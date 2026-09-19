„Pentru unii este război, pentru alții este o afacere”: De ce noua clasă a războinicilor de la Kremlin poate fi o problemă pentru Putin

Peste 180 dintre candidații susținuți de partidele care participă la alegerile parlamentare din Rusia sunt veterani care au luptat în Ucraina. Acest lucru nu este o coincidență. Un parlament plin de veterani de război ar justifica „operațiunea militară specială” și ar garanta continuarea susținerii măsurilor pe care Vladimir Putin și le dorește. Însă, planul președintelui rus nu este lipsit de riscuri: ce se va întâmpla dacă noua clasă de războinici de la Kremlin se va întoarce împotriva liderului lor?

La o primă vedere, susținerea pentru războiul din Ucraina pare că a rămas la un nivel destul de ridicat în Rusia. În luna august, 68% dintre rușii care au participat la un sondaj al Centrului Levada au spus că susțin acțiunile armatei ruse în Ucraina.

Cu o lună înainte, când rușilor li s-a cerut să aleagă între a face concesii în fața Ucrainei și a Occidentului pentru a pune capăt războiului și a intensifica atacurile asupra Ucrainei, 56% dintre ei au ales a doua opțiune și doar 25% au preferat calea pașnică.

Dar, aceste procente ascund un adevăr periculos. Chiar dacă rușii acceptă, în mare parte, explicațiile lui Putin pentru continuarea războiului, tot mai mulți dintre ei devin iritați de consecințele acțiunilor Kremlinului.

Trei sferturi din ruși cred că războiul afectează negativ economia, iar 42% spun că condițiile economice s-au înrăutățit în ultimele trei luni. O treime dintre ei ar vrea ca banii cheltuiți pe armată să fie redistribuiți către sănătate, educație și pensii, potrivit Newsweek.

Acesta este genul de nemulțumiri pe care chiar și un lider autoritar ca Putin nu le va putea ține în frâu la nesfârșit. Răspunsul său a fost să creeze un „partid al victoriei” pro-război ce va susține intensificarea operațiunilor militare în afara granițelor și măsurile de reprimare a opoziției pe plan intern.

Povestea lui Evgheni Prigojin, fostul lider al Grupului Wagner, care s-a răzvrătit împotriva Moscovei și a fost, până la urmă, eliminat, ilustrează cel mai bine care sunt riscurile pentru Putin dacă nu va reuși să îi țină în frâu pe veteranii de război. Foto: Profimedia Images

„Vremea eroilor”: Putin vrea să creeze o nouă clasă politică ce va susține războiul la nesfârșit

Parlamentul care va fi ales weekendul acesta va rămâne la putere până după următoarele alegeri prezidențiale programate pentru 2030.

„Putin se bazează pe veterani acum și se va baza pe ei și în următoarea perioadă de pace, pentru că intenționează să mențină un conflict profund cu Europa și Occidentul, indiferent de cum se va încheia războiul din Ucraina”, a spus Alexander Morozov, politolog rus și cercetător din partea centrului New Eurasian Strategies (NEST).

Obiectivul lui Putin în acest weekend nu este doar ca partidul său, Rusia Unită, să își asigure victoria – acest rezultat este inevitabil. Miza adevărată este construirea unei clase politice capabile să susțină un război fără sfârșit, indiferent de costuri.

„În 2027, noua Dumă de Stat, lucrând împreună cu Administrația Prezidențială, va adopta legi pentru susținerea efortului de război chiar și în cele mai sumbre scenarii”, a spus Morozov.

Programul „Vremea eroilor”, lansat de Putin în martie 2024, reprezintă cel mai clar mecanism implementat de Kremlin pentru a-i răsplăti pe veteranii de război care reușesc să scape cu viață din tranșeele din Ucraina.

Veteranii concurează pentru locurile oferite în cadrul unui program de elită ce îi pregătește pentru îndeplinirea unor funcții importante în guvernul rus și în marile companii de stat.

