Până la jumătatea lunii noiembrie, comandamentul rus a concentrat la baza aeriană „Ukrainka” din regiunea Amur un număr de 47 de bombardiere strategice purtătoare de rachete, ceea ce reprezintă de câteva ori mai mult decât la alte aerodromuri militare din Rusia, potrivit proiectului OSINT AviVector.

Această deplasare fără precedent de-a lungul întregului război a aviației Forțelor Aeriene ale Federației Ruse către Extremul Orient a avut loc după atacurile din vară ale Ucrainei asupra fostei sale baze principale, aerodromul „Engels-2” din regiunea Saratov.

La „Ukrainka”, până la sfârșitul toamnei anului 2026, se află 37 de bombardiere strategice cu turbopropulsie Tu-95MS și încă 10 bombardiere strategice intercontinentale Tu-160M. Ultimul lot, format din nouă avioane, a sosit la baza din Extremul Orient la începutul lunii noiembrie. Potrivit analiștilor OSINT ucraineni, înainte de a fi transferate în noaptea de 2 spre 3 noiembrie, aceste bombardiere au reușit să participe la atacuri masive asupra Ucrainei, în urma cărora, printre altele, au fost răniți peste 70 de pacienți și angajați ai unui spital din Harkov.

Judecând după datele obținute din recunoașterea prin satelit, la baza „Ukrainka” din Extremul Orient, avioanele Tu-95MS și Tu-160M stau fără protecție și camuflaj, chiar sub cerul liber. Se presupune că strategia comandamentului rus se bazează pe faptul că baza din raionul Seryševsk, din regiunea Amur, se află la peste 6.000 km de granițele Ucrainei și că forțele ucrainene nu o pot ataca din punct de vedere tehnic.

În acest context, tocmai „Ukrainka” a servit, la 1 iunie 2025, drept una dintre țintele operațiunii „Păianjen”, când serviciile speciale din Kiev au atacat obiective ale Forțelor Aeriene ale Federației Ruse cu ajutorul unor drone transportate în prealabil în camioane adânc în teritoriul Rusiei, fără știrea șoferilor. Mai exact, în regiunea Amur, atacul a eșuat atunci din cauza unui incendiu accidental al unui camion care transporta drone. Cu toate acestea, la bazele aeriene din alte patru regiuni ale Rusiei (Ivanovo, Irkutsk, Murmansk și Ryazan), Ucraina a avariat sau distrus, conform unor estimări diferite, între 28 și 41 de bombardiere, inclusiv cel puțin 10 Tu-95MS.

Relocarea pe scară largă a bombardierelor rusești în Extremul Orient, în vara acestui an, a fost precedată de o serie de atacuri ale forțelor ucrainene asupra fostei lor baze cheie din orașul Engels, din regiunea Saratov. La acea vreme, dronele au distrus încă cel puțin două avioane Tu-95MS, fiecare dintre aceste pierderi fiind irecuperabilă, întrucât acest tip de bombardier nu mai este produs în Rusia. „Tocmai aceste avioane lansează atacuri asupra Ucrainei. Mulțumesc tuturor soldaților noștri pentru precizia lor!”, a declarat atunci președintele țării, Volodimir Zelenski.

Editor : A.R.