Războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei este adesea, și în mod eronat, caracterizat drept un conflict între mari puteri. Narațiunea sună astfel: Rusia a intrat în război cu Ucraina deoarece s-a simțit amenințată de extinderea NATO în Europa de Est după 1991. Adevăratul inamic este Statele Unite, care sunt, cel puțin, „principalul responsabil” pentru acest război. Această interpretare urmează argumentele promovate de Kremlin. Ea preia logica Războiului Rece și o transpune într-o lume contemporană fundamental diferită. Interpretarea fost demontată atât de politologi, cât și de istorici. În realitate, războiul Rusiei este exact opusul unui conflict între marile puteri. Este o confruntare între puteri medii. Marile puteri - Statele Unite și China - rămân în afara conflictului, , arată The Conversation.

Nu mai este o mare putere

Rusia nu mai este o mare putere de la destrămarea Uniunii Sovietice în perioada 1989–1991. Potrivit lucrării „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, Rusia este o putere medie cu un complex de mare putere. A preluat cu succes moștenirea puterii mari sovietice, inclusiv locul permanent în Consiliul de Securitate al ONU și unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume. De asemenea, și-a promovat imaginea de lider mondial, care a câștigat o oarecare aderență în rândul conservatorilor din nordul globului și al criticilor hegemoniei SUA din sudul globului.

Însă nu mai poate susține aceste pretenții. Produsul intern brut (PIB) al Rusiei este doar puțin mai mare decât cel al Coreei de Sud și mai mic decât cel al Canadei sau al Braziliei.

Rusia dispune în continuare de una dintre cele mai mari forțe armate din lume, cu un efectiv estimat la 1,1 milioane de militari în serviciu activ. Însă, pentru a o menține, Rusia a trebuit să aloce 7,5% din economia sa - adică 190 de miliarde de dolari SUA - cheltuielilor militare în 2025.

Între timp, cheltuielile adesea criticate ale statelor membre europene ale NATO, dintre care niciunul nu cheltuiește mai mult de 4,5% din PIB, s-au ridicat la aproape de trei ori mai mult: 559 de miliarde de dolari SUA.

Președintele rus Vladimir Putin a intrat în război pentru a schimba această realitate și a face Rusia din nou măreață. Însă armata rusă nu a reușit să copleșească armata ucraineană în timpul războiului, chiar dacă Kievul dispune de doar 880.000 de militari în serviciu activ, aproximativ.

La patru ani și jumătate de la invazia pe scară largă, Rusia a suferit o înfrângere operațională în Ucraina. Aproximativ 80% din teritoriul Ucrainei rămâne sub control ucrainean, în spatele unei linii de front în mare parte statice. Moscova a ajuns acum să se limiteze la lansarea unor atacuri aeriene împotriva civililor, o strategie criminală de disperare cu puține exemple istorice de succes.

Influența sa internațională este, de asemenea, în declin. Din 2022, Rusia a pierdut aliați pe care îi cultivase cu grijă în Siria, Venezuela și Ungaria. Europa, odată o piață profitabilă pentru hidrocarburile rusești, a devenit ostilă pe termen lung.

Între timp, Ucraina a evoluat de la o putere minoră de la periferia Europei la o putere medie diplomatică și militară situată în inima continentului.

Deși încă dependentă financiar de Europa, ea este acum un lider mondial în producția de drone. Recenta „diplomație a dronelor” a președintelui Volodimir Zelenski în Orientul Mijlociu - care a culminat cu acorduri pe zece ani cu trei țări - a demonstrat încă o dată că această țară joacă într-o ligă mult superioară capacităților sale.

Ucraina joacă, de asemenea, un rol central în procesul de autoafirmare al Europei - iar săptămâna aceasta a făcut un pas important în direcția aderării la Uniunea Europeană, se arată în materialul The Conversation.

De ce marile puteri s-au distanțat

Acest război este, așadar, un război între puteri medii, nu un conflict prin intermediari între marile puteri. El nu poate fi interpretat ca un fel de „mare joc” pentru „Eurasia”.

Nici China, nici SUA nu și-au dorit un război în Europa în acest secol. China rămâne concentrată asupra Taiwanului, în timp ce SUA încearcă să facă față retragerii dezastruoase din Afganistan și preocupărilor legate de ascensiunea Chinei în regiunea Indo-Pacific. Pe tot parcursul crizei tot mai grave provocate de Rusia în a doua jumătate a anului 2021, administrația Biden a încercat să dezamorseze conflictul, să creeze căi de ieșire diplomatice și să zădărnicească planurile de război ale Rusiei prin dezvăluirea lor publică.

După invazia pe scară largă de la începutul anului 2022, China și SUA au rămas reticente în a transforma războiul lui Putin într-un conflict între marile puteri.

China a profitat de aprovizionările cu energie rusească incredibil de ieftine și de piețele părăsite acum de exporturile europene sau americane. A devenit „factorul decisiv” al războiului Rusiei, sperând să distragă atenția SUA de la Asia.

Însă Beijingul a avut grijă să nu furnizeze arme Rusiei. De asemenea, a adoptat o poziție publică împotriva escaladării nucleare și a afirmat „suveranitatea și integritatea teritorială” a tuturor țărilor implicate.

Mai important, China nu a sancționat niciodată Ucraina, care depinde de piese și materiale produse în China pentru industria sa de drone în plină expansiune.

Statele Unite, între timp, au ezitat în sprijinul acordat Ucrainei

Inițial, oficialii serviciilor de informații americane au presupus că Rusia va câștiga războiul în câteva zile. Pe măsură ce Ucraina a reușit să reziste, în mare parte datorită propriilor sale arsenale, administrația Biden a început să o susțină, deși cu anumite rezerve. Armele trimise erau condiționate, iar livrările erau adesea întârziate din teama de a nu încălca una sau alta dintre „liniile roșii” ale Rusiei.

Acest război a fost chiar mai incomod pentru Statele Unite decât pentru China. Acest sentiment s-a intensificat și mai mult sub administrația Trump. Pe măsură ce SUA s-au retras, o coaliție flexibilă de puteri medii democratice a intervenit pentru a ajuta Ucraina.

Ceea ce vedem că se întâmplă în Ucraina este, așadar, realinierea sistemului mondial de la o ordine globală dominată de SUA după 1991 la o lume multipolară. În această lume, puterile medii joacă un rol mult mai important decât în timpul Războiului Rece sau în perioada de după acesta, arată The Conversation.

Liderii unor puteri medii precum Australia și Canada sunt pe cale să conștientizeze această realitate.

Președintele SUA, Donald Trump, în schimb, nu a înțeles încă această stare de fapt. Chiar dacă și-ar îndrepta acum din nou atenția asupra acestui război, va constata că are mai puține cărți de jucat decât credea.

Editor : C.A.