Ordinul lui Putin prin care a cerut inteligență artificială suverană este imposibil de îndeplinit, transmite șeful Rosneft

Cea mai mare companie petrolieră din Rusia, „Rosneft”, condusă de Igor Sechin, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat că este imposibilă crearea unor modele „suverane” și „naționale” de inteligență artificială (IA) izolate de restul lumii.

Acest lucru reiese din răspunsul companiei la proiectul de lege elaborat de Ministerul Digitalizării, care reglementează funcționarea IA în Rusia, a remarcat RBC. La „Rosneft” s-a menționat că cerința privind dezvoltarea și antrenarea rețelelor neuronale exclusiv de către companii autohtone pe seturi de date rusești este imposibil de îndeplinit din punct de vedere tehnic, deoarece în țară nu a fost încă creată infrastructura de calcul necesară, iar datele relevante în limba rusă sunt insuficiente.

În acest context, „Rosneft” a propus să se permită utilizarea pentru dezvoltarea IA a datelor accesibile publicului de pe internet, indiferent de locația serverelor, inclusiv a articolelor din „Wikipedia”.

La rândul lor, Asociația Platformelor Digitale (APD), Asociația Afacerilor Europene (AEB) și Camera de Comerț și Industrie (CCI) au indicat în comentariile lor la proiectul de lege că, în prezent, în Rusia nu există modele de IA care să corespundă tuturor criteriilor declarate de „suveranitate”, deoarece toate dezvoltările rusești utilizează componente străine și seturi de date deschise.

Asociația întreprinderilor din domeniul tehnologiilor informatice și informaționale (APKIT) a subliniat, de asemenea, incertitudinea privind diferența dintre modelele „suverane” și „naționale” — cerințele principale prevăzute de lege sunt identice, iar specificul acestora nu este clarificat.

Reprezentanții mediului de afaceri au exprimat nemulțumiri și față de cerința de a utiliza numai modele „de încredere”, care trebuie să respecte standardele de securitate și calitate stabilite de autorități, precum și de a prelucra datele exclusiv pe teritoriul Rusiei.

În plus, AEB a criticat principiul „luării în considerare și respectării valorilor spirituale și morale tradiționale rusești” în dezvoltarea IA. Reprezentanții asociației au subliniat că noțiunile de „ideale morale înalte”, „prioritatea spiritualului asupra materialului” și „familia puternică” nu sunt categorii juridice și nu pot servi drept temei pentru decizii cu relevanță juridică privind admiterea modelelor de IA pe piață.

Reprezentanții mediului de afaceri au avertizat guvernul că, dacă proiectul de lege va fi adoptat în forma actuală, costurile companiilor pentru implementarea IA vor crește, lansarea produselor pe piață se va încetini, dezvoltarea va fi mutată în alte jurisdicții, iar accesul rușilor la tehnologii de vârf, de exemplu la diagnosticare și tratament, va fi limitat.

Ministerul Digitalizării a luat parțial în considerare propunerile menționate pentru a aduce modificări proiectului de lege. Discuția publică asupra documentului a avut loc în perioada 18 martie – 15 aprilie. Inițiativa nu a fost încă prezentată spre examinare Dumei de Stat.

Anterior, Putin a cerut crearea unor modele „suverane” de IA, bazate pe cultura, istoria, bogăția lingvistică și „valorile tradiționale” ale Rusiei. El a afirmat că copierea soluțiilor străine „duce la dependență tehnologică și ideologică”. Pe 26 februarie, Putin a semnat un decret privind crearea unei comisii pentru dezvoltarea IA și a inclus în aceasta 13 persoane, printre care directorul FSB, Alexander Bortnikov, și ministrul apărării, Andrei Belousov.

Top Citite
nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
soigu si putin foto kremlin ru
3
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Te-ar putea interesa și:
Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg își creează propria clonă bazată pe inteligența artificială. Detalii despre proiectul secret al Meta
Snapchat
Concedieri masive la Snapchat. Inteligența artificială va înlocui o parte din personal
trump iisus
O ambasadă a Iranului îl ironizează pe Donald Trump cu un videoclip AI: liderul SUA, lovit de Iisus și aruncat într-o groapă în flăcări
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Avertisment după o hotărâre privind AI în SUA: ce scrii în chat ar putea fi folosit împotriva ta. Avocați: Discuțiile pot deveni probe
photo-collage.png - 2026-04-15T184504.651
Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente
Recomandările redacţiei
sigla psd
Nou scandal în Coaliție. PSD propune o lege care interzice vânzarea...
militari români
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare...
Nicușor Dan.
Mesaj de amenințare cu moartea la adresa președintelui Nicușor Dan...
kelemen hunor
Conducerea UDMR intră în ședință după alegerile din Ungaria și...
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Țepele de sute de mii de euro pe care și le-a luat „în barbă” Neluțu Varga, patronul CFR Cluj. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Roland Garros, schimbare istorică! Ce se întâmplă odată cu ediția din 2026 a turneului: ATP și WTA au ajuns...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă Daniel Piersic, mezinul lui Florin Piersic. E stabilit la Viena și are o meserie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A rămas fără un picior din cauza unei felii de tort! Povestea tragică a unui star ajuns ospătar: ”Am vrut să...
Pro FM
Cât au crescut fiii lui Ricky Martin! Imagini rare cu gemenii Valentino și Matteo în Argentina
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în jumătate din România
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...