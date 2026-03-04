Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă

Mai multe canale Telegram afirmă că până la cinci nave ale Flotei Mării Negre au fost lovite într-un atac cu drone asupra Novorossiysk, dar niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată în mod independent.

Rapoarte neconfirmate care circulă pe canalele Telegram rusești susțin că mai multe nave de război rusești au fost avariate în timpul unui atac cu drone la scară largă asupra portului Novorossiisk – actualul loc de refugiu al Flotei Ruse din Marea Neagră – la începutul acestei săptămâni.

Cu toate acestea, niciuna dintre afirmații nu a fost confirmată independent, iar până acum nici Kievul, nici Moscova nu au făcut comentarii oficiale.

Canalul rus Telegram „Spy Dossier”, care se descrie ca fiind administrat de „un angajat al unuia dintre serviciile speciale”, a raportat în dimineața zilei de 4 martie că cel puțin 200 de drone de atac au fost utilizate în primele ore ale zilei de 2 martie pentru a viza infrastructura portuară din Novorossiisk.

Potrivit canalului, cinci nave de război au fost avariate, inclusiv dragorul de mine Valentin Pikul, care ar fi suferit daune semnificative.

Raportul menționează, de asemenea, posibile daune la navele Yeysk și Kasimov și susține că 3 militari au fost uciși și 16 răniți.

Valentin Pikul este un dragor de mine care s-a alăturat Flotei Ruse din Marea Neagră în 2001. Este proiectat pentru a escorta nave, a efectua recunoașterea și curățarea minelor și a sprijini operațiunile de minare.

La momentul publicării, Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații, iar nici oficialii ucraineni, nici cei ruși nu au comentat rapoartele.

O fregată distrusă?

Separat, mass-media ucraineană a speculat că o fregată din clasa Amiral Grigorovici ar fi fost distrusă în Novorossiisk.

Fostul deputat al Radei Supreme, Anton Gerashșenko, a scris inițial că Rusia a pierdut probabil o astfel de fregată, dar ulterior a șters referirea de pe canalul său Telegram.

Exilenova+ a declarat ulterior că informațiile despre distrugerea navei Amiral Grigorovici erau false.

„Nava Amiral Grigorovici nu a mai fost văzută în portul Novorossiysk de mult timp”, se arată în raport.

Canalul a afirmat că Amiral Makarov și Amiral Essen, doua fregate din aceeași clasă, erau vizibile în port, publicând ceea ce a spus că erau imagini din satelit.

În ultima sa actualizare, Exilenova+ a declarat că, pe baza informațiilor disponibile și a evenimentelor recente, a analizat imagini ale portului militar Novorossiisk împreună cu specialiști din echipele CyberBoroshno și Harbuz.

„Probabilele daune sunt în curs de analiză. Sperăm că serviciile relevante vor împărtăși informații mai detaliate, deoarece o operațiune de această amploare, dacă afirmațiile se confirmă, este o senzație”, a scris canalul Telegram.

De remarcat, totuși, că Statul Major al Ucrainei a declarat în actualizarea sa din dimineața zilei de 3 martie că o navă rusă a fost distrusă. Nu au fost furnizate alte detalii, dar mai multe mass-media au legat informația de distrugerea navei de război rusești în Novorossiisk.

În seara zilei de 1 martie, Novorossiisk a fost atacat de drone. Canalele rusești de Telegram au descris „zeci de explozii puternice” și un incendiu major la terminalul petrolier al portului.

Au existat, de asemenea, afirmații că orașul a fost atacat de pe mare de nave de suprafață fără pilot.

