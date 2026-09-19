Live TV

„Pentru unii este război, pentru alții este o afacere”: De ce noua clasă a războinicilor de la Kremlin poate fi o problemă pentru Putin

Data publicării:
veterani de război ruși premiați de Vladimir Putin la Kremlin
Miza adevărată a alegerilor parlamentare pentru Putin este construirea unei clase politice formate din veterani de război ce vor susține un război fără sfârșit, indiferent de costuri. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Vremea eroilor”: Putin vrea să creeze o nouă clasă politică ce va susține războiul la nesfârșit „Putin are motive reale să se teamă de veterani” Veteranii ruși de război atacă clasa oligarhilor de la Moscova

Peste 180 dintre candidații susținuți de partidele care participă la alegerile parlamentare din Rusia sunt veterani care au luptat în Ucraina. Acest lucru nu este o coincidență. Un parlament plin de veterani de război ar justifica „operațiunea militară specială” și ar garanta continuarea susținerii măsurilor pe care Vladimir Putin și le dorește. Însă, planul președintelui rus nu este lipsit de riscuri: ce se va întâmpla dacă noua clasă de războinici de la Kremlin se va întoarce împotriva liderului lor?

La o primă vedere, susținerea pentru războiul din Ucraina pare că a rămas la un nivel destul de ridicat în Rusia. În luna august, 68% dintre rușii care au participat la un sondaj al Centrului Levada au spus că susțin acțiunile armatei ruse în Ucraina.

Cu o lună înainte, când rușilor li s-a cerut să aleagă între a face concesii în fața Ucrainei și a Occidentului pentru a pune capăt războiului și a intensifica atacurile asupra Ucrainei, 56% dintre ei au ales a doua opțiune și doar 25% au preferat calea pașnică.

Dar, aceste procente ascund un adevăr periculos. Chiar dacă rușii acceptă, în mare parte, explicațiile lui Putin pentru continuarea războiului, tot mai mulți dintre ei devin iritați de consecințele acțiunilor Kremlinului.

Trei sferturi din ruși cred că războiul afectează negativ economia, iar 42% spun că condițiile economice s-au înrăutățit în ultimele trei luni. O treime dintre ei ar vrea ca banii cheltuiți pe armată să fie redistribuiți către sănătate, educație și pensii, potrivit Newsweek.

Acesta este genul de nemulțumiri pe care chiar și un lider autoritar ca Putin nu le va putea ține în frâu la nesfârșit. Răspunsul său a fost să creeze un „partid al victoriei” pro-război ce va susține intensificarea operațiunilor militare în afara granițelor și măsurile de reprimare a opoziției pe plan intern.

Wagner founder Yevgeny Prigozhin, killed when his plane exploded near Moscow in 2023.
Povestea lui Evgheni Prigojin, fostul lider al Grupului Wagner, care s-a răzvrătit împotriva Moscovei și a fost, până la urmă, eliminat, ilustrează cel mai bine care sunt riscurile pentru Putin dacă nu va reuși să îi țină în frâu pe veteranii de război. Foto: Profimedia Images

„Vremea eroilor”: Putin vrea să creeze o nouă clasă politică ce va susține războiul la nesfârșit

Parlamentul care va fi ales weekendul acesta va rămâne la putere până după următoarele alegeri prezidențiale programate pentru 2030.

„Putin se bazează pe veterani acum și se va baza pe ei și în următoarea perioadă de pace, pentru că intenționează să mențină un conflict profund cu Europa și Occidentul, indiferent de cum se va încheia războiul din Ucraina”, a spus Alexander Morozov, politolog rus și cercetător din partea centrului New Eurasian Strategies (NEST).

Obiectivul lui Putin în acest weekend nu este doar ca partidul său, Rusia Unită, să își asigure victoria – acest rezultat este inevitabil. Miza adevărată este construirea unei clase politice capabile să susțină un război fără sfârșit, indiferent de costuri.

„În 2027, noua Dumă de Stat, lucrând împreună cu Administrația Prezidențială, va adopta legi pentru susținerea efortului de război chiar și în cele mai sumbre scenarii”, a spus Morozov.

Programul „Vremea eroilor”, lansat de Putin în martie 2024, reprezintă cel mai clar mecanism implementat de Kremlin pentru a-i răsplăti pe veteranii de război care reușesc să scape cu viață din tranșeele din Ucraina.

Veteranii concurează pentru locurile oferite în cadrul unui program de elită ce îi pregătește pentru îndeplinirea unor funcții importante în guvernul rus și în marile companii de stat.

„Putin are motive reale să se teamă de veterani”

Dar nu toți cei incluși în categoria „participanților la operațiunea militară specială” sunt veterani care au luat parte la luptele din Ucraina. Unii dintre ei au primit acest statut cu toate că nu au făcut decât să trimită echipamente militare pe linia frontului sau au desfășurat misiuni umanitare.

Cei mai mulți dintre ei nu sunt soldați adevărați – este „un aranjament cu totul simbolic” pentru a crea senzația că veteranii sunt reprezentați la Kremlin, a explicat Farida Rustamova, jurnalistă din Rusia și fondatoare a publicației independente Vlast. „Ei nu vor deține cu adevărat puterea.”

