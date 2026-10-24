Paranoia, presiune și incertitudine. Mărturiile unor ambasadori occidentali despre viața în Moscova: „Cea mai dificilă misiune”

Diplomații din SUA, Marea Britanie și Europa au jucat odinioară un rol crucial în Rusia, contribuind la atenuarea tensiunilor chiar și în cele mai grele momente ale Războiului Rece. Însă în prezent, considerați „neprietenoși” de către guvernul președintelui Vladimir Putin, ambasadorii occidentali se află sub supraveghere constantă, sunt izolați și din ce în ce mai separați de țara pe care au fost trimiși să o înțeleagă, pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, notează BBC.

Sursa citată a stat de vorbă cu cinci diplomați care și-au desfășurat activitatea în Rusia de la momentul în care aceasta a lansat invazia pe scară largă.

Aceștia compară nivelul actual al presiunilor cu perioada Războiului Rece – când ambasadele occidentale erau monitorizate prin supraveghere fizică, dispozitive de ascultare ascunse în cadouri și „praf de spionaj” – un agent chimic aproape invizibil folosit pentru urmărirea oficialilor.

Sute de diplomați ruși au fost expulzați din țări din Europa și din SUA după izbucnirea războiului în 2022. Moscova a răspuns cu aceeași monedă, declarând sute de diplomați occidentali „persona non grata” și lăsând multe ambasade cu personal insuficient.

„Funcția de ambasador în Rusia a fost probabil cea mai dificilă misiune din cariera mea”, a spus pentru BBC Lynne Tracy, care a reprezentat Statele Unite la Moscova între anii 2023 și 2025.

Cariera de 30 de ani a lui Tracy a dus-o în țări precum Pakistanul, unde a supraviețuit unui atac armat în 2008. Totuși, ea spune că, chiar și sub amenințarea fizică constantă, misiunea ei din Peshawar a fost, într-un anumit sens, mai ușoară decât cea din Rusia.

„Acolo, încă simțeam că există lucruri pe care le pot controla. Ceea ce a făcut ca situația din Moscova să fie mai dificilă a fost gradul ridicat de incertitudine”.

Presiunea constantă exercitată de contrainformațiile ruse a fost principala sursă a acestei incertitudini, și-a amintit ea.

Și diplomații ruși din Occident se plâng de un astfel de tratament nedrept. Însă, potrivit diplomaților care au vorbit cu BBC, amploarea și tacticile serviciilor de informații de la Moscova sunt mult mai mari.

„Așteaptă-te să găsești dispozitive de ascultare și camere de supraveghere în fiecare cameră a casei tale”, a afirmat un fost diplomat european referindu-se la avertismentul pe care l-a primit înainte de a pleca la Moscova.

Un alt fost ambasador a spus că au fost nevoiți să concedieze doi angajați ruși după ce serviciul de securitate internă al Moscovei, FSB, a încercat să-i recruteze, cerându-le să raporteze tot ce se întâmplă în cadrul misiunii diplomatice.

Cei doi au informat în schimb ambasada, care i-a lăsat să plece – „altfel, ar fi putut fi supuși unei proceduri penale”.

„Măcar încă îl mai ai pe bucătar”

Între timp, rușii care, în mod obișnuit, ar stabili relații cu personalul diplomatic – cum ar fi cei care activează în mediul academic și în domeniul cultural – sunt, de asemenea, intimidați pentru a evita contactul cu oficialii occidentali.

Un fost ambasador afirmă că oaspeții săi au fost cândva „urmăriți” de agenți ai FSB chiar până la ușile ambasadei. Chiar în luna iunie a acestui an, oaspeții invitați la reședința ambasadorului britanic din Moscova cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a regelui au declarat că au fost hărțuiți de activiști pro-Kremlin și de jurnaliști ai presei de stat, fiind apoi interogați de poliție.

Unul dintre invitați spune că, de atunci, a refuzat mai multe invitații la evenimente organizate de ambasadele occidentale, din teamă.

Nu toată lumea poate face față presiunii.

Un fost ambasador a afirmat că „paranoia constantă” i-a determinat pe mai mulți funcționari să-și dea demisia. Chiar și după ce a părăsit el însuși Rusia, a adăugat acesta, a continuat să se uite peste umăr timp de câteva luni.

