Pană uriașă de curent în mai multe regiuni din Ucraina, după un atac al rușilor

Rusia a lansat în cursul nopţii un atac masiv cu drone asupra infrastructurii pentru transportul energiei şi gazelor naturale în şase regiuni ucrainene, lăsând peste 100.000 de persoane fără energie electrică, au declarat miercuri oficialii ucraineni, informează Reuters.

Forţele ruse au avariat semnificativ infrastructura de transport al gazelor naturale din regiunea Poltava şi au lovit echipamentele uneia dintre substaţiile cheie din regiunea Sumî, a declarat Ministerul Energiei pe Telegram.

Atacurile au lăsat peste 100.000 de persoane fără energie electrică în regiunile Poltava, Sumî şi Cernihiv, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Principalele instalaţii de producţie a gazelor din Ucraina sunt situate în regiunile Poltava şi Harkov.

Regiunea Harkov a fost, de asemenea, lovită peste noapte, la fel şi regiunile Zaporojie şi Doneţk, a declarat Ministerul Energiei.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de producţie şi import de gaze din Ucraina, în ciuda eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Considerăm atacurile ruseşti ca o continuare a politicii deliberate a Federaţiei Ruse de a distruge infrastructura civilă a Ucrainei înainte de sezonul de încălzire”, a declarat Ministerul Energiei.

Ucraina s-a confruntat cu o gravă penurie de gaze, deoarece atacurile cu rachete ruseşti de la începutul acestui an au provocat o scădere cu 40% a producţiei.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat săptămâna trecută că instalaţiile energetice au fost atacate de 2.900 de ori din martie 2025.

Atacul asupra regiunii Poltava a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, care a fost restabilită între timp, a declarat guvernatorul Volodimir Kohut într-o declaraţie pe Telegram.

Părţi importante din oraşul Sumî, din nordul ţării, au rămas de asemenea fără energie electrică, a declarat Ministerul Energiei.

Toate instalaţiile de alimentare cu apă se bazau pe surse de rezervă de urgenţă miercuri dimineaţă, a declarat Serhii Krîvoşeienko, şeful administraţiei militare a oraşului Sumî.

Instituţiile medicale au folosit, de asemenea, generatoare, a adăugat el.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 74 de drone din cele 95 lansate de Rusia peste noapte şi că 21 de drone au lovit nouă ţinte din ţară.

Rusia a negat că ar fi vizat civilii de la lansarea invaziei sale pe scară largă în februarie 2022, dar afirmă că sistemele energetice şi alte infrastructuri sunt ţinte legitime, deoarece contribuie la efortul de război al Ucrainei.

