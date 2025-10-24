Un atac cu drone a lovit, vineri dimineața, un bloc de locuințe din orașul Krasnogorsk, în regiunea Moscova, rănind cinci persoane, printre care și un copil, a declarat guvernatorul regional Andrei Vorobiov, citat de Kyiv Independent. Autoritățile locale susțin că dronele ar fi vizat, de fapt, capitala rusă, înainte de a fi interceptate.

O dronă a olovit un apartament de la etajul 14 al blocului, în jurul orei 4 dimineața, ora locală, a anunțat Vorobiov într-o postare pe Telegram. Patru victime au fost spitalizate, inclusiv copilul care a suferit răni la picioare, a precizat guvernatorul regional.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat într-o postare pe Telegram că apărarea aeriană rusă a doborât trei drone care zburau spre capitală.

Ministerul Apărării rus a afirmat în dimineața zilei de vineri că a doborât 111 drone ucrainene peste noapte, inclusiv 34 care zburau peste regiunea Rostov, la granița cu Ucraina, în vest. Acesta a raportat doar o singură dronă doborâtă peste regiunea Moscova, contrar afirmației primarului.

În regiunea Rostov, aproximativ 1.500 de persoane au rămas fără electricitate după atacul cu drone, a afirmat guvernatorul regional Iuri Slyusar într-o postare pe Telegram la ora 6 dimineața, ora locală.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a afirmat, pe 23 octombrie, că o operațiune a ucis trei parașutiști ruși în orașul rus Stavropol. HUR nu a dat detalii specifice despre modul în care au fost uciși, spunând doar că „evenimentul cu impact” a avut loc la un punct de control militar din oraș.

„Soldații și ofițerii acestei unități participă activ la ostilitățile din Ucraina din 2014 și s-au „distins” prin numeroase crime de război în timpul invaziei pe scară largă a Federației Ruse”, a declarat agenția.

Pe 22 octombrie, explozii au zguduit și o fabrică de muniție din orașul Kopeysk, din centrul Rusiei, au raportat mass-media locale.

Editor : C.A.