Autoritățile ruse discută posibilitatea unei noi mobilizări pentru completarea efectivelor armatei care luptă în Ucraina, după alegerile pentru Duma de Stat programate pentru luna septembrie, relatează „Verstka” și „Vazhnye Istorii”, citând surse din cadrul comisiilor militare locale, precum și interlocutori apropiați de Kremlin și de FSB.

Pregătirile pentru recrutarea în masă în armată, potrivit unuia dintre aceștia, sunt în curs de câteva luni, însă oficial, ceea ce se planifică „nu va fi numit niciodată mobilizare”.

„Începând din octombrie”, armata va fi pregătită să primească zeci de mii de persoane pentru instruire accelerată la poligoane și să le „repartizeze către trupele active” în astfel de loturi, a declarat o sursă care coordonează recrutarea pe bază de contract într-una dintre corporațiile de stat. Potrivit acestuia, pe front „se plânge constant de o lipsă acută de personal”, iar celor responsabili cu completarea efectivelor armatei li s-a dat sarcina să „se pregătească”.

„Nu s-a luat încă o decizie definitivă în această privință”, subliniază sursa, apropiată de blocul politic intern al administrației prezidențiale. „Lucrurile nu decurg chiar așa cum s-a planificat. Iar persoanele implicate în acest proces au început să găsească soluții creative”, explică el. Potrivit sursei, mobilizarea ar putea avea loc în toamna anului 2026, după alegeri.

O altă sursă, apropiată de Administrația Prezidențială, are cunoștință despre „diferite planuri de acțiune privind completarea efectivelor armatei”. „Există diverse scenarii, iar mobilizarea este unul dintre ele”, subliniază acesta.

Afluxul de soldați cu contract, atrași pe front cu bonusuri de milioane de la Ministerul Apărării, este în scădere. În primul trimestru, acesta a scăzut la 800-1000 de persoane pe zi și, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, nu mai acoperă pierderile de pe front. Ritmul de recrutare din Moscova s-a redus aproape la jumătate: 1708 de persoane în aprilie, 1378 în mai, cu o mie mai puțin decât în anul precedent, a declarat o sursă din primărie.

„Parcă s-au terminat oamenii”, a declarat pentru „Verstka” unul dintre cei mobilizați anterior. Potrivit acestuia, regimentul său este completat, în cel mai bun caz, în proporție de 40%, iar soldații nou-veniți „nu sunt capabili să lupte”. „Pe unii îi iau din închisoare, pe alții de pe stradă. Sunt vagabonzi în sensul propriu al cuvântului. Infractori, care, în plus, sunt deja la o vârstă atât de înaintată și au afecțiuni atât de grave, încât abia se țin pe picioare”, se plânge el.

Motivele pentru o nouă mobilizare sunt din belșug, spune o sursă apropiată de Kremlin: „Eșecul ofensivei, pierderea inițiativei, neputința apărării antiaeriene”. Cu toate acestea, în cadrul blocului politic intern al Administrației Prezidențiale se exprimă îndoieli că beneficiile mobilizării vor depăși riscurile. „Nu este clar ce va schimba radical această mobilizare, în afară de mobilizarea protestelor și prăbușirea economiei”, spune un alt interlocutor.

Serviciile de informații europene consideră că atât o nouă mobilizare, cât și trecerea la o economie militarizată sunt ipotetic posibile. Se pare că armata îi garantează lui Putin „controlul deplin asupra celor patru regiuni ucrainene, cu condiția să dispună de resurse umane”, a declarat o sursă apropiată unuia dintre serviciile de informații. „Putin nu vrea să pună capăt războiului și este pregătit să lupte încă doi-trei ani. Există temeri legate de instabilitate — în cazul în care acțiunile militare s-ar încheia acum, așa cum stau lucrurile, fără succese semnificative”, adaugă acesta.

Prima rundă de mobilizare, desfășurată în toamna anului 2022, a scăzut popularitatea autorităților, a diminuat sprijinul public pentru război și a provocat fuga în străinătate a sutelor de mii de ruși. Însă greșelile de acum patru ani au fost luate în considerare, afirmă sursele „Verstka” și „Istorii importante”: a fost lansat un sistem de convocări electronice, a fost introdusă interdicția automată de a părăsi țara în cazul convocării la comitatul militar, iar comitatele militare însele au trecut la o recrutare pe tot parcursul anului.

Editor : A.R.