Partizanii ucraineni continuă să țintească obiective-cheie pe teritoriul rus, în timp ce rușii încearcă să le apere de atacurile dronelor.

O informație Defense Express arată că Rusia acoperă acum în mod activ rezervoarele de combustibil cu plase de protecție după o serie de atacuri reușite asupra infrastructurii sale petroliere de către dronele ucrainene.

Raportul precizează că agenții mișcării continuă să efectueze recunoașterea acestor ținte cheie. Ei înregistrează coordonatele exacte și tipurile de structuri de protecție și evaluează nivelul de protecție pentru fiecare țintă. Datele permit planificarea unor noi atacuri de precizie.

„Fiecare nouă încercare a Federației Ruse de a-și fortifica instalațiile nu face decât să amâne inevitabilul. Vom continua să paralizăm infrastructura de combustibil a ocupantului, complicând logistica inamicului în toate direcțiile”, se arată în declarație.

Metoda folosită acum se asemănă cu cea folosită la începutul invaziei pentru protejarea tancurilor. Montarea unor plase și colivii pentru a proteja turelele blindatelor au dat naștere la multe comentarii ale specialiștilor militari, mulți dintre ei subliniind inutilitatea acestora.