„Putin are motive reale să se teamă de veterani”

Dar nu toți cei incluși în categoria „participanților la operațiunea militară specială” sunt veterani care au luat parte la luptele din Ucraina. Unii dintre ei au primit acest statut cu toate că nu au făcut decât să trimită echipamente militare pe linia frontului sau au desfășurat misiuni umanitare.

Cei mai mulți dintre ei nu sunt soldați adevărați – este „un aranjament cu totul simbolic” pentru a crea senzația că veteranii sunt reprezentați la Kremlin, a explicat Farida Rustamova, jurnalistă din Rusia și fondatoare a publicației independente Vlast. „Ei nu vor deține cu adevărat puterea.”

Istoria recentă arată că există riscuri mari pentru Kremlin, dacă nu va putea să îi țină pe veterani de partea sa.

„Putin are motive reale să se teamă de veterani”, a spus Morozov. „Mulți luptători veterani sunt critici la adresa Ministerului Apărării, a Statului Major General și a felului în care operațiunile militare au fost planificate.”

„Cu cât războiul va dura mai mult și cu cât perspectiva victoriei devine mai incertă, cu atât mai periculos va deveni acest mediu pro-război pentru Putin.”

Povestea lui Evgheni Prigojin, fostul lider al Grupului Wagner, care s-a răzvrătit împotriva Moscovei și a fost, până la urmă, eliminat, după ce o explozie a distrus avionul cu care zbura, este poate cel mai reprezentativ exemplu.

Răscoala sa armată, în timpul căreia mercenarii Wagner au reușit să ocupe orașul Rostov pe Don și să se apropie rapid de Moscova, a produs un șoc puternic pentru regimul de la Kremlin.

Prigojin nu s-a opus niciodată războiului, ci doar celor care conduceau armata rusă și luau deciziile cele mai importante.

„Cu cât războiul va dura mai mult și cu cât perspectiva victoriei devine mai incertă, cu atât mai periculos va deveni acest mediu pro-război pentru Putin.” Foto: Profimedia Images

Veteranii ruși de război atacă clasa oligarhilor de la Moscova

Unii dintre veteranii care candidează la aceste alegeri și-au exprimat deja nemulțumirea față de liderii politici. Anton Șilov, din partea comuniștilor, a fost rănit grav în timpul bătăliei pentru Hostomel de la începutul războiului din Ucraina.

Șilov a acuzat Rusia Unită că duce o campanie electorală nedreaptă și a atacat clasa tot mai puternică a miliardarilor ruși: „Pentru unii este război, pentru alții este o afacere.”

Konstantin Rîjak, candidat din partea partidului Rusia Justă, a spus că partidul aflat la conducere se comportă ca și când „totul este bine”, iar Alexander Zițer din partea partidului Oameni noi a vorbit despre „disonanța cognitivă” pe care soldații o au atunci când se întorc din zonele devastate de război în luxul de la Moscova.

Niciunul dintre acești veterani, și mulți alți candidați ca ei, nu militează împotriva războiului, ci critică felul în care operațiunile militare sunt executate, pe cei care beneficiază de pe urma lor și faptul că unii ruși trebuie să facă sacrificii mult mai mari decât alții.

Pe măsură ce pierderile se înmulțesc și viața rușilor de rând devine tot mai grea, această nouă clasă militară de la Kremlin ar putea deveni tot mai agitată din cauza situației din Rusia.

Putin va reuși să umple parlamentul rus cu „eroi de război” care îi sunt, deocamdată, loiali politic. Testul mai dificil va veni odată ce tot mai mulți soldați răniți și deziluzionați se vor întoarce de pe front într-o țară care cere în continuare sacrificii mari de la poporul său. Rămâne de văzut dacă statutul și recompensele oferite vor fi suficiente pentru a-i ține în frâu.

Editor : Raul Nețoiu