Parada invalizilor. Rușii rămași fără picioare sau mâini în războiul din Ucraina au fost scoși să defileze în Tatarstan

În Tatarstan, care ocupă locul al doilea în ceea ce privește numărul victimelor confirmate din Ucraina, la parada de Ziua Victoriei din 9 mai au participat „veterani ai operațiunii militare speciale”. Printre participanții la paradă s-au numărat chiar și militari cu dizabilități, care nu se pot deplasa fără dispozitive de sprijin și care, probabil, poartă proteze. Este vorba despre „capitala petrolieră” a republicii – Almetyevsk, unde au defilat aproximativ cincizeci de veterani de război.

În fruntea coloanei a mărșăluit președintele filialei locale a fundației „Apărătorii Patriei”, Viktor Shatrilov, care a povestit anterior cum grupul său a reținut în Zaporijia ocupată niște sabotori care ar fi îndreptat artileria Forțelor Armate ale Ucrainei către grădinițe și școli cu copii. După cum a subliniat fundația, un astfel de cortegiu participă la paradă „pentru al treilea an consecutiv”. Judecând după înregistrarea video, o parte dintre militarii care mărșăluiau pe piață erau invalizi sau aveau leziuni grave: unii mergeau sprijinindu-se de bastoane și cârje, iar în fruntea coloanei se afla un invalid fără picioare într-un scaun cu rotile; mulți șchiopătau.

În lista nominală a rușilor căzuți la datorie în Ucraina, întocmită de „Mediazona” și „BBC”, Tatarstanul ocupă de mult timp locul al doilea, ca număr de victime, dintre toate regiunile Federației Ruse. Conform estimărilor, în război au murit cel puțin 7980 de persoane originare din această republică. Conform datelor autorităților, în regiune locuiesc aproximativ 3.600 de participanți răniți la „acțiunea militară specială”.

Anterior s-a aflat că la Chita, la parada de 9 mai, autoritățile au organizat un defileu al soțiilor și mamelor „eroilor acțiunii militare speciale” pe piața centrală. În cadrul formației de paradă au mărșăluit femei îmbrăcate în uniforme identice, precum și elevi ai școlii-internat de cadeți. O parte dintre văduvele și mamele care mărșăluiau purtau portrete ale participanților la război care au pierit.

