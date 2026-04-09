Paradox rusesc. Deputații care au votat pentru interzicerea rețelelor sociale se plâng acum că nu mai pot folosi Telegram

Deputații din Duma de Stat au început să se plângă de dificultățile de comunicare cu alegătorii și colegii de partid din cauza blocării aplicației Telegram.

„Găsirea unei modalități de comunicare [a devenit mai dificilă], oamenilor le este greu. Unii pot găsi o sursă alternativă de comunicare, alții nu. Unii au probleme cu internetul, alții nu au Wi-Fi, iar la alții VPN-ul nu funcționează fără Wi-Fi”, a declarat pentru „Vedomosti” Vladimir Isakov, vicepreședintele Comisiei pentru politica de tineret din Duma de Stat, membru al Partidului Comunist al Federației Ruse (KPRF). Potrivit acestuia, dificultățile apar la crearea de chat-uri comune și la schimbul de fișiere referitoare la o anumită problemă.

Primul adjunct al șefului fracțiunii „Rusia Justă” din Camera inferioară, Andrei Kuznetsov, a confirmat că blocarea aplicației de mesagerie a creat dificultăți în activitate. „Telegram a avut și are în continuare o bună acoperire informațională, un număr imens de canale, comunicații video convenabile etc. Dar acum, fără utilizarea unei serii de servicii, comunicațiile video și apelurile sunt imposibile, iar fișierele nu se încarcă”, a remarcat el. Deputatul a adăugat că le propune cetățenilor și colegilor să treacă la aplicația de mesagerie guvernamentală Mah, dar nu toți sunt de acord cu acest lucru. Vicepreședintele Comisiei pentru politică informațională, tehnologii și comunicații, Evgheni Popov, din partidul „Rusia Unită”, a declarat că viața deputaților, din cauza blocării Telegram, „s-a schimbat exact la fel ca cea a celorlalți cetățeni”. Potrivit acestuia, aplicația de mesagerie reprezenta până la 20% din comunicarea deputaților cu alegătorii, iar el însuși avea mai multe grupuri de chat cu cetățenii.

În același timp, mulți alegători continuă să le scrie deputaților pe Telegram, spune Vitali Milonov, vicepreședintele Comisiei Dumei de Stat pentru protecția familiei, paternitate, maternitate și copilărie, reprezentant al partidului „Rusia Unită”. „S-au obișnuit atât de mult cu asta, încât, desigur, există dificultăți de comunicare, dar nu vă voi minți. Mi-am creat un canal pe Max, dar deocamdată am foarte puțini abonați acolo. Și nu am niciun story. În schimb, canalul meu de pe Telegram s-a dezvoltat pe parcursul a 5–6 ani”, a spus deputatul.

Telegram este un instrument eficient de comunicare și este păcat să renunțăm la el, se plânge Nikolai Novikov, membru al Comitetului pentru dezvoltarea Extremului Orient și a Arcticii din partidul „Rusia Justă”. „Probabil că este exagerat să spunem că era absolut necesar să se blocheze Telegram. Deși, probabil, poate că cineva are o altă părere”, a spus Novikov.

Aplicația de mesagerie de stat Max nu este percepută de ruși ca un canal de informare despre evenimentele din țară și din lume, observă politologul Konstantin Kalačev. De aceea, potrivit acestuia, înaintea alegerilor pentru Duma de Stat din septembrie, deputații sunt nevoiți să reia metodele tradiționale ale campaniei offline: suporturi pe hârtie, centre de primire și campania „din ușă în ușă”.

Roskomnadzor a început să blocheze Telegram în vara anului 2025, justificându-și acțiunile prin lupta împotriva fraudelor și a acțiunilor de sabotaj. La început au fost restricționate apelurile video și cele obișnuite prin intermediul aplicației de mesagerie, iar apoi a fost încetinită viteza de transfer a fișierelor media. În februarie 2026, aplicația de mesagerie a început să funcționeze cu întreruperi. La începutul lunii aprilie, disponibilitatea acesteia pe teritoriul țării a scăzut la 20%. Directorul „Rostelecom”, Mihail Oseevski, a anunțat o reducere de 10 ori a traficului Telegram în rețeaua T2.

