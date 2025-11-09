Oraș din sud-vestul Rusiei, lăsat temporar fără curent și căldură de un atac al ucrainenilor

Un atac ucrainean cu drone care a avut loc în timpul nopţii a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică şi încălzirea în oraşul Voronej, din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regional, relatează Reuters.

Atacul asupra oraşului Voronej, centrul administrativ al regiunii omonime, nu a provocat victime, a precizat guvernatorul Aleksandr Gusev pe Telegram. Mai multe drone au fost doborâte de sistemele de război electronic, provocând un incendiu la o instalaţie de utilităţi, care a fost stins rapid, a adăugat el.

Măsurile de siguranţă au dus la scăderi ale temperaturii încălzirii centrale în unele locuinţe şi la pene scurte de curent în unele părţi ale oraşului, dar alimentarea a revenit ulterior la normal, a precizat Gusev.

Ministerul rus al Apărării nu a menţionat nicio dronă doborâtă în regiunea Voronej în actualizarea sa zilnică de duminică de pe Telegram. Ministerul raportează de obicei câte drone distrug unităţile sale, nu câte lansează Ucraina. Ministerul a declarat că un total de 44 de drone ucrainene au fost distruse sau interceptate peste noapte, inclusiv 43 în regiunea de frontieră Briansk şi una în regiunea Rostov din sudul Rusiei, scrie News.ro.

Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune în interiorul Rusiei, lovind rafinării de petrol, depozite şi centre logistice care, potrivit acesteia, alimentează maşinăria de război a Kremlinului.

Moscova califică atacurile drept terorism, în timp ce Ucraina susţine că acestea sunt acte legitime de autoapărare în războiul pe care Rusia l-a declanşat împotriva ei în februarie 2022.

