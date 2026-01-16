Live TV

Orașul din Rusia unde oamenii se simt ca într-o zonă de război. Guvernator rus: Situația este „practic catastrofală”

Data publicării:
bombardamente în Belgorod / orașul cufundat în beznă
Belgorod este una din puținele regiuni din Rusia unde locuitorii resimt consecințele războiului din Ucraina, care pentru cei mai mulți ruși din orașe precum Moscova și Sankt Petersburg nu este decât un zgomot de fond. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„Belgorod se va cufunda în beznă și va urma o perioadă extrem de dificilă” O regiune aflată sub o „presiune sistemică susținută”

Rusia a bombardat Ucraina în mod sistematic în încercarea de a distruge infrastructura sa energetică și de a cufunda țara în beznă în lunile friguroase de iarnă. Începând de săptămâna trecută, orașul rusesc Belgorod, din apropiere de graniță, se confruntă cu o situație similară, după ce atacurile ucrainene au întrerupt alimentarea cu energie și apă curentă pentru sute de mii de locuitori.

Autoritățile din Belgorod au anunțat că 600.000 de oameni au rămas fără electricitate și 200.000 fără apă curentă. În zilele de după atacurile ucrainene, guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, a dat vina pentru criză pe inamicii interni care încearcă să destabilizeze țara, localnicii care nu și-au cumpărat generatoare, lipsa de coordonare a autorităților locale și pe supermarketurile care nu s-au asigurat că au o sursă de energie de rezervă.

Localnicii au umplut pagina de Vkontakte, versiunea rusească de Facebook, cu rugăminți și mesaje furioase. „Poate că a venit timpul să nu ne mai batem joc de oamenii din regiune. Unde ar trebui să ne trimitem copiii, unde ar trebui să mergem în timpul unei pene de curent?” a scris Yana Drozd.

„Am trăit zilnic cu frică timp de patru ani, mergând la culcare neștiind dacă ne vom mai trezi sau nu... oamenii nu primesc nimic, niciun ajutor”, a mai scris Drozd.

Guvernatorul regiunii a spus că atacul ucrainean a fost unul „barbar”, însă Rusia a lansat astfel de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de ani de zile și și-a intensificat bombardamentele în ultimele luni, în special asupra capitalei ucrainene.

atac cu drone belgorod
Atacuri cu drone sunt lansate aproape zilnic asupra orașului Belgorod. Captură foto: Ukrinform

„Belgorod se va cufunda în beznă și va urma o perioadă extrem de dificilă”

În timp ce președintele rus Vladimir Putin descrie mereu armata Ucrainei ca fiind la un pas de colaps, în timp ce victoria ar fi inevitabilă pentru Rusia, problemele economice sunt tot mai mari, iar câștigurile teritoriale sunt destul de limitate, în ciuda pierderilor militare uriașe.

Belgorod este una din puținele regiuni din Rusia unde locuitorii resimt consecințele războiului din Ucraina, care pentru cei mai mulți ruși din orașe precum Moscova și Sankt Petersburg nu este decât un zgomot de fond.

Atacurile cu drone, ce au loc aproape zilnic în Belgorod, au devenit o parte din viața cotidiană, iar localnicii sunt tot mai nemulțumiți de apatia compatrioților lor din alte zone ale țării, potrivit Washington Post.

Cu toate că alimentarea cu energie a fost restabilită parțial în Belgorod, Gladkov a continuat să descrie situația ca fiind „practic catastrofală”, recunoscând luni, pentru prima dată, că reactivarea întregului sistem este imposibilă.

„Dacă vor mai fi atacuri asupra infrastructurii energetice, mă tem că Belgorod se va cufunda în beznă și va urma o perioadă extrem de gravă și dificilă”, a zis și Ilia, un localnic din regiunea afectată.

kiev
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în ultimele luni, în special în zona Kievului. Captură foto: X

În timp ce temperaturile au ajuns și la -11 grade Celsius, Gladkov le-a cerut locuitorilor din Belgorod să fie pregătiți să părăsească orașul cât mai repede, dacă va apărea o situație de urgență în care curentul electric și căldura vor fi întrerupte de tot.

Gladkov a spus că oamenii ar trebui să își mute copiii în alte zone din Rusia, la rude, dacă se poate. „Înțelegem că este imposibil să restabilim complet alimentarea cu energie electrică a clădirilor rezidențiale – în primul rând, a blocurilor de apartamente – și a întreprinderilor industriale doar cu ajutorul generatoarelor de rezervă.”

O regiune aflată sub o „presiune sistemică susținută”

Guvernatorul din Belgorod i-a avertizat și pe așa-numiții „inamici interni” care încearcă să destabilizeze regiunea – un mesaj ce pare îndreptat împotriva criticilor și a disidenților.

Spre deosebire de Rusia, în Ucraina, care s-a confruntat cu astfel de situații în timpul fiecărei ierni, de când a început războiul, cele mai multe întreprinderi au investit în generatoare de rezervă pentru a-și putea continua activitatea și după atacuri.

Belgorod se află sub o „presiune sistemică susținută”, ceea ce a transformat regiunea într-o zonă de război, potrivit bloggerului militar rus Egor Holmogorov, care a criticat sprijinul limitat oferit de autoritățile complet nepregătite pentru atacul de săptămâna trecută.

„Belgorod a fost lăsat să absoarbă în mod regulat bombardamentele lansate ca răspuns la atacurile asupra țintelor militare și de infrastructură din interiorul Ucrainei”, a scris Holmogorov.

Pe pagina lui Gladkov, Tatiana Maniahina a spus că familia ei este în continuare fără căldură. „Bună dimineața. Nu mai pot să nu zic nimic... nu mai există căldură după atac. Înghețăm. Copiii sunt bolnavi.”

Editor : Raul Nețoiu

