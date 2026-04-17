Ordinul lui Putin prin care a cerut inteligență artificială suverană este imposibil de îndeplinit, transmite șeful Rosneft

Cea mai mare companie petrolieră din Rusia, „Rosneft”, condusă de Igor Sechin, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat că este imposibilă crearea unor modele „suverane” și „naționale” de inteligență artificială (IA) izolate de restul lumii.

Acest lucru reiese din răspunsul companiei la proiectul de lege elaborat de Ministerul Digitalizării, care reglementează funcționarea IA în Rusia, a remarcat RBC. La „Rosneft” s-a menționat că cerința privind dezvoltarea și antrenarea rețelelor neuronale exclusiv de către companii autohtone pe seturi de date rusești este imposibil de îndeplinit din punct de vedere tehnic, deoarece în țară nu a fost încă creată infrastructura de calcul necesară, iar datele relevante în limba rusă sunt insuficiente.

În acest context, „Rosneft” a propus să se permită utilizarea pentru dezvoltarea IA a datelor accesibile publicului de pe internet, indiferent de locația serverelor, inclusiv a articolelor din „Wikipedia”.

La rândul lor, Asociația Platformelor Digitale (APD), Asociația Afacerilor Europene (AEB) și Camera de Comerț și Industrie (CCI) au indicat în comentariile lor la proiectul de lege că, în prezent, în Rusia nu există modele de IA care să corespundă tuturor criteriilor declarate de „suveranitate”, deoarece toate dezvoltările rusești utilizează componente străine și seturi de date deschise.

Asociația întreprinderilor din domeniul tehnologiilor informatice și informaționale (APKIT) a subliniat, de asemenea, incertitudinea privind diferența dintre modelele „suverane” și „naționale” — cerințele principale prevăzute de lege sunt identice, iar specificul acestora nu este clarificat.

Reprezentanții mediului de afaceri au exprimat nemulțumiri și față de cerința de a utiliza numai modele „de încredere”, care trebuie să respecte standardele de securitate și calitate stabilite de autorități, precum și de a prelucra datele exclusiv pe teritoriul Rusiei.

În plus, AEB a criticat principiul „luării în considerare și respectării valorilor spirituale și morale tradiționale rusești” în dezvoltarea IA. Reprezentanții asociației au subliniat că noțiunile de „ideale morale înalte”, „prioritatea spiritualului asupra materialului” și „familia puternică” nu sunt categorii juridice și nu pot servi drept temei pentru decizii cu relevanță juridică privind admiterea modelelor de IA pe piață.

Reprezentanții mediului de afaceri au avertizat guvernul că, dacă proiectul de lege va fi adoptat în forma actuală, costurile companiilor pentru implementarea IA vor crește, lansarea produselor pe piață se va încetini, dezvoltarea va fi mutată în alte jurisdicții, iar accesul rușilor la tehnologii de vârf, de exemplu la diagnosticare și tratament, va fi limitat.

Ministerul Digitalizării a luat parțial în considerare propunerile menționate pentru a aduce modificări proiectului de lege. Discuția publică asupra documentului a avut loc în perioada 18 martie – 15 aprilie. Inițiativa nu a fost încă prezentată spre examinare Dumei de Stat.

Anterior, Putin a cerut crearea unor modele „suverane” de IA, bazate pe cultura, istoria, bogăția lingvistică și „valorile tradiționale” ale Rusiei. El a afirmat că copierea soluțiilor străine „duce la dependență tehnologică și ideologică”. Pe 26 februarie, Putin a semnat un decret privind crearea unei comisii pentru dezvoltarea IA și a inclus în aceasta 13 persoane, printre care directorul FSB, Alexander Bortnikov, și ministrul apărării, Andrei Belousov.

Editor : A.R.