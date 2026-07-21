Pisică prinsă cu droguri la o închisoare din Rusia. Animalul era folosit pentru a aproviziona deținuții cu stupefiante

O pisică folosită pentru a introduce droguri într-o colonie penitenciară din Rusia a fost interceptată de gardieni înainte să ajungă la deținuți. Animalul purta două zgărzi improvizate în care erau ascunse substanțe interzise, au anunțat autoritățile ruse, citate de Euronews.

Pisica, folosită pentru a introduce droguri în Colonia Penitenciară nr. 17 din orașul Nijni Novgorod, a fost interceptată de personalul penitenciarului înainte de a ajunge în incintă, au anunțat autoritățile ruse.

Potrivit Serviciului Federal Penitenciar al Rusiei (FSIN), animalul purta două zgărzi improvizate din material textil, în interiorul cărora erau ascunse substanțe interzise destinate deținuților.

Gardienii au observat pisica înainte ca aceasta să pătrundă în colonia penitenciară și au reușit să o captureze. După îndepărtarea zgărzilor, la fața locului a fost chemat un dresor împreună cu un câine specializat în detectarea drogurilor.

Câinele a confirmat prezența narcoticelor în dispozitivele improvizate atașate de animal, iar substanțele au fost confiscate.

Reprezentanții FSIN au precizat că, după verificări, pisica a fost eliberată, întrucât nu a fost rănită în timpul intervenției.

Autoritățile nu au oferit informații despre persoanele care au organizat tentativa de introducere a drogurilor în penitenciar și nici despre tipul sau cantitatea stupefiantelor descoperite. Incidentul face parte dintr-o serie de metode neobișnuite folosite de infractori pentru a introduce obiecte interzise în închisorile din Rusia.

Editor : C.A.