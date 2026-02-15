Live TV

„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Vladimir Putin
Rusia ar putea fi la un singur incident major de o revoltă a „patrioților furioși” contra regimului lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Ultranaționalist rus: „Sarcina noastră nu este să ‘eliberăm’ teritorii, ci să facem o intervenție chirurgicală globală” Carthago Delenda Est. „Este un război al Spiritului împotriva Materiei” În viziunea patrioților Z, imperiul întunericului l-a corupt chiar și pe Putin „Timpurile tulburi” de acum 400 de ani ar putea amenința din nou Rusia

Când „patrioții Z”, ultranaționaliștii ruși care susțin războiul din Ucraina, folosesc termenul de „anglo-saxoni” în mod peiorativ, ei nu se referă la Marea Britanie sau Statele Unite, ci la Imperiul Britanic văzut ca o conspirație veșnică împotriva a tot ceea ce este bun și rusesc. Această viziune, care a fost adoptată de Vladimir Putin în scop propagandistic, a ajuns acum să fie folosită împotriva liderului de la Kremlin chiar de către oamenii pe care a încercat să îi manipuleze, după cum arată o analiză Foreign Policy.

„Sancțiunile nu au fost suficiente pentru anglo-saxoni. Ei au trecut la sabotaj”, a spus președintele rus în timpul ceremoniei oficiale a anexării teritoriilor ucrainene pe care Rusia le-a ocupat. În timpul discursului susținut pe data de 30 septembrie 2022, Putin a folosit unul din termenii preferați ai naționaliștilor ruși.

Paranoia constantă a Rusiei legată de Marea Britanie a atras multă atenție, iar folosirea termenului de „anglo-saxoni” de către Putin a jucat un rol important în acest sens.

Ultranaționaliștii ruși din secolul al XIX-lea puneau ascensiunea Imperiului Britanic pe seama unei conspirații: masonii și evreii erau sursa „tentaculelor” tot mai extinse ale Londrei, care sugrumau ambițiile patriotice ale Rusiei. Aceste idei au rămas în umbră sub regimul sovietic, însă au renăscut în forță odată cu Rusia post-comunistă.

Ultranaționalist rus: „Sarcina noastră nu este să ‘eliberăm’ teritorii, ci să facem o intervenție chirurgicală globală”

Unul dintre cele mai bune exemple care ilustrează această obsesie este un interviu recent publicat de Roi TV, un canal rusesc de Youtube imperialist și pro-război, care are aproape jumătate de milion de abonați.

Gazda emisiunii este Maxim Kalașnikov, un personaj important în lumea „patrioților Z” care visează la un nou Imperiu Rus construit pe scheletul Uniunii Sovietice și alimentat cu energie produsă prin fuziune la rece și alte tehnologii staliniste secrete.

Invitatul lui este Iuri Evici, un fost chirurg și veteran trecut prin mai multe conflicte care a fondat academia „Tehnologii de supraviețuire”, unde le predă lecții soldaților ruși. El a devenit un „martir” al patrioților Z în 2023, după ce a fost acuzat că a „discreditat armata” pentru că a vorbit despre greșelile făcute de autoritățile ruse în domeniul medicinei militare.

Panel discussion "Crisis of the world order and Ukraine" as part of the forum "What kind of Ukraine do we need?" at the International Multimedia Press Center "Rossiya Segodnya".
Viziunea politică incoerentă și absurdă creată de propagandiștii ruși, precum „ideologul lui Putin”, Alexandr Dughin, l-a ajutat pe liderul de la Kremlin să dea vina pe un inamic imaginar și foarte vag pentru toate eșecurile regimului său. Foto: Profimedia Images

„Anglo-saxonii sunt un popor prădător, un popor parazit”, a spus Evici. „Ei studiază alte națiuni precum un măcelar studiază o vacă – numai ca să găsească cel mai bun loc unde să înfigă cuțitul.”

„Când pacientul are cangrenă, nu negociezi cu putregaiul”, a continuat Evici, folosind termeni pseudo-medicali utilizați în trecut de fasciști. „Lumea anglo-saxonă este cangrena omenirii. Sarcina noastră nu este să ‘eliberăm’ teritorii, ci să facem o intervenție chirurgicală globală.”

Viziunea extremistă a acestui ultranaționalist rus capătă proporții isterice când Evici începe să le vorbească patrioților Z cu o determinare și un simț al dreptății absolute în voce: „La Londra, ei nici măcar nu sunt oameni în felul în care înțelegem noi oamenii. Sunt purtători fizici ai unui program satanic. Suntem ori noi, ori ei. Nu există cale de mijloc în vremea ciumei.”

