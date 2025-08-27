Live TV

Pană uriașă de curent în mai multe regiuni din Ucraina, după un atac al rușilor

Data publicării:
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Drone de atac rusești, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Rusia a lansat în cursul nopţii un atac masiv cu drone asupra infrastructurii pentru transportul energiei şi gazelor naturale în şase regiuni ucrainene, lăsând peste 100.000 de persoane fără energie electrică, au declarat miercuri oficialii ucraineni, informează Reuters.

Forţele ruse au avariat semnificativ infrastructura de transport al gazelor naturale din regiunea Poltava şi au lovit echipamentele uneia dintre substaţiile cheie din regiunea Sumî, a declarat Ministerul Energiei pe Telegram.

Atacurile au lăsat peste 100.000 de persoane fără energie electrică în regiunile Poltava, Sumî şi Cernihiv, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Principalele instalaţii de producţie a gazelor din Ucraina sunt situate în regiunile Poltava şi Harkov.

Regiunea Harkov a fost, de asemenea, lovită peste noapte, la fel şi regiunile Zaporojie şi Doneţk, a declarat Ministerul Energiei.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii de producţie şi import de gaze din Ucraina, în ciuda eforturilor preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Considerăm atacurile ruseşti ca o continuare a politicii deliberate a Federaţiei Ruse de a distruge infrastructura civilă a Ucrainei înainte de sezonul de încălzire”, a declarat Ministerul Energiei.

Ucraina s-a confruntat cu o gravă penurie de gaze, deoarece atacurile cu rachete ruseşti de la începutul acestui an au provocat o scădere cu 40% a producţiei.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat săptămâna trecută că instalaţiile energetice au fost atacate de 2.900 de ori din martie 2025.

Atacul asupra regiunii Poltava a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, care a fost restabilită între timp, a declarat guvernatorul Volodimir Kohut într-o declaraţie pe Telegram.

Părţi importante din oraşul Sumî, din nordul ţării, au rămas de asemenea fără energie electrică, a declarat Ministerul Energiei.

Toate instalaţiile de alimentare cu apă se bazau pe surse de rezervă de urgenţă miercuri dimineaţă, a declarat Serhii Krîvoşeienko, şeful administraţiei militare a oraşului Sumî.

Instituţiile medicale au folosit, de asemenea, generatoare, a adăugat el.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 74 de drone din cele 95 lansate de Rusia peste noapte şi că 21 de drone au lovit nouă ţinte din ţară.

Rusia a negat că ar fi vizat civilii de la lansarea invaziei sale pe scară largă în februarie 2022, dar afirmă că sistemele energetice şi alte infrastructuri sunt ţinte legitime, deoarece contribuie la efortul de război al Ucrainei.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zegrean_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Augustin Zegrean, despre modificările aduse de coaliție în cazul...
N14 GRECIA AMENZI SARITORI IN APA-NO COMM_00139
Amenzi uriașe în Grecia pentru un obicei de vacanță care pune vieți...
militari israelieni cu tancuri
Tancurile israeliene se apropie de orașul Gaza. Ședință-fulger la...
Ana Birchall. Foto: Facebook
O fostă ministră a Justiției critică protestul magistraților...
Ultimele știri
Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Planul UE de a-i face pe plac lui Donald Trump: va propune eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane (Bloomberg)
Vladimir Putin va efectua o vizită „fără precedent” în China săptămâna aceasta
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Steaguri UE Ucraina
Lituania propune începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, ocolind veto-ul Ungariei. Cum ar fi posibil acest lucru
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Ce spune Moscova despre o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski. Noi declarații de la Kremlin
trump putin si xi
China respinge ideea de a participa la negocieri cu SUA și Rusia pentru dezarmare nucleară: „Nerezonabil și nerealist”
Crucișătorul amiral Nahimov
După 25 de ani de reparații, Rusia a reușit să resusciteze o relicvă a Războiului Rece, crucișătorul greu Amiral Nahimov
Operator drone
Dronele ucrainene au distrus peste 100 de vehicule rusești pe frontul Novopavlivka în luna august. „O lovitură unică, una la un milion”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul