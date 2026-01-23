Live TV

Pentru a se alinia variantei oficiale, un tribunal rus a șters decizia conform căreia crucișătorul Moskva a fost scufundat de ucraineni

Data publicării:
Scufundarea crucișătorului Moskva
Scufundarea crucișătorului Moskva FOTO: Profimedia Images
Din articol
Un colonel ucrainean, vinovat, pus să plătească pagubele Varianta internațională Ce hotărâse tribunalul Verdictul a fost șters

Narațiunea oficială a Kremlinului este că nava de luptă Moskva s-a scufundat cu pierderi mari de vieți omenești din cauza incendiilor de la bord în marea agitată și că rachetele antinavale ucrainene nu au lovit nimic. Atâta doar că versiunea oficială a fost la un pas să fie contrazisă de verdictul unei curți de justiție, și el extrem de bizar.

Atât versiunea oficială rusă cât și concluziile stabilite de tribunalul moscovit sunt extrem de bizare în comparație cu versiunea oficială, știută de toată lumea, informează Kyiv Post.

Un colonel ucrainean, vinovat, pus să plătească pagubele

Joi, un tribunal militar din Moscova a confirmat din greșeală că rachetele antinavale ucrainene au lovit și scufundat nava amiral a flotei ruse din Marea Neagră (BSF), crucișătorul greu Moskva. În mai puțin de o zi, comunicatul de presă a fost șters, pentru că acesta contrazicea o narațiune de lungă durată a Kremlinului despre înfrângerea navală.

Un verdict publicat de cel de-al doilea district militar al Rusiei a constatat că Andrii Shubin, colonel, comandantul Brigăzii 406 Artilerie a Corpului de Marină ucrainean, a fost complice direct la scufundarea navei de război, ordonând subordonaților săi care manevrau bateriile de coastă să tragă asupra crucișătorului în timpul unei lupte din 13 aprilie 2022, ucigând și rănind marinari și ofițeri ruși aflați la bord.

Varianta internațională

Potrivit mass-media ucraineană și observatorilor independenți, două rachete antinavale ucrainene Neptune au lovit, au incendiat și au devastat nava Moskva, o navă blindată cu o greutate de aproximativ 12.000 de tone și, la momentul respectiv, pe departe cea mai mare navă de război din Marea Neagră.
Navele de marfă care treceau prin zonă au fotografiat și filmat suprastructura prăbușită și carena găurită a navei Moskva înainte ca nava de război să se scufunde.
Agențiile de informații occidentale au atribuit scufundarea forțelor navale ucrainene. Agențiile de știri ale Kremlinului au ignorat inițial incidentul, dar ulterior au trecut la o versiune conform căreia crucișătorul s-a scufundat după șase ore de luptă împotriva unui incendiu la bord cauzat de un scurtcircuit, pe o mare agitată, ceea ce a complicat operațiunile de control al avariilor.

Ce hotărâse tribunalul

Tribunalul din Moscova a respins aparent narațiunea privind scufundarea accidentală promovată de ani de zile de mass-media de stat rusă, considerându-l în schimb pe Shubin (în lipsă) direct responsabil pentru distrugerea navei Moskva și moartea a 20 de marinari ruși, precum și pentru rănirea a 24 de marinari aflați la bordul crucișătorului. Alți opt marinari rămân dispăruți în acțiune din cauza „atacului premeditat” împotriva navei de război ruse, a constatat tribunalul.

Procurorii militari ruși au adunat „dovezi convingătoare” că Shubin a atacat intenționat navele de război, care, potrivit concluziilor instanței, erau „angajate în operațiuni de sprijin umanitar”, ceea ce face ca atacurile ucrainene și pierderile de vieți omenești și pagubele cauzate de acestea să fie „acte de terorism internațional”.

Verdictul tribunalului îl obligă pe colonelul Shubin – în cazul în care autoritățile ruse îl vor reține vreodată – să execute o pedeapsă cu închisoarea care va fi stabilită ulterior de un judecător și să plătească o amendă de 2.233.307.584,88 ruble (29.390.000 dolari) pentru daunele cauzate Ministerului Apărării din Rusia, se arată în declarație.

Un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) din 3 aprilie, care a avariat fregata rusă Admiral Zossen, tot în apele internaționale ale Mării Negre, la 100-150 km (62-93 mile) est de regiunea deltei Dunării din România, ar fi fost, de asemenea, ordonat de Shubin, încălcând legea rusă, se arată în declarația instanței.

Verdictul a fost șters

Comunicatul de presă oficial care detaliază hotărârea instanței și sancțiunile la care este supus Shubin a fost accesibil publicului timp de mai puțin de o zi, înainte ca autoritățile să îl elimine, a raportat platforma independentă de știri rusă Mediazona, într-un raport publicat joi, care include o captură de ecran a concluziilor instanței, acum șterse.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
potra georgescu
5
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față la Curtea de Apel București. Decizie...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petropavlovsk-Kamceatski, Kamceatka
Kamceatka cere ajutorul Moscovei, după ce ninsorile au paralizat regiunea. „Rafturile magazinelor - goale, ca în vremurile sovietice”
Peskov
Reacția Kremlinului la intenția lui Trump de a cumpăra Groenlanda: „Va intra cu siguranţă în istorie”
vladimir putin
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Temele discutate de către dictatorul de la Kremlin
cladirea parlamentului din republica moldova
Moscova le cere rușilor să nu mai călătorească în Republica Moldova. „Pericolele” la care sunt supuși conaționalii lui Putin
Vladimir Putin'S 2026 New Year Eve Address
Cum sunt recrutați sabotorii „de unică folosință” ai Rusiei: „Chiar și atacurile eșuate sau cu impact redus ating obiectivele” Moscovei
Recomandările redacţiei
profimedia-0330609615
Veteranii NATO, furioși după declarațiile lui Trump despre...
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie...
cartier de blocuri nou construite
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să spună exact ce vând...
Ultimele știri
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele din Iran, potrivit unui ONG. Accesul la internet a fost parțial reluat
Premieră: O primărie reduce taxele, după ce le-a mărit la începutul anului. Cei care au plătit majorat vor primi diferența înapoi
Mize mari, așteptări limitate. Cum a intrat Ucraina în negocierile trilaterale cu SUA și Rusia. „Totul se reduce la teritoriu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Cum se va calcula valoarea reală a imobilelor, din 2027. Schimbarea anunțată de Guvern
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
Controverse într-o stațiune frecventată de români, după ce un hotel a introdus taxă de 5 euro pentru toalete
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat