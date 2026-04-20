Video Panică la circ, în Rusia: un tigru a pătruns în tribune. Cum a reușit animalul sălbatic să scape de vigilența dresorilor

Un show s-a transformat într-un adevărat coșmar în Rusia, după ce un tigru a fugit către tribuna plină cu oameni, atunci când plasa de protecție din jurul arenei s-a prăbușit. Totul s-a petrecut într-un spectacol de circ organizat la Rostov-pe-Don, anunță Meduza.

Animalul s-a plimbat printre spectatori o perioadă, în timp ce personalul le-a cerut acestora, prin sistemul de sonorizare, să rămână calmi, a relatat site-ul de știri 161.Ru, cu sediul la Rostov-pe-Don.

Tigru a fost apoi condus afară, unde dresorii l-au îndrumat într-un container special.  Niciun spectator și niciun membru al personalului circului nu a fost rănit.

Serviciul de presă al Autorității Federale de Investigații din regiunea Rostov a declarat că a fost deschis un dosar penal sub acuzația de prestare de servicii care nu respectă cerințele de siguranță.

În forma sa de bază, acuzația este pasibilă de o amendă de până la 300.000 de ruble, muncă în folosul comunității, restricționarea libertății sau închisoare de până la 2 ani.

Incidentul a avut loc la Circul Dinastiei Dovgalyuk, o locație temporară situată pe terenul unui complexul expozițional. Site-ul web al circului menționează că programul său include un număr intitulat „Predator Attraction”, condus de Victoria și Vitaly Dovgalyuk, în care apar trei tigri și o leoaică.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
2
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
Te-ar putea interesa și:
Brown,Bear,In,The,Forest,Near,The,Road
Alertă în mai multe localități de lângă Craiova. Un urs dă târcoale de zile întregi gospodăriilor. „Așa ceva nu s-a mai întâmplat”
Lynx/ Râs
Alertă în Suceava: râs pierdut pe străzile din Fălticeni. Animalul sălbatic fusese scos la plimbare în lesă
N06 MOTOCICLIST UCIS DE URS VO 040725_01680
Ultimele momente din viața motociclistului ucis de urs pe Transfăgărășan. Animalul a fost împușcat
Screenshot 2024-12-09 102733
Un îngrijitor al Grădinii Zoologice Pitești a murit, după ce a fost atacat de un tigru
tigru langa padure
Autorităţile din sudul Texasului sunt în alertă, după ce un tigru a evadat de la o grădină zoologică din Mexic
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan sorin grindeanu
„Momentul adevărului”. PSD decide, astăzi, dacă îi retrage sprijinul...
george simion sustine un discurs
AUR anunță că va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. MAE iranian: Teheranul nu are...
Radu Miruta
Radu Miruță atacă PSD: „Am văzut dramoleta lor, cu «momentul...
Ultimele știri
„Eu nu sunt un împărat, ca Donald Trump sau Vladimir Putin”. Lukașenko a vorbit despre dragostea populară pentru cei doi lideri
„Nu-l mai lăsa pe Putin să te prostească”: Criticii lui Trump condamnă prelungirea derogării de la sancționarea petrolului rusesc
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Ce vrea să facă, de fapt, Hagi la națională. Strategie pe 5 puncte – sistemul de joc și ce sunt obligați...
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi a făcut marele anunț despre Ianis Hagi, în ziua în care a devenit selecționerul României
Pro FM
Gestul lui Hailey Bieber față de Billie Eilish, la Coachella, la concertul lui Justin. Imaginile sunt virale...
Film Now
Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom au devenit părinți. „Suntem atât de fericiți”. Reacție dulce a fostei...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Eric Roberts, destăinuiri despre accidentul care era să-i încheie cariera. „Credeam că s-a terminat”. Rolul...
UTV
Paris Jackson critică filmul despre Michael Jackson. „Narațiunea este controlată și plină de minciuni”