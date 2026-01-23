Pentru a se alinia variantei oficiale, un tribunal rus a șters decizia conform căreia crucișătorul Moskva a fost scufundat de ucraineni

Narațiunea oficială a Kremlinului este că nava de luptă Moskva s-a scufundat cu pierderi mari de vieți omenești din cauza incendiilor de la bord în marea agitată și că rachetele antinavale ucrainene nu au lovit nimic. Atâta doar că versiunea oficială a fost la un pas să fie contrazisă de verdictul unei curți de justiție, și el extrem de bizar.

Atât versiunea oficială rusă cât și concluziile stabilite de tribunalul moscovit sunt extrem de bizare în comparație cu versiunea oficială, știută de toată lumea, informează Kyiv Post.

Un colonel ucrainean, vinovat, pus să plătească pagubele

Joi, un tribunal militar din Moscova a confirmat din greșeală că rachetele antinavale ucrainene au lovit și scufundat nava amiral a flotei ruse din Marea Neagră (BSF), crucișătorul greu Moskva. În mai puțin de o zi, comunicatul de presă a fost șters, pentru că acesta contrazicea o narațiune de lungă durată a Kremlinului despre înfrângerea navală.

Un verdict publicat de cel de-al doilea district militar al Rusiei a constatat că Andrii Shubin, colonel, comandantul Brigăzii 406 Artilerie a Corpului de Marină ucrainean, a fost complice direct la scufundarea navei de război, ordonând subordonaților săi care manevrau bateriile de coastă să tragă asupra crucișătorului în timpul unei lupte din 13 aprilie 2022, ucigând și rănind marinari și ofițeri ruși aflați la bord.

Varianta internațională

Potrivit mass-media ucraineană și observatorilor independenți, două rachete antinavale ucrainene Neptune au lovit, au incendiat și au devastat nava Moskva, o navă blindată cu o greutate de aproximativ 12.000 de tone și, la momentul respectiv, pe departe cea mai mare navă de război din Marea Neagră.

Navele de marfă care treceau prin zonă au fotografiat și filmat suprastructura prăbușită și carena găurită a navei Moskva înainte ca nava de război să se scufunde.

Agențiile de informații occidentale au atribuit scufundarea forțelor navale ucrainene. Agențiile de știri ale Kremlinului au ignorat inițial incidentul, dar ulterior au trecut la o versiune conform căreia crucișătorul s-a scufundat după șase ore de luptă împotriva unui incendiu la bord cauzat de un scurtcircuit, pe o mare agitată, ceea ce a complicat operațiunile de control al avariilor.

Ce hotărâse tribunalul

Tribunalul din Moscova a respins aparent narațiunea privind scufundarea accidentală promovată de ani de zile de mass-media de stat rusă, considerându-l în schimb pe Shubin (în lipsă) direct responsabil pentru distrugerea navei Moskva și moartea a 20 de marinari ruși, precum și pentru rănirea a 24 de marinari aflați la bordul crucișătorului. Alți opt marinari rămân dispăruți în acțiune din cauza „atacului premeditat” împotriva navei de război ruse, a constatat tribunalul.

Procurorii militari ruși au adunat „dovezi convingătoare” că Shubin a atacat intenționat navele de război, care, potrivit concluziilor instanței, erau „angajate în operațiuni de sprijin umanitar”, ceea ce face ca atacurile ucrainene și pierderile de vieți omenești și pagubele cauzate de acestea să fie „acte de terorism internațional”.

Verdictul tribunalului îl obligă pe colonelul Shubin – în cazul în care autoritățile ruse îl vor reține vreodată – să execute o pedeapsă cu închisoarea care va fi stabilită ulterior de un judecător și să plătească o amendă de 2.233.307.584,88 ruble (29.390.000 dolari) pentru daunele cauzate Ministerului Apărării din Rusia, se arată în declarație.

Un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) din 3 aprilie, care a avariat fregata rusă Admiral Zossen, tot în apele internaționale ale Mării Negre, la 100-150 km (62-93 mile) est de regiunea deltei Dunării din România, ar fi fost, de asemenea, ordonat de Shubin, încălcând legea rusă, se arată în declarația instanței.

Verdictul a fost șters

Comunicatul de presă oficial care detaliază hotărârea instanței și sancțiunile la care este supus Shubin a fost accesibil publicului timp de mai puțin de o zi, înainte ca autoritățile să îl elimine, a raportat platforma independentă de știri rusă Mediazona, într-un raport publicat joi, care include o captură de ecran a concluziilor instanței, acum șterse.

