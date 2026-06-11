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Pentru prima dată în 23 de ani. Moscova a anulat unul dintre cele mai importante evenimente, de frica dronelor ucrainene

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Moscova. Sursa foto: Profimedia

La Moscova, pentru prima dată în ultimii 23 de ani, a fost anulat concertul de pe Piața Roșie organizat cu ocazia Zilei Rusiei, sărbătorită pe 12 iunie, a informat publicația Msk1.

Potrivit acesteia, evenimentul a fost mutat într-un alt loc, iar lista artiștilor anunțați s-a redus considerabil. Inițial, concertul intitulat „În unitatea popoarelor – puterea Rusiei” a fost anunțat de echipa cântăreței Nadejda Babkina. Printre artiștii anunțați se aflau Shaman, Larisa Dolina, Tatiana Kurtukova, Alexander Buinov și trupa Ay Yola.

Transmisia „marelui concert festiv” de pe Piața Roșie a fost planificată și de canalul de televiziune „Rusia 1”. Conform grilei de programe, transmisia ar trebui să înceapă vineri, la ora 21:30.

Cu toate acestea, acum, după cum scrie Msk1, evenimentul va avea loc la centrul cultural „Mossovet” de pe Piața Preobrazhenskaia, situată în estul Moscovei. În același timp, majoritatea vedetelor anunțate anterior „nu vor veni să încânte publicul”, notează publicația. Msk1 nu precizează motivul anulării și mutării concertului.

Anterior, autoritățile au anulat, pentru prima dată din 2007, defilarea tehnicii militare la Parada Victoriei de pe Piața Roșie. Ministerul Apărării al Federației Ruse a explicat această decizie prin „situația operațională actuală”, iar la Kremlin s-a vorbit despre o „amenințare teroristă” din partea Ucrainei. În același timp, înainte de paradă, atacurile dronelor ucrainene asupra Moscovei s-au intensificat.

Evenimentele festive dedicate Zilei Rusiei au început să se desfășoare pe Piața Roșie din Moscova în 2003. Primul dintre acestea a inclus un spectacol teatral, o paradă a reprezentanților regiunilor Rusiei, o paradă militară și concertul „Vocile tinere ale Rusiei”. De atunci, evenimentele au avut loc în fiecare an. În 2025, la concert au participat Shaman, trupa „Lube”, Nikolai Baskov, Grigori Leps, Serghei Lazarev și Dima Bilan.

În ciuda amenințării dronelor, pe Piața Roșie continuă să se organizeze evenimente de amploare. Astfel, în perioada 4-7 iunie, acolo a avut loc un festival al cărții. Între timp, în noaptea de 11 iunie, în apropierea Moscovei, forțele de apărare aeriană au doborât 15 drone ucrainene, a declarat primarul capitalei, Serghei Sobianin. Cu o zi înainte, pe 10 iunie, armata a interceptat 31 de drone în apropierea Moscovei.

Editor : A.R.

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