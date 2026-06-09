Patru ruși au murit după ce o fabrică care aparține Roscosmos a sărit în aer în Sankt Petersburg. Ce se producea în uzină

În Sankt Petersburg a avut loc o explozie urmată de un incendiu în zona industrială din apropierea gării Finliandskaia. Ministerul Situațiilor de Urgență a precizat că incendiul a izbucnit pe strada Mineralnaia, nr. 32. Conform datelor publice, la această adresă se află clădirea de producție a fabricii „Arsenal”, care aparține agenției „Roscosmos”.

Conform informațiilor publicate de „Fontanka”, patru persoane au murit în urma incidentului. Două dintre ele au fost găsite în interiorul clădirii incendiate, iar alte două se aflau sub dărâmături. De asemenea, două persoane au fost spitalizate cu leziuni de diferite grade de gravitate. Ministerul Situațiilor de Urgență a raportat două victime.

Publicația a scris că a ars un hangar în care erau depozitate reactivi chimici. Incendiul, care a cuprins 400 m², a fost stins în nouă ore, cu ajutorul unui tren special. Unda de șoc a distrus gardul de cărămidă care separa liniile de cale ferată de teritoriul întreprinderii. Un nor dens de fum negru a fost vizibil din diferite cartiere ale Sankt Petersburgului. Din cauza incidentului, circulația trenurilor a fost oprită în gară.

Comitetul de anchetă a deschis un dosar penal pentru încălcarea normelor de siguranță în timpul lucrărilor de construcție sau de altă natură (articolul 216 din Codul penal, până la 7 ani de închisoare). Ca ipoteză principală a incidentului se ia în considerare aprinderea vaporilor de acetonă.

Uzina de construcții de mașini „Arsenal” produce echipamente pentru armata rusă și industria spațială. În special, aici se produc sateliți (inclusiv aparate de recunoaștere radio-tehnică „Lotos”), instalații de artilerie și lansatoare navale (AK-100, AK-130, AK-176MA etc.), precum și motoare pentru rachete. Fabrica se află sub sancțiuni din partea SUA, Marii Britanii și Uniunii Europene ca o companie care execută comenzi de apărare ale statului rus, inclusiv pentru desfășurarea războiului împotriva Ucrainei.

Editor : A.R.