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Partidul lui Putin își face reclama politică pe o rețea socială pe care tot el a interzis-o și a declarat-o „extremistă”

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Vladimir Putin zâmbește
Partidul Rusia Unită susține politicile președintelui Vladimir Putin. Acesta, chiar dacă nu este liderul oficial al Rusiei Unite, este liderul de facto al formațiunii, care este și cel mai mare partid politic din Federația Rusă. Sursă foto: Profimedia Images
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Înaintea alegerilor pentru Duma de Stat care vor avea loc în septembrie, pe paginile de Instagram din Yakutia au început să apară videoclipuri de campanie ale partidului „Rusia Unită”. Astfel de postări au fost publicate pe conturile Yakutia_ru și Azzimood. În clipuri sunt enumerate proiectele sociale realizate în regiune — școli, complexe sportive și unități medicale — și se aude afirmația: „Ar fi existat toate acestea fără «Rusia Unită»?”. În același timp, clipurile nu conțin nicio referire directă la un deputat anume și nu sunt marcate ca publicitate.

În martie 2022, partidul a anunțat oficial încetarea activității pe Instagram, după ce activitatea companiei Meta (proprietara Instagram) a fost recunoscută ca extremistă și interzisă în Rusia. Începând cu 1 septembrie 2025, este în vigoare interdicția de a plasa publicitate pe resursele organizațiilor recunoscute ca extremiste sau nedorite. Legea a fost susținută de fracțiunea „Rusia Unită”. Pentru încălcarea acestei prevederi, persoanelor juridice li se aplică o amendă de până la 500.000 de ruble. În plus, articolul 282.3 din Codul Penal al Federației Ruse prevede răspunderea penală pentru finanțarea activităților extremiste. Juristul Pavel Chikov a declarat pentru RBC că răspunderea poate fi angajată și în cazul comandării de publicitate pe Instagram.

La 11 martie 2022, Roskomnadzor și Parchetul General au solicitat ca Meta să fie recunoscută drept organizație extremistă. Parchetul a declarat că activitatea companiei americane „este îndreptată împotriva Rusiei și a forțelor sale armate”. Motivul a fost o postare a purtătorului de cuvânt al Meta, Andy Stone, care conținea o captură de ecran a unui comunicat intern. În aceasta se menționa că compania a ridicat temporar interdicția privind publicarea îndemnurilor la violență împotriva militarilor ruși implicați în războiul cu Ucraina, precum și împotriva liderilor Rusiei și Belarusului.

Apariția materialelor de agitație are loc pe fondul scăderii popularității partidului. Potrivit unor surse ale publicației „Meduza” din rândul oficialilor ruși, la Kremlin s-a revizuit de două ori ținta privind rezultatul partidului „Rusia Unită” la alegerile din septembrie. Dacă inițial se așteptau aproximativ 55% din voturi, ulterior ținta a fost redusă la 50%, iar mai târziu — la 45%. Potrivit interlocutorilor publicației, acest lucru se datorează temerilor că un rezultat mai ridicat ar putea părea neautentic pe fondul problemelor economice, al creșterii prețurilor și al scăderii sprijinului public. Una dintre surse nu a exclus, de asemenea, posibilitatea ca, pe măsură ce se apropie data alegerilor, ținta să fie redusă cu încă cinci puncte procentuale.

Editor : A.R.

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