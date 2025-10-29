Live TV

Plecarea soldaților americani din România, deschidere de pagină în presa de stat din Rusia

Sursa foto: Captura foto/Ria Novosti

Presa rusă a reflectat pe larg vestea privind plecarea din România a soldaților care staționează la baza Mihail Kogălniceanu. Știrea privind diminuarea contingentului american a devenit rapid principală în organele de presă oficiale ale Kremlinului, cum ar fi agenția Ria Novosti. 

Washingtonul a avertizat Bucureștiul și alți aliați NATO cu privire la reducerea efectivelor militare americane din Europa.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la reducerea unei părți din trupele americane dislocate pe flancul estic al NATO, în cadrul procesului de reevaluare a poziției globale a Forțelor Armate ale SUA”, se arată în comunicat.

Printre unitățile ale căror rotații în Europa vor înceta se numără și cele destinate României și dislocate la baza aeriană Mihai Kogălniceanu.

Trupele americane utilizează această bază militară din 1999. În prezent, acolo se află unități ale Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, precum și avioane de vânătoare ale aliaților NATO. Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este unul dintre cele mai costisitoare proiecte ale armatei române. Se preconizează că până în 2040 va deveni cea mai mare din Europa, precizează jurnaliștii ruși.

Sursa foto: Captura foto.

Amintim, Ionuț Moșteanu a declarat că rămân neschimbate capacitățile strategice din România, în contextul în care Statele Unite au decis să retragă soldați americani de pe teritoriul țării noastre. Astfel, sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, iar baza aeriană de la Câmpia Turzii rămâne esențială pentru operațiunile aeriene și baza Mihail Kogălniceanu va continuă să fie dezvoltată, a adăugat ministrul Apărării.

