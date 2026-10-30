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Video Patriarhul rus a trimis preoți cu moaște într-un elicopter deasupra frontului unde Moscova a pierdut teritorii după Operațiunea Vivaldi

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pochi rusi
Sursa foto: X
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Preoții Bisericii Ortodoxe Ruse  au organizat deasupra Donbasului o „procesiune aeriană” cu moaștele Sfântului Gheorghe Biruitorul, a anunțat departamentul militar al Patriarhiei de la Moscova.

Mai exact, aceștia au survolat cu un elicopter militar zonele de pe front în care luptă gruparea „Vest”. Este vorba despre direcțiile Kupiansk și Liman, unde armata rusă a suferit în toamnă, pentru prima dată după mult timp, o înfrângere majoră. Conform estimărilor Institutului American de Studii de Război (ISW), pierderile teritoriale nete ale armatei ruse în septembrie și în primele trei săptămâni ale lunii octombrie s-au ridicat la 241 km². Forțele ruse au pierdut avansul de lângă Liman și s-au aflat sub amenințarea încercuirii în timpul ofensivei asupra orașului Sloviansk.

Biserica Ortodoxă Rusă a declarat că „luptătorii de pe teren își îndeplinesc misiunea grea, știind că au alături de ei scutul rugăciunii și ocrotirea sfântului oștiri rusești”. De asemenea, s-a menționat că „tradiția de a binecuvânta granițele Patriei cu sfințenii își are rădăcinile adânc în veacuri”. Videoclipul survolului este însoțit de un cântec pe versurile preotului Gheorghe Dehtiarov, în care se regăsesc versurile: „Ne rugăm în ceruri deasupra frigului pârjolit, ca credința să fie puterea noastră în război” și „Fie ca dronele și sulițele să acopere zenitul, dar Creatorul este cu noi, noi stăm ca un zid”.

La mijlocul lunii octombrie, Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat eliberarea a 277 km² și a 16 localități din Donbas, în cadrul operațiunii „Vivaldi”, care a devenit cea mai amplă contraofensivă din 2022. Al treilea corp de armată al Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) îi împinge treptat pe soldații ruși spre nordul orașului Slaviansk — unul dintre cele două bastioane principale ale așa-numitului „centură de fortărețe” a Ucrainei, care asigură apărarea în estul țării.

Gruparea „Vest” „a suferit o înfrângere semnificativă în acest an”, scria la sfârșitul lunii septembrie analistul OSINT Clément Molen. „Ucrainenii sunt pe punctul de a asigura securitatea orașului Slaviansk… și de a împinge linia frontului mai departe. Iar Liman, care reprezintă cheia către nordul Donbasului, este acum bine apărat și aprovizionat”, a remarcat el.

Pe 22 octombrie, brigada „Harta” a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că a avansat 15 km în spatele grupării ruse de lângă Kupiansk, ca urmare a operațiunii „Veles”, în cursul căreia militarii ucraineni au folosit conducte subterane.

În septembrie, Biserica Ortodoxă Rusă a început să transporte pe front moaștele marelui cneaz al Moscovei, Dmitri Donski, a căror descoperire fusese anunțată oficial cu o lună înainte. Printre altele, sicriul a fost dus la biserica din complexul memorial „Saur-Mogila” din așa-numita „RPD”. Biserica Ortodoxă Rusă a îndemnat atunci la rugăciune „pentru întărirea Patriei noastre, pentru dăruirea de curaj, stăruință spirituală și ajutorul lui Dumnezeu pentru oastea noastră iubitoare de Hristos”. Ulterior, canalele de știri pro-ruse au relatat că militarii ruși au pierdut o parte din moaștele lui Dmitri Donskoy în timpul retragerii din zona Limanului.

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Editor : A.R.

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