După ce, la începutul războiului cu Iranul, Israelul l-a eliminat pe ayatollahul Ali Khamenei la Teheran, analizând prin intermediul camerelor de trafic piratate deplasările acestuia, ale gărzii sale de corp și ale colaboratorilor săi, la Kremlin s-a instalat panica. Serviciile secrete ruse au oprit camerele video ale sistemului special de supraveghere folosit pentru protecția lui Vladimir Putin și a celor mai apropiați colaboratori ai săi, scrie Financial Times, citând două persoane care cunosc situația.

Potrivit uneia dintre ele, sistemul a fost repornit abia după ce a fost izolat de internet și verificat cu atenție pentru a se asigura că nu prezintă breșe de securitate.

În ciuda măsurilor de precauție, un hacker ucrainean independent a declarat pentru FT că camerele din Moscova și chiar din jurul Kremlinului „funcționează în continuare și sunt sparte în mod regulat”. El a refuzat să spună dacă Ucraina are capacitatea de a le analiza folosind inteligența artificială, așa cum au făcut serviciile secrete israeliene la Teheran. Statele Unite și Marea Britanie dispun, de asemenea, de instrumente similare, care au furnizat armatei ucrainene informații precise despre ținte, inclusiv date de recunoaștere cu imagini de înaltă rezoluție obținute de la drone.

În sine, posibilitatea de a monitoriza mijloacele inamice de colectare a informațiilor nu este ceva unic, dar inteligența artificială a oferit un instrument cu totul nou — posibilitatea de a găsi „printre mii de ore de înregistrări și mii de canale exact momentul pe care îl căutați”, a explicat pentru FT Matan Goldner, directorul general al startup-ului Conntour din Tel Aviv, printre clienții căruia se numără serviciile secrete israeliene și Ministerul de Interne din Singapore. „Mai simplu spus, pentru prima dată în istorie putem comunica cu computerele, folosind limbajul pentru a discuta despre ceea ce văd acestea”, a spus el.

Potrivit mai multor persoane familiarizate cu modelele computerizate care stau la baza acestei tehnologii, capacitățile vizuale ale IA s-au extins semnificativ în jurul anului 2023, iar acum aproximativ un an a avut loc un alt salt important. Angajații serviciilor speciale pot analiza volume uriașe de înregistrări video folosind interogări simple de căutare, precum „doi bărbați care își transmit reciproc o geantă”; „o persoană care și-a schimbat înfățișarea sau îmbrăcămintea de mai multe ori pe zi”; „o mașină recent vopsită sau care a trecut de mai multe ori pe lângă un singur loc într-un interval scurt de timp”.

„Putem căuta comportamente, nu obiecte – acest lucru a deschis o întreagă lume de noi posibilități”, a declarat un oficial dintr-o țară europeană care utilizează această tehnologie în orașele sale.

În mod similar, serviciile secrete israeliene l-au urmărit pe Ali Khamenei. Au fost colectate și analizate cantități uriașe de înregistrări video de la camerele de trafic sparte, pentru a determina cu precizie locul și ora întâlnirii ayatollahului cu cei mai apropiați colaboratori ai săi. În timpul acelei întâlniri din 28 februarie, în cursul atacului israelian, au fost uciși chiar Ali Khamenei și o serie de înalți oficiali din forțele de securitate, inclusiv comandantul Corpului Gărzilor Revoluției Islamice, ministrul apărării, șeful Statului Major General și alții.

Și Rusia încearcă să utilizeze IA pentru supraveghere. Aproape toate regiunile au testat sisteme de analiză video bazate pe inteligență artificială, i-a spus lui Putin, în urmă cu o lună, șeful „Rostec”, Serghei Chemezov. Potrivit acestuia, este vorba de produsele companiei NtechLab, o „filială” a corporației de stat: „Acestea ajută forțele de ordine să găsească în termen destul de scurt orice infractor sau persoane dispărute”.

Aproximativ jumătate din sistemele de recunoaștere facială sunt conectate la camerele video urbane pentru a urmări ceea ce se întâmplă pe străzi; de asemenea, sistemele sunt utilizate în școli și universități, inclusiv pentru controlul accesului în instituțiile de învățământ, a declarat anterior directorul general al NtechLab, Serghei Sučkov.

Însă astfel de tehnologii le permit și serviciilor secrete străine să se conecteze la sistemele de supraveghere din interiorul țării. Un reprezentant al forțelor de ordine dintr-una dintre țările care fac parte din alianța de informații „Cele Cinci Ochi” (adică SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă) a declarat pentru FT:

Ei instalează camerele, iar nouă nu ne rămâne decât să găsim o modalitate de a pătrunde în ele. Și o astfel de modalitate se va găsi întotdeauna.

Riscurile sunt recunoscute și la Moscova. Probabilitatea de a sparge astfel de sisteme crește din cauza utilizării, printre altele, a serviciilor de IA, a declarat la sfârșitul lunii mai directorul FSB, Alexander Bortnikov.

„Un semnal clar de alarmă este eliminarea recentă a reprezentanților conducerii de vârf a Iranului de către alianța americano-israeliană. Coordonatele locației victimelor au fost obținute, printre altele, prin intermediul unor „backdoor-uri” programate în sistemele de monitorizare video din Teheran”, a spus el la ședința Consiliului șefilor organelor de securitate și serviciilor speciale din țările CSI.

Editor : A.R.