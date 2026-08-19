Penuria combustibulului din Rusia a ajuns la Moscova. Atacurile ucrainene au dus la restricții de vânzare de benzină și motorină

În Moscova, la stațiile de alimentare ale mai multor rețele au apărut limite privind distribuția de combustibil, în ciuda eforturilor autorităților de a asigura aprovizionarea capitalei prin redistribuirea volumelor din estul Rusiei. Reprezentanții „Gazprom Neft” au declarat pentru RBC că la stațiile de alimentare ale companiei „se aplică temporar” restricții privind vânzarea de benzină și motorină.

Pentru a afla dacă este permisă alimentarea cu combustibil în canistre, se poate întreba direct la stația respectivă, au precizat reprezentanții liniei de asistență telefonică. La „Gazprom Neft” s-a asigurat, de asemenea, că se depun toate eforturile pentru stabilizarea situației pe fondul creșterii cererii de combustibil din partea locuitorilor din Moscova.

La linia de asistență telefonică a „Tatneft” s-a declarat că limita de vânzare a benzinei la stațiile de alimentare ale companiei din Moscova este de 50 de litri, iar pentru motorină — de 60 de litri. Penuria de combustibil din capitală și din regiunea Moscovei a fost semnalată încă de săptămâna trecută.

Locuitorii din zonă au raportat întreruperi în aprovizionarea cu benzină și cozi la stațiile de alimentare după o nouă serie de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor rusești (numai în luna august au fost scoase din funcțiune cel puțin patru rafinării mari). Deficitul de AI-95 a devenit deosebit de evident; în ciuda creșterii prețurilor până la 120 de ruble pe litru, acesta a dispărut de la stațiile de alimentare ale „Gazprom”, „Rosneft”, „Neftmagistrali”, Teboil și ale altor rețele.

RBC confirmă că, în seara zilei de 18 august, benzina AI-92 era disponibilă doar la o singură stație de alimentare „Neftmagistrali” din Moscova. În ceea ce privește disponibilitatea motorinei, compania a recomandat, de asemenea, să se verifice la fiecare stație de alimentare în parte. La linia de asistență telefonică a „Lukoil” s-a comunicat că benzina AI-92, AI-95 și motorina erau disponibile la două stații din oraș, iar la încă una – doar motorină.

Surse din sectorul petrolier citate de Reuters au raportat la începutul săptămânii că Kremlinul a reluat campania de aprovizionare prioritară a Moscovei cu benzină. Potrivit surselor citate, deficitul de combustibil din regiunea Moscovei este acoperit prin redistribuirea volumelor din regiunile estice. Transporturile de benzină sunt direcționate către capitală din regiuni, în ciuda faptului că un număr din ce în ce mai mare dintre acestea se confruntă cu a doua val de criză a combustibilului, care a cuprins deja zeci de regiuni.

La data de 16 august, benzina sau motorina erau disponibile doar la 28,1% dintre stațiile de alimentare din țară, în timp ce cu o săptămână înainte acest indicator era de 41%, conform datelor aplicației „GdeBENZ”. În ultimele șapte zile, disponibilitatea combustibilului a scăzut în regiunile Volgograd, Chelyabinsk, Orenburg, Voronej, Samara, Penza, Saratov, Lipetsk și Rostov, precum și în Tatarstan.

Editor : A.R.