Imediat după invazie, în întreaga Europă au avut loc discuții cu privire la oportunitatea rechemării ambasadorilor sau a încetării definitive a activității diplomatice în Rusia, a spus fostul ambasador francez Pierre Levy.

Și-a amintit că a sunat imediat la Paris pentru a le spune că retragerea ambasadorilor lor ar fi o greșeală, considerând că, cu cât relațiile se înrăutățeau, cu atât aceștia ar fi devenit mai importanți.

Invazia le-a schimbat rapid modul de lucru, a spus un alt fost ambasador european; cooperarea necesară pentru activitățile lor obișnuite în domeniul relațiilor bilaterale, al comerțului și al proiectelor comune era acum imposibilă.

Iar pentru cei care au rămas în Rusia, războiul le-a impus o serie de noi priorități, pe lângă sprijinirea propriilor cetățeni și companii.

În primul rând, țările considerate neprietenoase de Moscova doreau totuși să dispună de cel puțin un canal de comunicare cu oficialii ruși pentru a-și face o imagine clară asupra a ceea ce se întâmpla în interiorul țării. Dar trebuiau, de asemenea, să-și protejeze personalul și să asigure funcționarea ambasadelor lor.

După interdicția impusă de Rusia în 2021 privind angajarea cetățenilor străini, echipa responsabilă cu întreținerea clădirilor de la Ambasada SUA s-a confruntat cu o lipsă semnificativă de personal. Chiar și o problemă minoră de instalații sanitare, cum ar fi o conductă care curge, putea deveni o problemă majoră, consumând mult timp din programul personalului diplomatic.

Un diplomat și-a amintit că a discutat despre lipsa personalului cu un oficial rus, care i-a sfătuit să nu se supere prea tare. „Mi-a spus: «Măcar încă îl mai ai pe bucătar»”.

„E o nebunie totală”

Sancțiunile financiare impuse de guvernele occidentale pentru a sprijini Ucraina au generat diverse dificultăți în viața de zi cu zi. După ce băncile rusești au fost excluse din rețeaua de plăți SWIFT, iar Mastercard și Visa și-au suspendat operațiunile în Rusia, multe ambasade s-au confruntat cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor operaționale de bază.

Un fost ambasador și-a amintit că a rămas pur și simplu fără bani și nu a mai putut să-și plătească personalul – până când un alt diplomat, care își vindea mașina după ce fusese expulzat, a adus rublele la ambasadă într-o valiză.

„E o nebunie totală”, a râs diplomatul. „Dar trebuia să privești lucrurile cu umor”.

Oficialii ruși nu ascund deloc atitudinea lor față de diplomații occidentali. Aceștia i-au acuzat în mod deschis pe cei proveniți din „țări ostile” că se angajează în „spionaj”.

Moscova s-a arătat deosebit de critică față de cei care se arată interesați față de manifestările de dizidență împotriva Kremlinului și, potrivit jurnalistului rus Alexei Venediktov, a interzis practic majorității oficialilor ruși să ia legătura cu ambasadele occidentale.

Acest lucru nu a făcut decât să înrăutățească relațiile cu Occidentul, a spus Venediktov, care și-a amintit că le-a spus oficialilor ruși: „Sunteți înțeleși greșit tocmai din cauza propriilor voastre acțiuni – pentru că ambasadorii nu își pot desfășura activitatea”.

Astăzi, Moscova are foarte puține sau chiar deloc contacte cu multe guverne occidentale, a declarat un fost ambasador european. „Nu există convorbiri telefonice, nici întâlniri la nivel ministerial”.

Se spune însă că acest lucru a sporit și mai mult importanța diplomaților, cărora le revine responsabilitatea de a transmite Moscovei pozițiile guvernelor lor.

„Generalii își dovedesc valoarea în timpul războiului. Același lucru este valabil și pentru diplomați. Când lucrurile devin cu adevărat dificile, fiecare gest pe care îl faci contează cu adevărat”.

Lynne Tracy a părăsit Moscova în 2025 cu sentimentul că își îndeplinise misiunea principală: Ambasada SUA rezistase. Dar este mândră și de munca depusă împreună cu echipa sa pentru a menține legătura dintre americani și rușii de rând.

„Pentru că, la un moment dat, relațiile dintre guverne vor avea șansa să se îmbunătățească – iar legăturile dintre oameni vor contribui la accelerarea acestei îmbunătățiri”.

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Editor : A.M.G.