În Regiunea Autonomă Khantî-Mansi (OKM), în noaptea de 4 spre 5 mai, a fost declarată pentru prima dată de la începutul războiului pe scară largă din Ucraina o alertă de rachete. „Serviciile și instituțiile responsabile au fost puse în stare de alertă maximă și iau toate măsurile necesare pentru asigurarea securității. Vă rog să păstrați calmul”, a scris șeful regiunii, Ruslan Kukharuk, pe canalul său de Telegram.

El a îndemnat locuitorii să nu iasă din casă sau să găsească un adăpost și să nu părăsească locul sigur. După patruzeci de minute, Kukharuk a anunțat ridicarea alertei de rachete, dar nu a comunicat nimic despre consecințele atacului. În același timp, KhMAO se află la 2.000 km de granița cu Ucraina.

Pe lângă KhMAO, pericolul de rachete din noaptea trecută a fost anunțat și în alte 16 regiuni. Printre acestea se numără regiunile Kurgan, Nijni Novgorod, Orenburg, Bashkortostan, Mordovia, Tatarstan, Udmurtia și altele. În acest context, restricțiile de zbor au fost introduse în aeroporturile din Volgograd, Izhevsk, Kazan, Nizhnekamsk, Nijni Novgorod, Orenburg, Orsk, Penza, Perm, Pskov, Samara, Saratov, Tambov, Ulyanovsk, Ufa, Cheboksary, Cerepovets, Iaroslavl și Sankt Petersburg.

În Cheboksary, capitala republicii Ciuvasia, a fost lovită fabrica „VNIIR-Progress”, care produce pentru armata rusă antene „Cometa”, menite să protejeze dronele împotriva mijloacelor ucrainene de luptă radio-electronică (LRE). În regiunea Leningrad, după un atac al dronelor, a luat foc una dintre cele mai mari rafinării de petrol din țară, „Kirishinefteorgsintez” (KINEF). Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat în raportul său că 289 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra a 19 regiuni și a apelor Mării Azov. Ministerul Apărării nu a menționat nimic despre rachetele interceptate.

La sfârșitul lunii aprilie, dronele ucrainene au stabilit noi recorduri de rază de acțiune: în regiunea Orenburg, situată la mai mult de 1.500 km de granița cu Ucraina, a fost atacată o rafinărie de petrol, iar pentru prima dată a fost lovită și rafinăria din Perm, care se află la 2.000 km de graniță. În ambele cazuri, atacurile au provocat incendii puternice.

Anul trecut, Ucraina a anunțat dezvoltarea propriului rachetă cu rază lungă de acțiune „Flamingo”, capabilă să lovească la o distanță de până la 3.000 km. Astfel, aceasta poate ajunge la obiective practic pe întreg teritoriul european al Rusiei, precum și la ținte din Ural.

