Live TV

Paradox rusesc: țara are printre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume, dar a ajuns să cumpere kerosen din Japonia

Data publicării:
Orange hose ready to refill kerosene gas in to tanks of a jet plane.
Furtun de realimentare cu kerosen. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia intenționează să importe un lot de kerosen de aviație din Japonia, pe fondul crizei de combustibil care a determinat deja achiziționarea de benzină din India.

Potrivit Reuters, care citează trei surse familiarizate cu situația, în prima jumătate a lunii iulie vor fi expediate din portul japonez Chiba cel puțin 200.000 de barili de kerosen de aviație, care vor fi direcționați inițial către Coreea de Sud, iar apoi — prin intermediul unei rețele de intermediari — către Rusia.

Autoritățile ruse susțin că nu există deficit de combustibil aviatic în Rusia, în ciuda seriei de atacuri asupra rafinăriilor, din cauza cărora rafinarea petrolului în țară a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii peste 20 de ani. Cu toate acestea, la mijlocul lunii iunie, o serie de aeroporturi importante au introdus restricții privind realimentarea avioanelor — printre care Mahhačkala, Mineralnye Vody, Krasnodar, Astrakhan și Nijni Novgorod.

La sfârșitul lunii, compania aeriană „Azimut” — unul dintre cei mai mari transportatori din sudul Rusiei, cu aeroportul de bază în Rostov-pe-Don — a anunțat o penurie critică de kerosen.

Conform datelor publicate de „Kommersant”, problemele legate de combustibilul aviatic pe piața rusă au început să apară încă de la sfârșitul lunii mai, când companiile aeriene au primit scrisori de la furnizorii de combustibil în care li se comunica imposibilitatea alimentării avioanelor conform contractelor încheiate în aeroporturile din Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Ufa și alte câteva orașe.

Prețurile en gros la kerosenul de aviație au crescut de aproape 1,5 ori de la începutul primăverii și au atins în iunie un nivel record de 113 mii de ruble pe tonă, în timp ce tranzacționarea la bursă a combustibilului de aviație s-a oprit practic începând cu a doua săptămână a lunii mai.

Achiziția de kerosen de aviație din Asia va fi pentru Rusia — tradițional exportator de combustibil de aviație — prima de la februarie 2022, notează Reuters. Începând cu 1 iunie, guvernul a interzis exportul de kerosen în străinătate — alături de benzină, al cărei export este interzis din aprilie.

În 2025, Rusia a exportat 30.000 de barili de combustibil aviatic pe zi, iar în prima jumătate a anului 2026 — aproximativ 13.000, scrie Reuters, citând datele Kpler.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
2
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul...
drona geran cazuta
3
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
ilie bolojan in parlament
4
Soluția propusă de Ilie Bolojan pentru criza politică: „E greu de presupus că un guvern...
marcel ciolacu la o sedinta
5
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
L-au pus să-și dea demisia după Cupa Mondială și i-au plătit o avere: 7.000.000 de euro!
Digi Sport
L-au pus să-și dea demisia după Cupa Mondială și i-au plătit o avere: 7.000.000 de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
coada benzina rusia
Bătăi la cozile pentru benzină, polițiști în stații peco și prioritate pentru oficialii ruși. Consecințele atacurilor ucrainene
soldat rus militar rus rusia
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
Racheta de croazieră ucraineană Flamingo.
Cum a ajutat un post public de televiziune din Rusia la distrugerea unei fabrici secrete: ucrainenii au lovit-o cu rachete Flamingo
Close up shot brown bears in the wild
Japonia montează peste 800 de camere pentru a monitoriza urșii, după seria de atacuri mortale
kiev- atac rusia
Ce vrea Rusia să obțină prin atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina: „Până în prezent, strategia s-a dovedit ineficientă”
Recomandările redacţiei
drona_port_ct1
Ucraina a transmis clarificări despre drona care a intrat în Portul...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George...
militari ucraineni
Ucraina va primi la summitul NATO un angajament de ajutor militar de...
o femeie cu bancnote in mana
România, pe locul doi în UE la deficitul de cont curent în primul...
Ultimele știri
E impune sancţiuni împotriva a şase oameni de ştiinţă ruşi implicaţi în otrăvirea lui Aleksei Navalnîi
Tăițeii cu ouă au intrat oficial în Registrul Rețetelor Consacrate. Anunțul făcut de Ministerul Agriculturii
Un utilizator misterios al Polymarket a pariat aproximativ 400.000 de dolari pe demiterea lui Putin înainte de sfârșitul anului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A știut că a găsit-o pe femeia vieții lui, dar a uitat să-i ceară numărul de telefon. Ce a făcut a doua zi a...
Cancan
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Omul care a comis penalty la debutul în naționala României a semnat în SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Cine este femeia care a vrut să-i elimine pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și pe partenera sa într-un...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Cum acționa rețeaua care frauda examenul de Bacalaureat încă din 2023. Subiectele erau pozate în sălile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, FCSB? Mirel Rădoi a pus mâna pe telefon și un titular a spus "DA" pentru transfer
Pro FM
CRBL și-a pozat iubita model în costum de baie, în Grecia. Olga l-a sărbătorit cu tort și șampanie în ziua în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Newsweek
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
O actriță celebră desființează „F1”, blockbusterul cu Brad Pitt: „Pare realizat cu inteligența artificială.”
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...