Istoria recentă arată că există riscuri mari pentru Kremlin, dacă nu va putea să îi țină pe veterani de partea sa.

„Putin are motive reale să se teamă de veterani”, a spus Morozov. „Mulți luptători veterani sunt critici la adresa Ministerului Apărării, a Statului Major General și a felului în care operațiunile militare au fost planificate.”

„Cu cât războiul va dura mai mult și cu cât perspectiva victoriei devine mai incertă, cu atât mai periculos va deveni acest mediu pro-război pentru Putin.”

Povestea lui Evgheni Prigojin, fostul lider al Grupului Wagner, care s-a răzvrătit împotriva Moscovei și a fost, până la urmă, eliminat, după ce o explozie a distrus avionul cu care zbura, este poate cel mai reprezentativ exemplu.

Răscoala sa armată, în timpul căreia mercenarii Wagner au reușit să ocupe orașul Rostov pe Don și să se apropie rapid de Moscova, a produs un șoc puternic pentru regimul de la Kremlin.

Prigojin nu s-a opus niciodată războiului, ci doar celor care conduceau armata rusă și luau deciziile cele mai importante.

Ryazan, Russia. 20 October, 2022. Russian President Vladimir Putin greets an army reservist called up for military training during a visit to the Western Military District training area for mobilized reservists, October 20, 2022 in Ryazan Region, Russia.
„Cu cât războiul va dura mai mult și cu cât perspectiva victoriei devine mai incertă, cu atât mai periculos va deveni acest mediu pro-război pentru Putin.” Foto: Profimedia Images

Veteranii ruși de război atacă clasa oligarhilor de la Moscova

Unii dintre veteranii care candidează la aceste alegeri și-au exprimat deja nemulțumirea față de liderii politici. Anton Șilov, din partea comuniștilor, a fost rănit grav în timpul bătăliei pentru Hostomel de la începutul războiului din Ucraina.

Șilov a acuzat Rusia Unită că duce o campanie electorală nedreaptă și a atacat clasa tot mai puternică a miliardarilor ruși: „Pentru unii este război, pentru alții este o afacere.”

Konstantin Rîjak, candidat din partea partidului Rusia Justă, a spus că partidul aflat la conducere se comportă ca și când „totul este bine”, iar Alexander Zițer din partea partidului Oameni noi a vorbit despre „disonanța cognitivă” pe care soldații o au atunci când se întorc din zonele devastate de război în luxul de la Moscova.

Niciunul dintre acești veterani, și mulți alți candidați ca ei, nu militează împotriva războiului, ci critică felul în care operațiunile militare sunt executate, pe cei care beneficiază de pe urma lor și faptul că unii ruși trebuie să facă sacrificii mult mai mari decât alții.

Pe măsură ce pierderile se înmulțesc și viața rușilor de rând devine tot mai grea, această nouă clasă militară de la Kremlin ar putea deveni tot mai agitată din cauza situației din Rusia.

Putin va reuși să umple parlamentul rus cu „eroi de război” care îi sunt, deocamdată, loiali politic. Testul mai dificil va veni odată ce tot mai mulți soldați răniți și deziluzionați se vor întoarce de pe front într-o țară care cere în continuare sacrificii mari de la poporul său. Rămâne de văzut dacă statutul și recompensele oferite vor fi suficiente pentru a-i ține în frâu.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
3
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hacker telefon
Cum se foloseşte Rusia de „super-aplicaţia” mobilă Max pentru a-şi spiona cetăţenii. „E cea mai ingenioasă şi înfricoşătoare tactică”
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Pierderile săptămânale ale Rusiei depășesc 10.000 de soldați, pentru a treia săptămână consecutivă. „E mai mult decât pot recruta”
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Trimisul lui Putin și extrema dreaptă germană se pregătesc să discute reluarea livrărilor de gaze rusești
Steve Witkoff și Jared Kushner
Ucraina și Rusia sunt din ce în ce mai nemulțumite de procesul de pace mediat de SUA. Rolul lui Steve Witkoff, pus la îndoială
Tanc rusesc T-90M Spărgătorul la paradă
Una dintre țările baltice a făcut planuri detaliate pentru evacuarea populației în Polonia, în cazul în care e atacată de Putin
Recomandările redacţiei
Trump Groenlanda Danemarca
Trump marchează un „triumf”: SUA și Danemarca au ajuns la un acord de...
siegfried muresan profimedia
Ce a răspuns premierul desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce se întâmplă cu vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Șansa României odată cu reconfigurarea forțelor SUA în Europa: C...
Ultimele știri
Cel mai mare test nuclear al Coreei de Nord a declanșat ani de cutremure, arată un studiu. Misterul care îi nedumerește pe cercetători
Europa nu ține pasul cu evoluțiile din domeniul dronelor și al războiului aerian din Ucraina, spune președintele Letoniei
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Universitatea Craiova încasează 3,17 milioane de euro de la UEFA pentru Conference League
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Mai poate plăti statul pensiile? România se împrumută la dobânzi uriașe. Deficitul la pensii: 10 miliarde €
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...