Pesimismul economic al rușilor a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. Ce arată un sondaj despre încrederea în armată

Rușii sunt mai pesimiști cu privire la starea economiei lor decât în orice alt moment din ultimii 20 de ani, iar cei mai mulți dintre ei afirmă că nivelul de trai se înrăutățește, a arătat organizația de sondaje Gallup într-un studiu publicat marți, relatează Kyiv Post.

Potrivit Gallup, 60% dintre respondenții din Rusia au declarat că situația economică din orașul sau zona în care locuiau se înrăutățea, în timp ce doar 27% considerau că aceasta se îmbunătățea și 9% credeau că rămânea neschimbată.

În ceea ce privește nivelul de trai, 56% dintre respondenți au afirmat că acesta se înrăutățește, 29% au spus că se îmbunătățește, iar 14% nu au observat nicio schimbare.

Sondajul telefonic realizat pe un eșantion de 1.000 de ruși, desfășurat între 14 martie și 6 mai, reflectă o stare de spirit pesimistă chiar înainte de agravarea bruscă a situației aprovizionării cu combustibil din această lună. Într-o perioadă caracterizată de o cerere sezonieră ridicată, au apărut penurii de benzină în multe regiuni ale țării, după ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol.

Conform unui sondaj Gallup, încrederea în armata rusă a scăzut la 66%, de la 80% în 2022, anul în care Rusia a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei, iar încrederea în guvern a scăzut la 53%, de la 66% în aceeași perioadă.

De asemenea, Gallup a publicat rezultatele unui sondaj realizat în Ucraina, care a arătat că gradul de aprobare a „modului în care își îndeplinește atribuțiile conducerea Statelor Unite” a scăzut la 7%, în timp ce 79% dintre respondenți și-au exprimat dezaprobarea.

Conform sondajelor realizate de Gallup în ultimele două decenii în peste 140 de țări, nicio altă țară nu a înregistrat o scădere mai mare a nivelului de aprobare față de SUA pe parcursul unei perioade de cinci ani, a afirmat organizația.

Președintele SUA, Donald Trump, deși l-a criticat uneori pe Vladimir Putin, a exercitat totodată presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca acesta să accepte un acord de pace în condiții pe care Kievul le consideră inacceptabile, spunându-i anul trecut la Casa Albă: „Nu ai cărțile în mână”.

Potrivit Gallup, 24% dintre respondenți au afirmat că Ucraina ar trebui să continue lupta până la victorie, în timp ce 66% au spus că ar trebui să încerce să negocieze încetarea războiului cât mai curând posibil – situația rămânând practic neschimbată față de acum un an, când procentele erau de 24%, respectiv 69%.

În sondajul realizat în luna aprilie pe un eșantion de 1.000 de ucraineni, respondenților nu li s-a pus întrebarea ce fel de soluție negociată ar fi dispuși să accepte.

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Editor : A.M.G.