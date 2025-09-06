Pacea se lasă așteptată: Putin refuză să se vadă cu Zelenski într-o țară terță. „Orașul-erou Moscova e cel mai bun loc de întâlnire”

Pe 6 august, cu doar câteva zile înainte de expirarea unui alt termen limită, stabilit de Donald Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu în Ucraina, președintele SUA le-a spus liderilor europeni că intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski. În luna următoare, Trump s-a întâlnit separat cu liderii ruș și ucrainean, afirmând ulterior că se lucrează la „aranjamentele” pentru un summit Putin-Zelenski. De atunci, însă, situația a devenit tot mai neclară: oficialii au făcut declarații contradictorii, iar comentariile Kremlinului sugerează că Moscova nu a avut niciodată intenția serioasă de a negocia o astfel de întâlnire. Publicația Meduza a prezentat o cronologie a evenimentelor care au dus la această situație.

6 august

Trump le spune liderilor europeni că intenționează să se întâlnească cu Putin în săptămâna următoare și apoi să organizeze o întâlnire trilaterală între el, Zelenski și Putin, relatează New York Times.

16 august

Un oficial european declară pentru CNN că Trump a ieșit din întâlnirea cu Putin din Alaska părând să creadă că președintele rus era „deschis la ideea unui summit trilateral”.

19 august

La o zi după întâlnirea dintre Zelenski și liderii europeni cu Trump la Washington, cancelarul german Friedrich Merz declară că Putin i-a spus lui Trump în timpul convorbirii telefonice că a fost de acord cu o întâlnire bilaterală cu Zelenski în termen de două săptămâni.

19 august

Trump afirmă într-o postare pe Truth Social că „a început pregătirile” pentru o întâlnire între Putin și Zelenski.

21 august

Zelenski reiterează că este pregătit pentru o întâlnire bilaterală cu Putin, menționând Austria, Elveția și Turcia ca posibile locuri de desfășurare.

22 august

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, afirmă că Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski odată ce agenda întâlnirii va fi stabilită - și că agenda „nu este deloc pregătită”.

2 septembrie

Consilierul Kremlinului, Yuri Ușakov, contrazice afirmația lui Trump potrivit căreia pregătirile pentru o întâlnire între Putin și Zelenski erau în curs, afirmând că „nu a existat niciun acord între Putin și Trump în acest sens”.

3 septembrie

La conferința de presă care a încheiat vizita sa în China, Putin declară că „nu exclude” discuții directe cu președintele ucrainean și îl invită la Moscova: „Dacă Zelenski este dispus, să vină la Moscova, și o astfel de întâlnire va avea loc”.

4 septembrie

Zelenski respinge invitația lui Putin la Moscova, afirmând că locația propusă indică faptul că președintele rus nu dorește, de fapt, să se întâlnească. „După părerea mea, dacă scopul tău este să împiedici o întâlnire, atunci invitația la Moscova este cea mai bună soluție”, a declarat el la o conferință de presă la Paris, după o întâlnire a partenerilor europeni ai Ucrainei.

5 septembrie

Vorbind la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, Putin afirmă că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă”. „Voi repeta încă o dată: dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru asta este capitala Rusiei, orașul-erou Moscova”, spune el.

