, după care șoferul Artur Tercanian a transportat-o prin Georgia și Armenia în Rusia. Camionul a trecut de trei ori prin vamă, după cum a menționat BBC News Russian. În sudul Rusiei, Tercanian a descărcat transportul într-un depozit aparținând companiei Agrobusiness, deținută de Artem și Georgi Azatian (o rută aranjată în prealabil prin intermediul cunoștinței lor, Vladimir Zloba, și Solomko). A doua zi dimineață, încărcătura a fost preluată de Mahir Iusubov, care a murit în explozie după ce a acceptat sarcina prin intermediul unei platforme de schimb de mărfuri. Procurorii spun că anunțul a fost postat de șeful TEK-34, Oleg Antipov, din Sankt Petersburg. Informațiile de contact ale lui Antipov au fost transmise lui Zloba de către antreprenorul Alexander Bîlin, despre care familia sa spune că a făcut legătura între doar doi transportatori și nu a avut nicio legătură cu conținutul încărcăturii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

xxx

Un episod separat din actul de acuzare îl privește pe Dmitri Tiajelîk, în vârstă de 40 de ani, care lucra cu serviciul OnlineSim și întreținea gateway-uri GSM în apartamentul său. Anchetatorii susțin că unul dintre numerele de telefon virtuale emise de sistem a fost utilizat pentru comunicarea secretă și urmărirea camionului care transporta rolele de folie. Tiajelîk a declarat că nu controla modul în care erau distribuite numerele și că doar înlocuia cartelele SIM din echipament.

Explozia l-a ucis pe Iusubov, șoferul camionului care transporta rolele de plastic, precum și patru persoane dintr-un autoturism din apropiere. Deflagrația a provocat un incendiu de proporții, determinând prăbușirea unei părți a carosabilului în apă. Traficul pe pod a fost temporar oprit și ulterior redeschis în format restricționat, în timp ce se efectuau reparații.

Citește și:

Ucrainenii au lansat un joc video „Cum să arunci în aer Podul Kerci”. Ai la dispoziție diverse arme, inclusiv un borcan de castraveți

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
lukoil
5
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește despre represalii privind „furtul” activelor înghețate
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia
sanctiuni rusia
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”
Vladimir Putin
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
angela merkel
Angela Merkel s-a răzgândit: Vladimir Putin e de vină pentru războiul din Ucraina. Acum o lună, erau Polonia și țările baltice
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, în direct la Digi24. Ce spune despre nelămuririle din...
guvern
Proiectul rectificării bugetare, publicat: fonduri sporite la...
presa
Cancelaria premierului a făcut o comisie pentru cercetarea...
rafinarie de petrol
„Vom continua să vă otrăvim”. Ce spune Diana Buzoianu despre problema...
Ultimele știri
Direcția Silvică Arad, pierderi de 12 milioane de lei doar în primele șase luni ale lui 2025. Ministerul Mediului sesizează procurorii
Poliţist inculpat pentru proxenetism şi trafic de persoane. El a recrutat o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în Europa
Curtea de Conturi: CJ Prahova a plătit peste 6 milioane de lei pentru lucrări neexecutate, facturi ilegale şi cotizaţii fără temei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Destinația de vacanță în care a ajuns Novak Djokovic. Locul e supranumit raiul milionarilor din tenis
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Traseul ciclonului Adel în România. Zonele unde va ninge, unde sunt anunțate ploi abundente și cât de...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...