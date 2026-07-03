Paradox rusesc: țara are printre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume, dar a ajuns să cumpere kerosen din Japonia

Rusia intenționează să importe un lot de kerosen de aviație din Japonia, pe fondul crizei de combustibil care a determinat deja achiziționarea de benzină din India.

Potrivit Reuters, care citează trei surse familiarizate cu situația, în prima jumătate a lunii iulie vor fi expediate din portul japonez Chiba cel puțin 200.000 de barili de kerosen de aviație, care vor fi direcționați inițial către Coreea de Sud, iar apoi — prin intermediul unei rețele de intermediari — către Rusia.

Autoritățile ruse susțin că nu există deficit de combustibil aviatic în Rusia, în ciuda seriei de atacuri asupra rafinăriilor, din cauza cărora rafinarea petrolului în țară a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii peste 20 de ani. Cu toate acestea, la mijlocul lunii iunie, o serie de aeroporturi importante au introdus restricții privind realimentarea avioanelor — printre care Mahhačkala, Mineralnye Vody, Krasnodar, Astrakhan și Nijni Novgorod.

La sfârșitul lunii, compania aeriană „Azimut” — unul dintre cei mai mari transportatori din sudul Rusiei, cu aeroportul de bază în Rostov-pe-Don — a anunțat o penurie critică de kerosen.

Conform datelor publicate de „Kommersant”, problemele legate de combustibilul aviatic pe piața rusă au început să apară încă de la sfârșitul lunii mai, când companiile aeriene au primit scrisori de la furnizorii de combustibil în care li se comunica imposibilitatea alimentării avioanelor conform contractelor încheiate în aeroporturile din Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Ufa și alte câteva orașe.

Prețurile en gros la kerosenul de aviație au crescut de aproape 1,5 ori de la începutul primăverii și au atins în iunie un nivel record de 113 mii de ruble pe tonă, în timp ce tranzacționarea la bursă a combustibilului de aviație s-a oprit practic începând cu a doua săptămână a lunii mai.

Achiziția de kerosen de aviație din Asia va fi pentru Rusia — tradițional exportator de combustibil de aviație — prima de la februarie 2022, notează Reuters. Începând cu 1 iunie, guvernul a interzis exportul de kerosen în străinătate — alături de benzină, al cărei export este interzis din aprilie.

În 2025, Rusia a exportat 30.000 de barili de combustibil aviatic pe zi, iar în prima jumătate a anului 2026 — aproximativ 13.000, scrie Reuters, citând datele Kpler.

Editor : A.R.