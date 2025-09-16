Live TV

Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei. Pedeapsa primită de adolescentul rus

tomilov
Tomilov împlinise de curând 18 ani. Sursa foto: X

Un tribunal din orașul Ekaterinburg, din Uralul rus, a condamnat un adolescent la șapte ani de închisoare pentru că a intenționat să se alăture Corpului de Voluntari Ruși (RVC), un grup paramilitar care luptă alături de Forțele Armate ale Ucrainei, a raportat luni media independentă Mediazona.

În ciuda faptului că a fost condamnat pentru tentativă de trădare și implicare într-o organizație teroristă, Vadim Tomilov, în vârstă de 19 ani, a primit doar jumătate din pedeapsa obișnuită pentru fiecare dintre acuzații, pe motivul vârstei sale, al cazierului său curat și al faptului că a cooperat cu ancheta și a mărturisit acuzațiile aduse împotriva sa, transmite novayagazeta.

Potrivit anchetatorilor, Tomilov a decis să se alăture RVC în aprilie 2024, la scurt timp după ce a împlinit 18 ani. RVC l-a invitat apoi pe Tomilov în capitala Georgiei, Tbilisi, cerându-i să aducă bani cash pentru a-și acoperi costurile de cazare. Tomilov a contractat un împrumut, s-a cazat la un hostel în Ekaterinburg și a cumpărat bilete de avion către Tbilisi pentru data de 11 mai.

Părinții lui Tomilov, care nu știau de decizia lui, au anunțat dispariția fiului lor la poliție. După ce a reluat legătura cu părinții, Tomilov le-a povestit planurile sale și le-a arătat un documentar despre RVC. Deși părinții lui Tomilov au reușit în cele din urmă să-l convingă pe fiul lor să nu se alăture RVC, ei au transmis poliției detalii despre locul în care se afla și conținutul mesajelor sale.

Tomilov a fost arestat pe 9 mai 2024 și predat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, unde Tomilov susține că a fost bătut și amenințat pentru a semna o mărturisire. Ofițerul care l-a arestat a declarat în fața instanței că Tomilov i-a spus că era adept al ideologiei naziste și că ura actualul regim de la Moscova.

Procurorii au susținut, de asemenea, că printre bunurile lui Tomilov a fost găsită o centură cu un vultur nazist și o zvastică, deși Tomilov a negat în fața instanței că ar avea idei radicale, potrivit Mediazona.

„Nu recunosc vinovăția în acest dosar penal. ... Chiar dacă intenționam [să mă alătur RVC], m-am răzgândit. Sper că instanța mă va trata cu umanitate”, a declarat Tomilov.

Autoritatea de supraveghere financiară a Rusiei, Rosfinmonitoring, l-a adăugat pe Tomilov pe lista teroriștilor și extremiștilor în iulie. RVC a fost fondată în august 2022 și a fost declarată organizație teroristă de Moscova în decembrie 2023.