Carthago Delenda Est. „Este un război al Spiritului împotriva Materiei”

Pentru Putin, acest tip de viziune politică incoerentă și absurdă, precum cea exprimată și de Alexandr Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, a fost extrem de utilă.

„Operațiunea militară specială este un război al Pământului contra Mării. Este un război al Spiritului împotriva Materiei”, a scris Dughin într-o colecție de articole intitulată „Carthago Delenda Est” (Cartagina trebuie distrusă).

„Occidentul este civilizația Mării (Cartagina); este civilizația banilor, comerțului și fluidității. Rusia este civilizația Pământului (Roma). Noi suntem civilizația Onoarei, Ierarhiei și Ordinii. Acesta nu este un conflict politic; este un război metafizic împotriva Împărăției Anticristului”, a continuat Dughin.

simbol-z-ambasada-sua-moscova
Contractul social care i-a ținut pe toți patrioții fanatici și violenți ai Rusiei de partea lui Putin se rupe. Foto: Profimedia Images

Putin poate da vina pe acest inamic imaginar și foarte vag pentru toate eșecurile și frustrările produse de noua ordine rusească pe care el încearcă să o construiască.

Prin folosirea acestei tactici, rușii au ajuns să creadă că agențiile de spionaj britanice sunt extraordinar de puternice și că încearcă mereu să distrugă toate lucrurile bune care sunt protejate de agenții nobili ai Rusiei.

Este inamicul clasic creat de ideologia fascistă: slab și, în același timp, atotputernic. În propaganda rusă, Marea Britanie este slabă, falimentară și decăzută, dar, în același timp, controlează din umbră Statele Unite, sistemul bancar global și așa mai departe.

În viziunea patrioților Z, imperiul întunericului l-a corupt chiar și pe Putin

Se poate ca Putin să fi preluat aceste idei din motive pur cinice, precum un manipulator cu experiență care caută un inamic convenabil. Însă, problema este că atunci când dai naștere unei astfel de frenezii, ea se poate întoarce împotriva ta.

Persoane ca Evici, care cred cu adevărat acest tip de propagandă, au devenit o amenințare chiar și pentru Putin. Dacă inamicul tău este încarnarea răului global, un imperiu al întunericului care amenință sfânta Rusie de secole, atunci negocierile, compromisurile și constrângerile bugetare ale războiului lui Putin nu au niciun sens.

În viziunea patrioților Z, imperiul a reușit să îl corupă chiar și pe Putin sau, cel puțin, pe oamenii din jurul lui, ceea ce ar afecta grav convingerile lor legate de vechiul mit al „țarului cel bun”. Conspirația a pătruns atât de adânc încât a putrezit și Moscova.

Paradă Kremlin
În viziunea patrioților Z, „ciuma” Occidentului s-a extins atât de mult încât a putrezit și Moscova. Foto: Profimedia Images

Astfel, contractul social care i-a ținut pe toți acești fanatici violenți de partea lui Putin se rupe. „Patrioții furioși” au susținut propaganda, au contribuit la intimidarea opoziției și au fost folosiți pe post de carne de tun pe câmpul de luptă din Ucraina. Putin i-a orbit cu fantezii și promisiuni despre „A Treia Romă” și restaurarea gloriei imperiale.

Acum, însă, când visul cuceririi Kievului în trei zile s-a stins demult, iar internetul rusesc este plin de glume murdare despre felul în care „liniile roșii” ale Rusiei se transformă mereu în niște „dâre maro”, patrioții Z au devenit furioși, disperați și decepționați.

„Timpurile tulburi” de acum 400 de ani ar putea amenința din nou Rusia

Credința potrivit căreia Rusia se apropie de o nouă perioadă extrem de dificilă, precum „Timpurile tulburi” din 1598-1613, a devenit în concepția populară o viziune despre viitor aproape inevitabilă, după ce la început părea imposibilă.

Rusia ar putea fi la un singur incident major de un dezastru: o nouă înfrângere militară, o „înțelegere rușinoasă de culise”, așa cum numesc patrioții Z orice eventuală pace negociată în Ucraina, sau prăbușirea totală a economiei.

Putin s-ar putea confrunta atunci cu o revoltă de neoprit, dar nu din partea opoziției liberale exilate care organizează proteste anti-război, ci din partea „patrioților furioși” înarmați și antrenați de ultranaționaliști precum Evici.

Însă, ei nu se vor răzvrăti doar ca să răstoarne guvernul. Ei vor porni într-o misiune de purificare și epurare pentru a salva „gloriosul imperiu” și pentru a înlătura un impostor de pe tron.

