Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin

Legiuitorii ruși au adoptat o lege care permite Serviciului Federal de Securitate (FSB) să ordone întreruperea comunicațiilor, chiar dacă nu există o presupusă amenințare la adresa securității. Duma de Stat a Rusiei a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, amendamentele la legea „Cu privire la comunicații”, care impun operatorilor de telefonie mobilă să blocheze serviciile de internet mobil și fix la cererea FSB, anunță Meduza.

Proiectul de lege inițial, care a fost adoptat în prima lectură la începutul acestei luni, prevedea că serviciile de comunicații pot fi suspendate la primirea unei „solicitări” din partea FSB în cazurile „stabilite prin acte normative ale președintelui Federației Ruse și ale Guvernului Federației Ruse, menite să protejeze cetățenii și statul de amenințările emergente la adresa securității”.

La a doua lectură, formularea a fost revizuită: „solicitările” din partea FSB au fost înlocuite cu „cereri”. Referirile la „amenințări la adresa securității” și la „acte normative ale guvernului” au fost, de asemenea, eliminate.

În forma adoptată, legea permite președintelui rus să stabilească personal condițiile în care comunicațiile pot fi blocate la nivel național sau într-o anumită regiune, fără a fi nevoit să explice dacă există motive pentru a face acest lucru.

Conform legislației ruse actuale, „serviciile de comunicații” includ atât comunicațiile poștale, cât și cele electronice – acestea din urmă acoperind transmiterea oricăror mesaje, sub orice formă, prin radio, cu fir, sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice.

Anterior, autoritățile au justificat legislația invocând atacurile cu drone ucrainene pe teritoriul rus. Măsura a fost prezentată ca o modalitate de a proteja operatorii de telecomunicații de răspunderea pentru întreruperile de comunicații care au avut loc în toată Rusia.

